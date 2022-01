Menys neu al Pirineu, però bons gruixos a les estacions d'esquí

La persistència de l'anticicló i les poques opcions de veure nevades de les últimes setmanes ja es nota al Pirineu. Fixeu-vos en com estava la serralada pirinenca ara fa un mes, just després de les grans nevades de finals de novembre i principis de desembre. Fa poc més d'un mes que l'estampa era d'un Pirineu ben farcit de neu i amb gruixos molt destacables.

La manca de precipitacions i de nevades importants durant les últimes setmanes han desvestit de neu el Pirineu, on s’ha reduit considerablement l’extensió del mantell nival.

I si anem més enrere en el temps, res a veure amb el que teníem just ara fa un any després del temporal Filomena o ara fa dos anys, després del pas de la borrasca Glòria. Dos episodis extraordinaris que ens van força neu en alguns sectors del Pirineu. És cert que aquests dos episodis van ser excepcionals a casa nostra.

El Pirineu, fa un any, després de la Filomena | EOSDIS/NASA

Malgrat tot, les baixes temperatures que tenim aquests dies, permeten fabricar neu artificial i garantir el bon estat de les pistes d’esquí . Al Pirineu Occidental amb gruixos de mig metre a 1 metre de neu, tot i que Baqueira Beret i Tavascan mantenen gruixos màxims de 2 a 3 metres a cotes altes. També gruixos que van dels 40/50 als 90 cm o 1 metre al Pirineu Oriental . I en la majoria dels casos la qualitat és pols, per tant ideal per gaudir d’aquest esport.

La previsió

El cap de setmana serà menys fred a alta muntanya, amb glaçades nocturnes, però durant el dia les temperatures seran molt agradables i el cel estarà força radiant. Per tan, no us oblideu de fer servir la protecció solar. Entre divendres i dissabte al matí bufarà una mica de vent en zones elevades del Pirineu. A principis de la setmana que ve s'espera que pugui nevar feblement, sobretot a la cara nord.