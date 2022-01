L'exabrupte 'yo he venido a hablar de mi libro' és una de les frases més conegudes de Francisco Umbral, però al darrera hi ha l'escriptor, el personatge, la vida, unes raons, fets desconeguts, secrets i una obra imprescindible.

Conversem a Punts de Vista amb Marcos Hernández, director del programa Imprescindibles de La 2 que estrena aquest cap de setmana el documental Francisco Umbral, anatomía de un dandy. Dirigit per Charlie Arnaiz i Alberto Ortega, va rebre una nominació a la 35a edició dels Premis Goya, els de l'any passat.

Diu Hernández que és el tipus de documental que molts somnien fer: gens avorrit, com un thrilller que enganxa i que desvetlla secrets del protagonista. Francisco Umbral, anatomía de un dandy és alhora una crònica d'un moment polític i social i una veritable lliçó d'Història contemporània.

Segons el director, el nou capítol d'Imprescindibles ens revelarà dos secrets de l'escriptor que expliquen el seu tarannà.

Imprescindbles, un 'must' de la televisió actual

Ja fa 12 anys que gaudim de l'espai que cada setmana, diumenge a la nit, com una cloenda per agafar forces per l'endemà, ens relaxa, ens ensenya, ens il·lustra amb biografies de personatges destacats de la cultura espanyola. I ja en porten unes dues centes.

Cada episodi és una reconstrucció biogràfica que es completa amb les intervencions d'especialistes i persones que van conèixer d'aprop els protagonistes. Una gran part d'aquesta feina, com destaca Marcos Hernández a Punts de vista, es fa des dels estudis de TVE Catalunya a Sant Cugat del Vallès. Així, periodistes i tècnics fan possible que es coneguin grans personatges catalans a la resta de l'estat, tant importants com els poetes Salvador Espriu i Gabriel Ferrater, el fotògraf Antoni Campañà o el dibuixant Francisco Ibáñez, entre molts d'altres.

Aquesta conversa del director Marcos Hernández, amb Tània Sàrrias us descobrirà com es fan els documentals d'Imprescindibles, quin procés se segueix i com n'és d'interssant tot el procés de creació. La major part d'aquests programes els podeu veure a la plataforma en obert i gratuïta RTVE Play.

I diumenge que ve, gaudiu amb aquest imprescindible de la lengua española: Francisco Umbral. Amb entrevistes íntimes i inèdites, testimonis de seva vidua, amics i companys de professió. El mateix Umbral deia que només ell sabia escriure memòries. I van ser els seus 10.000 articles i gairebé 200 novel·les el que va crear el mite, l'enigme del dandy. Diumege 30 de gener a les 21:30h, a a La 2 i RTVE Play.