La historia del cante no la escriben solo los hombres. Esperanza Fernández y Rosario 'La Tremendita', dos trianeras herederas de un grandioso patrimonio familiar flamenco, vecinas de pequeñas, amigas y compañeras de arte y estilo de adultas, rompen los esquemas del flamenco y lo demuestran en el tercer capítulo del programa 'Caminos del flamenco'.

La Tremendita, "el flamenco no se tiene por qué cantar sentao"

Rosario 'La Tremendita', cantaora, compositora, productora, letrista y multiinstrumentista, es una de las grandes renovadoras del flamenco actual y un icono de los nuevos tiempos del arte jondo. Bisnieta de Enriqueta 'La Pescaera', sobrina nieta de 'La Gandinga de Triana' e hija de José 'El Tremendo', de donde le viene el apodo, nos cuenta su particular viaje desde la traidición a la libertad.

"Cuando yo llegaba al escanerio y veía la silla, yo decía aquí no estoy cómoda, y de pronto empecé a descubrir que de pie estaba más a gusto, que podía integrar mis instrumentos en escena, que podía sonreÍr y no fruncir el entrecejo, y ya era todo mucho más natural y coherente conmigo misma".

No se puede decir que La Tremendita no hace flamenco, ya que lo vivió "desde el vientre de mi madre", como ella dice, pero prefiere hacerlo a su manera. "No se puede decir que yo no hago cante o que no tengo conocimiento, porque llevo investigándolo y estudiandolo desde siempre. Puede no gustarte la electrónica o mi voz, pero hay búsqueda y pensamiento. Eso no me lo rebate nadie".