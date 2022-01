Accident mortal a l'AP-7. Tres persones han mort com a resultat d'un accident múltiple a l'altura de Barberà del Vallès (Vallès Occidental). Els Mossos han rebut un avís a les 14.56 h. El sinistre viari s'ha produït al punt quilomètric 148 en sentit Tarragona.

El sinistre ha provocat retencions a l'AP-7. L'autopista es manté tallada en sentit sud, direcció Tarragona, amb 10 km de cua. També hi ha un carril tancat en direcció Girona, que ha provocat 5 km de retencions.

“�� 10 km cues AP-7 Montmeló-Barberà ➡ TGN per #accident múltiple ↘ Un carril obert ℹ Alternativa recomanable per entrar a BCN per C-33 o C-60+C-32 �� Afectada C-17 amb 2 km cues a Parets ➡ sud/enllaç AP-7 �� També 5 km #retencions a l'AP-7 Sant Cugat-Barberà ➡ GIR pic.twitter.com/JuG3rC4tgM “

5 turismes i un camió

Per causes que encara s’estan investigant i segons dades provisionals, a l'accident hi ha implicats cinc turismes i un camió. Un dels turismes s’ha incendiat i tres persones han perdut la vida. També hi han resultat persones ferides.

Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i sis ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquestes víctimes, són 9 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.