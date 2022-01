Un jutjat investiga la cúpula dels Bombers de la Generalitat

El jutjat d'instrucció número 14 de Barcelona ha decidit imputar set alts càrrecs dels Bombers de la Generalitat per un cas de presumpta corrupció en els contractes de manteniment dels camions. En una investigació efectuada pels Mossos d'Esquadra, i que ha avançat aquest diumenge el diari La Vanguardia, s'han trobat nombroses factures duplicades o triplicades i indicis de comissions de fins a un 2%.

Entre els investigats, hi ha l'actual director general dels Bombers, Joan Delort, i el seu antecessor en el càrrec, Manel Pardo, que estan citats a declarar el proper divendres davant la jutgessa. En un comunicat, el Departament d'Interior ha mostrat la voluntat d'aportar tota la documentació requerida i nega que cap funcionari s'hagi "beneficiat econòmicament".

Canvis introduïts

Segons Interior, l’actual equip de govern de la conselleria està treballant des de l’inici de legislatura per revertir la situació, amb una "sèrie de mesures que passen per una millora en la gestió dels circuits de control de l’execució del contracte, una proposta de licitació que millori la concurrència i una dotació econòmica suficient en relació a les necessitats reals del servei".

També nega que hi hagi cap indici que algun funcionari s’hagi beneficiat econòmicament ni que hagi maniobrat per afavorir l’empresa ITURRI,SA, que des de l'any 2002 ha estat sempre l'adjudicatària del servei de manteniment preventiu i correctiu de la flota de vehicles de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis (DGPEIS). Es tracta, segons Interior, d'un servei que té un alt nivell de complexitat, tant per la singularitat dels vehicles dels bombers com per la necessitat de prestar el servei a tot el territori i amb disponibilitat permanent. Això explicaria que en els darrers 20 anys que es porta contractant externament aquest servei gairebé sempre l'única empresa que s'ha presentat a les licitacions és l'esmentada.

Des del Departament d’Interior indiquen que s’està facilitant tota la informació que el jutjat està requerint en relació als expedients de contractació relacionats amb aquesta empresa, i que està actuant i actuarà amb total transparència. De fet, la conselleria assegura que des de l'arribada del nou equip a mitjans de l'any passat s'han posat en marxa una sèrie d'actuacions per restaurar la normalitat del servei de manteniment durant el primer trimestre d'enguany. Això passa per abordar canvis estructurals amb l'objectiu de corregir a llarg termini les disfuncions patides per aquest servei i dotar-lo d'una partida pressupostària suficient per no tornar a caure en insuficiència de crèdit.