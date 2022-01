La Universitat de Barcelona està en el punt de mira dels animalistes per haver contractat els serveis de l'empresa VIVOTECNIA per a fer experiments farmacològics i de toxicitat amb 38 gossos.

38 cadells de vuit mesos d'edat de la raça Beagle seran sacrificats després de 28 dies de proves. No tindran la possibilitat de ser adoptats sigui quin sigui el seu estat de salut. Si el clamor popular contra el maltractament animal no fa res aquesta setmana per impedir-ho, el laboratori matarà els cadells dilluns que ve.

“CONCENTRACIÓN PARA SALVAR A LOS BEAGLES DE VIVOTECNIA



El @PCB_UB y Vivotecnia van a sacrificar 38 cachorros víctimas de experimentación si no lo evitamos.

¡No puedes faltar!

�� Sábado 22

�� Plaça Sant Jaume (Barcelona)

⏰ 12:00#RescateVivotecniahttps://t.co/EbGmb1N49l“ — PACMA (@PartidoPACMA) January 18, 2022

La raça número 1 en laboratoris Els Beagles són una de les races de gossos més utilitzades als laboratoris d'experimentació pel seu tamany i el seu temperament dòcil. Provar medicaments és un dels seus treballs. Als 38 de Barcelona, se'ls està aplicant un antifibròtic mitjançant dosis úniques i repetides. L'encarregat és VIVOTECNIA, un laboratori espanyol investigat per maltractament i per manipular assajos amb animals l’any 2021 a Madrid. A més, recentment ha estat relacionat amb atrocitats greus documentades per l'ONG britànica Cruelty Free International. Aquesta mala reputació no ha impedit que la Universitat Barcelona hagi contractat els seus serveis després d'una oferta pública del Parc Científic d'uns 250.000 euros. Vivotecnia va ser l'únic candidat. Pacma, juntament amb el Sindicat d'Estudiants i la plataforma ISEA ha convocat una concentració aquest dissabte a les dotze del migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El motiu és reclamar a la Universitat de Barcelona l'alliberament dels 38 gossos, i recordar que hi ha ciència alternativa als experiments cruels amb animals.

La UB no preveu cap actuació en l'experiment La Universitat de Barcelona (UB) ha emès aquest dimarts un comunicat sobre les informacions publicades en mitjans de comunicació. La UB afirma que no hi ha prevista al PCB "cap actuació en els termes anunciats pels mitjans" però no concreta quines informacions nega, com si s'acabaran sacrificant els cadells. La UB indica que l'entitat no ha començat la fase d'experimentació, sinó que té previst fer-ho el març, i que ara elabora el protocol de treball, amb la "consegüent avaluació i validació". Afegeix que la contractació de Vivotecnia compleix "tots els requisits legals". “#ComunicatUB | El rector ha emès un comunicat en relació amb les informacions publicades sobre un experiment amb gossos de la raça Beagle, després de recopilar i analitzar tota la informació al respecte.



�� https://t.co/qqqN4hdFcp



�� pic.twitter.com/RaaZNIDwpi“ — Universitat de Barcelona (@UniBarcelona) January 18, 2022 Sobre Vivotecnia, que va ser denunciada fa uns mesos per presumpte maltractament animal, la universitat justifica que se li ha encarregat la gestió dels animals "complint tots els requisits legals de la contractació pública" i que és la comunitat autònoma de Madrid, on està domiciliada, qui n'autoritza l'activitat. La UB defensa que les universitats, els centres de recerca i les institucions públiques estan "compromeses a continuar treballant per buscar alternatives a l'experimentació amb animals, és a dir, per trobar opcions que facin possible el progrés científic sense haver de recórrer a aquesta pràctica".