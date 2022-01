Cada any, per la Puríssima de desembre, Gironella reparteix més de 100 quilos d'escudella de blat de moro escairat. Això són més de 2.000 racions. L'Antonio Rafilat és un mestre cansalader que des de fa 25 anys que cuina aquest plat d'hivern, tota proteïna i energia per desafiar el fred. Ell és qui ens explica com fer aquesta recepta típica de Berguedà. Tant com els ingredients són importants les hores de xup-xup.

Cocció del blat de moro escairat Ingredients Preparació 300g de blat de moro escairat cru

Romaní (opcional)

All (opcional)

Flor de sal

Pebre negre

Oli d'oliva

Aigua Deixar en remull el blat de moro escairat durant 24 hores. Passades les 24 hores, rentar-lo i escorre'l. Posar-lo en una olla amb aigua abundant. Cal posar el blat de moro juntament amb l'aigua, i portar-ho tot a ebullició. Un cop bulli, s'hi pot afegir la sal i uns grans d'alls per aromatitzar. Trigarà unes 2 hores i mitja a estar cuit. Un cop cuit, escorre el blat de moro i amanir-lo al bus (un pols de flor de sal, pebre, oli d'oliva aromatitzat amb romaní). RTVE Catalunya