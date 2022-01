The Split es una serie dramática escrita y dirigida por Abi Morgan. La trama gira en torno a una familia de abogadas Defoe, expertas en derecho familiar. A raíz de la decisión de Hannah de abandonar la firma familiar emprendiendo un nuevo camino en el gabinete rival, Noble & Hale, se van desenmascarando los miedos, los secretos y las inseguridades de este clan. Este drama judicial está disponible gratis en RTVE Play. Te va a enganchar y lo sabes, pero si todavía tienes alguna duda, te damos cuatro razones para no perderte The Split:

1. The Split, la serie de Abi Morgan, la gran ‘dama del drama’ La directora británica Abi Morgan es la creadora de The Split. Este drama no es su primera serie televisiva puesto que su currículum incluye un gran número piezas en la pequeña pantalla: Sex and Traffic, The Hour, Tsunami: The Aftermath… Su primer trabajo es la serie Peak Practice (1998) a la que le sigue My Fragile Heart (2000) y Murder en 2002. Su primer premio viene a cargo Sex and Traffic, ganadora del premio BAFTA 2015 a mejor serie dramática, en la que Abi fue guionista. Tras este éxito y reconocimiento que tuvo por parte de la audiencia, la guionista ha escrito un gran número de series: Tsunami: The Aftermath (2006), White Girl, White (2008) y Royal Wedding (2010). Sin embargo, la joya de la corona es The Hour (2011). La serie es un drama de espionaje ambientado en la Crisis de Suez. En los años 50, con el estallido de esta guerra del Sinaí y las revoluciones húngaras, nos encontramos en una redacción de la BBC cuyos protagonistas intentan informar al país de una forma objetiva mientras se ven envueltos en un triángulo amoroso. Un serial televisivo lleno de tensiones, ganador en 2013 del Primetime Emmy al mejor guion. Morgan también se ha atrevido con guiones para la gran pantalla. En 2007 adapta la novela Brick Lane. Su siguiente película, “La Dama De Hierro”, basada en la vida de la política británica Margaret Thatcher, obtiene una gran aceptación por el público y por la crítica. Vuelve a hacer de las suyas con “Shame,” trabajo que le otorga una nominación al BAFTA a la mejor película británica. Una gran dramaturga con grandes éxitos, tanto a nivel de directora como de escritora, y con un secreto: siempre pone una línea de su última película en la próxima. La directora y guionista británica en una entrega de premios EFE

2. Mujeres empoderadas La directora ha creado una serie matriarcal en base a la familia Defoe. Un clan de mujeres que han sabido anteponerse a todas las adversidades y que, pese a todo, siguen unidas. Su madre, Ruth (Deborah Findlay) consigue abrirse paso en el mundo de la abogacía cuando todavía es un lugar de hombres. Se consolida en el sector y logra presidir uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, especializado en derecho de familia. A parte de lo mencionado, tiene que lidiar con el abandono de su marido. Este se va con la niñera a emprender una nueva vida al otro lado del charco dejando desantendida a su familia. Hannah (Nicola Walker) es la primogénita, también licenciada en derecho familiar. Es la mejor en su terreno, por encima de cualquiera. Cansada de estar bajo la sombra del apellido Defoe, decide hacerse su propio nombre y buscar su camino. Por ello abandona la empresa familiar para irse a la competencia Noble & Hale, donde se reencuentra con un amor del pasado. Está casada con Nathan, otro abogado con el que tiene tres hijos. La hermana mediana, Nina (Annabel Scholey), se hace con las riendas de la empresa familiar tras la salida de Hannah, eso sí bajo el mandato de su madre. Lejos de buscar un amor romántico como el de su hermana, Nina, evita las relaciones estables. Rose (Fiona Button), la benjamina, es la única que no ha cursado derecho y pese a no encontrar su vocación profesional, dedica su tiempo a ser niñera mientras organiza su boda con un financiero. Cuatro mujeres con caracteres completamente opuestos que se mantienen unidas a pesar de sus diferencias. Ruth es la voz de la experiencia y, pese a errores del pasado, es la que ha sacado a flote el negocio y sus hijas. Hannah es el eje central del clan, la que pone cordura y serenidad al contrario que Nina. La mediana es la más realista y la que suelta verdades como puños, aunque duelan. Mientras que la gran protegida, Rose, es la más ingenua y fantasiosa de las tres. RTVE Play estrena 'The Split', la adictiva serie de dramas judiciales y mujeres protagonistas BBC

3. Casos legales atractivos entrelazados con dramas familiares y personales Son unas prestigiosas mujeres abogadas cuyas vidas se encuentran encaminadas, pero que cambian con la aparición de un viejo recuerdo, su padre. Tras treinta años sin saber nada de él, vuelve para intentar recuperar el amor de sus hijas y ponerlo todo patas arriba. Además de lidiar con esta relación paterno-filial, sus vidas amorosas se ven en un punto álgido, ya que nada es lo que parece. Hannah se reencuentra con Christie, que pone en duda sus sentimientos, mientras tiene que lidiar con una situación muy delicada que podría afectar a su matrimonio. Nina se ve envuelta en unos vaivenes emocionales que hacen que se refugie en la bebida mientras que Rose se ve en un mar de dudas, puesto que no sabe si va a tomar la decisión correcta al casarse. En cuanto a la matriarca, ve como vuelve un amor al que nunca ha conseguido olvidar mientras que tiene que hacer frente a una grave crisis que afecta al negocio familiar. 'The Split', la serie de dramas judiciales y mujeres protagonistas en RTVE Play Eli Duque Giros de guion, secretos ocultos, miedos, reproches... son los protagonistas de este film que se van desvelando progresivamente a lo largo de la temporada, sin olvidarnos de todos los casos de divorcios que se llevan a cabo a lo largo de la serie