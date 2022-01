Nits de fred intens i persistent, però sense rècords

Portem una setmana de fred cru i intens de nit i matinada arreu de Catalunya, amb glaçades extenses que arriben a la costa, i fortes al Pirineu, Prepirineu i en algunes valls de l'interor. Malgrat tinguem temperatures mínimes entre 2 i 7 graus més baixes a les habituals, de moment, però, és un fred que no arriba a ser de rècord.



Un dels punts habitables més freds de Catalunuya és Das, a la Cerdanya, on aquests dies s'arriba als 12 graus sota zero, lluny dels -21,6 ºC que just aquest 18 de gener fa 5 anys van registrar. De fet, llavors es va registrar la temperatura més baixa assolida en un mes de gener per les estacions del Meteocat.

Temperatura rècord a Das (-21,6 ºC) el 18 de gener de 2017

Ara bé, per fred extrem el que aquests dies trobem a l'Estany de Saburó, una piscina natural, on fàcilment s'acumula molt aire fred, situada a 2.500 metres a la capçalera de la Vall Fosca (Pallars Jussà). Diumenge 16 es va baixar fins als -30 ºC. Molt a prop dels -34 ºC d'ara fa un any, i fins ara la temperatura més baixa de tota la península ibèrica, superant els -32 ºC d'Estany Gento del 1956.

Temperatures extremes a l'Estany de Saburó

Si anem en zones habitades, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, diumenge 16 de gener, en algunes poblacions va fer el mateix fred que durant històrica siberiana del febrer del 2012. És el cas d'Oliana amb -10 ºC o Rellinars amb -6 ºC. Això ens indica que amb la persistència de l'anticicló fred típic del gener, podem tenir la mateixa fredor com si estiguéssim en una onada de fred, tot i que no ho sigui... A la pràctica, podríem dir que en hores nocturnes, estem tenint una onada de fred silenciosa o encoberta?