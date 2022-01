Els trasplantaments pugen, però per sota dels nivells prepandèmia

L'evolució dels trasplantaments a Catalunya continua en creixement, però ho fa lluny de les xifres d'abans de l'inici de la pandèmia de la Covid-19. Els trasplantaments a Catalunya han augmentat un 6% respecte de l'últim any, tot i que se situa un 18% per sota del rècord que es va batre el 2019 amb 1.296 operacions d'aquest tipus.

Aquesta xifra suposa un increment del 6.5 % dels trasplantaments, tot i la dificultat que comporten aquestes intervencions durant la pandèmia.

La realització d'aquestes operacions ha estat possible gràcies a les donacions d'òrgans. En el darrer any, hi ha hagut 288 donants vàlids.

El ronyó: l'òrgan més trasplantat El 70 % dels trasplantaments que s'han fet durant el 2021 ha estat de ronyó, per tant, és l'òrgan més trasplantat. El segueix el fetge amb 154 i el de pulmó, que se n'han fet 85. Els trasplantaments de cor i de pàncrees són dels que menys s'han realitzat amb 54 i 25 respectivament durant el 2021.