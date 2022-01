En Jairo Perera, més conegut com a Muchachito, va néixer a Santa Coloma de Gramenet ara fa 46 i sap molt bé què és tocar al carrer, ja que va ser la seva principal escola quan de petit feia veure que tocava la guitarra amb una vella raqueta de tenis. La música sempre ha estat la seva passió i només amb 22 anys ja va crear la seva primera banda, Trimelón, amb la que va treure dos discs: un l'any 1997 i el següent l'any 2000.

Muchachito és un clar exemple del que és ser autodidacta en tots els sentits, fins i tot, en el de fabricar-se els instruments. Això vol dir, que ens trobem davant d’un músic capaç de fer molt amb molt poc i amb humilitat tot i la seva ja dilatada carrera poc usual dins del món de la música. No és d’estranyar que en Jairo sigui capaç d’actuar en solitari amb el seu format d’home orquestra com en el format big band com sol fer amb la seva formació “Bombo Infierno”. Banda que va ser creada l'any 2004 i que el va portar a l’èxit i a crear tres discs: “Vamos que nos vamos”, “Visto lo visto” i “Idas y vueltas” entre els quals trobem les seves cançons més reconegudes com “Siempre que quiera”, “La viajera”, “La quiero morir” o “Caraguapa”.

Aquests èxits no deixen enrere les seves participacions en altres grups amb grans del panorama musical espanyol. L'any 2006 va participar al grup G-5 amb Kiko Veneno, Los Delinquentes i Tomasito amb el que van crear un àlbum anomenat Tucaratupapi. Més tard, el 2013 va formar part del grup La Pandilla Voladora on va repetir experiència amb Tomasito i compartir àlbum amb Albert Pla, Lichis i El Canijo de Jerez. La seva passió per la música fa que també al mateix any produeixi un disc a Melón Maguilaz i així deixa entreveure que a més de cantant, guitarrista i compositor també li agrada produir. I aquí és quan neix una nova faceta amb la qual, entre 2015 i 2016, gravarà dos discs: La Maqueta i El Jiro. Una nova aventura que el porta a fer una gira en solitari en format home orquestra. I és que a Muchachito te’l pots trobar en el més petit dels cafès com en un escenari de festival ple de músics; ell sempre a punt amb la seva guitarra per aconseguir un ambient de festa i arrencar somriures entre el públic. Muchachito gaudeix quan actua i fa gaudir als que l’escolten i la resta no li preocupa gens perquè el seu compromís amb la seva feina és tan gran que no té identitat secreta. El que puja i baixa de l’escenari és la mateixa persona que un dia et pots creuar pel carrer.

Divuit anys després i amb la seva participació en la gira dels 20 anys de Fito&Fitipaldis com a artista convidat, es pot assegurar que Muchachito porta el seu ritme allà per on passa. La seva música continua fidel a l’estil rumbero i a fer passar una bona festa a qui l’escolti. És un reflex de la seva humilitat i senzillesa però sobretot de la seva trajectòria damunt la carreta.

El seu darrer treball “El club del paro” posa música a la pel·lícula del mateix nom de David Marqués i que es va estrenar l'any 2021. Promet que el 2022 portarà un nou disc amb la Bombo Infierno, així i tot, ens deixa un tastet ben bo al programa.

A Efecte Collins podrem gaudir de quatre dels seus últims temes com són: "El club del paro" i "Demasiada agua y no hay piscina" – banda sonora de la pel·lícula “El Club del Paro”– i "Siempre que quiera” el tema més popular de Muchachito. Finalment, una exclusiva del seu nou disc "Tu nombre" que acaba de sortir i ens parla d’un amor que marxa.

En el documental dedicat a l’artista, podrem veure com en Jairo Perera emprèn un viatge com a home orquestra que el portarà a solucionar qualsevol incidència amb el que sempre ha sigut la seva resposta: la música.