El 2022 comença amb molta neu a les estacions d'esquí

Tot i que ara no hi ha les condicions immillorables que teníem al desembre, la serralada pirinenca acull un bon mantell de neu. Al Pirineu Occidental trobem la meitat o més de la meitat de les pistes obertes, amb gruixos que superen el mig metre de neu en la majoria d’estacions, excepte a Baqueira Beret i Tavascan on la nevada de principis de setmana sumada a la neu que ja hi havia deixa gruixos pròxims als 2 o 3 metres de neu. En la majoria de casos la neu és pols, o humida a les estacions del vessant nord i comença a ser dura a les del vessant sud, com al Port del Comte.

Estat de les pistes d'esquí al Pirineu Occidental

Neu pols dura que també trobem a les estacions del Pirineu Oriental, aquí amb gruixos de neu que oscil·len entre els 30 i els 90 cm. Les baixes temperatures d’aquests dies permetran la fabricació de neu artificial i, per tant, garantiran mantenir les pistes en les millors condicions per poder esquiar. Tot plegat amb un temps anticiclònic que mantindran el temps estable a muntanya i amb notable inversió tèrmica.