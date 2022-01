Los mejores documentales de RTVE Play esta semana

Subtitulado por Accesibilidad TVE

¿Cómo crees que entiende la gente la salud mental?

Pues yo creo que la gente entiende lo más simple.

Tienes un problema de salud mental,

pues básicamente que no estás bien de la cabeza

y da una repuesta de rechazo

simplemente por el hecho de que es algo no común.

Es lo que tú dices, lo diferente asusta,

puede crear rechazo

y para normalizarlo hay que hablar de ello

y perder el tabú y el miedo a hablar de las cosas.

Hay un porcentaje importante de la población

que sufre problemas de salud mental,

pero la gente no habla de esto,

seguramente es porque hay este estigma.

(Música)

¡Max y Marisa!

-¿Qué, Max? -¿Qué tal?

-¿Vamos a ello? -Sí.

-¿Empezamos? ¿Te parece bien? -Sí.

Vamos allá.

Bueno pues... empezamos.

Si piensas en mí,

¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?

Se me viene a la cabeza cuando nos conocimos.

El momento inicial en el que no sabía muy bien lo que estaba haciendo,

pero lo hice.

Bueno, lo hicimos.

De hecho, nos habíamos conocido por Instagram.

Normalmente no vas a ver a alguien

que está a 500 kilómetros en coche, en plan locura.

Llevábamos un mes hablando

y estaba súper nervioso.

Recuerdo estar en el coche, llamando a mi madre, a mi padre...

y pensaba:

"Esto puede salir mal por cualquier cosa".

Sí, fue una locura totalmente.

¿Existe la locura? ¿Cómo la explicarías?

¿Existe la locura? Claro, la locura existe.

La locura puede ser el enamoramiento,

la pérdida de alguien muy querido

te puede llevar a momentos de desconexión.

Entiendo la locura como desconexión

de ese punto de equilibrio de las personas.

Pero no equiparo lo que es locura a enfermedad mental.

Lo otro son enfermedades mentales,

les pusieron ese título y con equivocación.

Igual que puedes tener una enfermedad de riñón,

pues tienes un trastorno mental.

¿Cómo recuerdas a tu madre?

Es una pregunta que pensaba que iba a salir, no sé por qué.

Es curioso, siempre que la recuerdo, la recuerdo sonriendo.

Sí, la recuerdo siendo ella,

feliz y con ganas de vivir.

que realmente es lo que tenía,

cualquier persona que tenía ganas de vivir,

llega un momento que quizás...

pues enfermó de una forma que no vio otra salida.

Pero sé que hizo todo lo posible para continuar adelante.

A veces aquí se habla de valentía o de ser más débil,

cuando con el suicidio no entra nada de eso,

porque la persona está enferma,

no puedes calificarla con ningún adjetivo de

“qué valiente” o “qué cobarde”.

Así que recuerdo a mi madre

como la persona que me ha dado la vida,

y no puedo estarle más agradecida.

¿En qué momento te das cuenta de que tienes un problema?

Yo creo que el problema es algo que ha estado siempre presente,

pero ha sido algo muy intermitente.

Creo que hubo un cambio de percepción en mí desde bastante joven,

desde los 17 a los 18 años.

Pasé de quererme

a tener rabia hacia mí mismo.

Y ese odio se ha ido haciendo grande,

y creo que ha habido ciertos momentos de mi vida

en los que he notado que yo tenía varios rasgos

que eran problemáticos para mí y para los demás,

y ahora se han potenciado

porque he cogido tal nivel de conciencia

que no me deja vivir.

¿Cómo explicarías lo que te pasa?

¿Cómo lo explico?

Tengo como una vocecita en mi cabeza

que me dice que no coma

y que no me veo bien,

que tengo que ser perfecta

y que no soy suficiente.

Pero realmente, esto es la superficie,

la puntita del iceberg, como lo explicamos.

Realmente son problemas que no he cerrado

y conductas

que he ido arrastrando muchísimo tiempo

y llega un punto en que se convierten en tu día a día

y ahí aparece la vocecita.

¿Cómo explicarías la esquizofrenia

a alguien que no tiene ninguna información de salud mental?

Es también complicado

porque a veces incluso para nosotros puede ser difícil.

Esquizofrenia significa “ruptura de la mente”

pero básicamente sería

cuando tienes percepciones distorsionadas de la realidad

y esas vivencias te llevan

a actuar en consecuencia.

Yo creo que asociado a mi trabajo

he sufrido muchos episodios de ansiedad y de estrés.

Creo que esta vida acelerada y esta presión,

sobre todo por mi trabajo,

trabajo en producciones

en las que tengo mucha responsabilidad.

Y la carga que llevo de tener que fingir constantemente

de que soy una persona diez

me genera mucho problema.

En el momento en el que no puedes dormir

porque tu cabeza por la noche no puede parar,

de repente entro en un espiral de no salud.

Y entonces llega la depresión,

que es esa imposibilidad de hacer las cosas de la vida normal.

Esa variable de disfuncionalidad

que tienes que tratar de esconder

porque la vida no te deja ser de otra forma.

Hay mucho esfuerzo y mucha frustración.

Muchas veces es algo que se apodera de ti

y te absorbe.

Yo tengo un problema,

que me encierro en una burbuja.

No sé quién me lo contó, esto de la burbuja.

-El Fran, igual. -Seguro.

Me encierro en una burbuja y de ahí no salgo hasta que no me doy cuenta.

¿Cómo te has sentido en esos momentos?

Cuando estoy en una burbuja sí que siento que...

a veces estoy solo

y hasta que no me encaje bien todo, no salgo de la burbuja.

Me agobia un poco, también.

En el sentido que tengo que pensar mucho

en lo que he hecho mal, en lo que he hecho bien...

¡Vamos, Tus!

Los animales, las plantas, o el olor a las plantas

me hacen sentir libre.

Mi madre siempre me ha dicho

te conectas mejor con los animales que con las personas

y es verdad.

Creo que ellos te aceptan tal cual eres.

Aunque no lo entiendan, te aceptan tal cual eres.

Es como mi hermano,

pero en otro cuerpo.

Me apoya,

me saca una sonrisa,

juego con él...

es como un hermano para mí.

Me considero no muy sociable,

pero no en el sentido de ser desagradable.

No soy sociable en el sentido de que me cuesta compartir mis emociones.

Entonces soy más cerrado.

Ya que tengo una discapacidad,

que es el autismo,

me cuesta comenzar una conversación con alguien.

¡Qué guapo es mi pequeño!

Me hacen una broma

y depende de la broma, no la entiendo.

Me cuesta trabajar, me desconcentro mucho

y entonces me cuesta mucho aprender.

Soy muy distraído.

Yo, por ejemplo, si estoy en un aula

y hay muchas personas al mismo tiempo,

me cuesta muchísimo y me estreso.

En la clase,

cuando hacíamos grupos de dos o de cinco,

a mí me rechazaban.

Sentía mucha soledad.

Notaba que todos no me querían.

Pero no es solo al principio,

es a lo largo de tu vida que te sientes solo.

Conectar con alguien es lo que más difícil se me hace.

Básicamente, relacionarte con alguien es complicado para mí.

Entonces una vez lo consigues y haces reír a la persona,

es como un logro para ti.

Intento hacer reír a la gente las 24 horas.

(Música)

A mí básicamente la música me gusta desde pequeño.

Siempre me ha gustado componer.

Antes escribía poemas,

pero he ido un poco más allá

y he puesto una base a mis poemas.

Si estoy triste, escribo canciones tristes.

Creo que si no expreso lo que siento

es como guardarlo en ti mismo

y guardarlo hasta que explotas con alguien.

Pongo orden a mi cabeza porque me ayuda bastante,

y eso me gusta.

Tengo a mis padres de acogida, a mi pareja, a mi perro...

Básicamente se puede decir que lo tengo todo.

Con lo poco que tengo soy feliz.

-¿Me toca a mí? -Correcto, sí.

¿Te da miedo lo que me pasa? ¿Por qué?

Sí, he tenido muchas situaciones de tener miedo.

¿Por qué? Pues...

Porque hay veces que yo sé

que a mí jamás me harás daño,

pero me da miedo que te lo hagas a ti,

y he sentido pánico muchas veces de ver

que no estabas controlando la situación,

y de que podías hacer algo

y hacerte daño.

¿Has sentido miedo en algún momento?

Por supuesto.

Sentí miedo cuando me ataron, solo tenía 15 años.

Me pincharon y estuve doce horas inconsciente.

Este fue el momento que tuve más miedo,

por el no saber.

Claro, yo estuve doce horas inconsciente.

Y más veces he pasado miedo,

pero este fue el miedo más intenso.

Te afectó mucho, ¿no?

Esa fue la espina más profunda que tengo clavada.

Te digo que como psiquiatra, a veces me cuesta.

Son situaciones muy difíciles.

Y ese es el último paso,

el que se tiene que hacer cuando todo lo demás ha fallado

y cuando hay un riesgo para uno mismo o para los demás.

Para mí la enfermedad es como un dragón que tengo dentro.

De repente hay veces que te ataca.

Es un poco como el escorpión,

que se puede herir a sí mismo.

¿Qué fue lo primero que sentiste con la pérdida de tu madre?

Es que lo primero... es que no sientes nada.

Es un shock que no te permite sentir, porque si no...

Yo tenía miedo incluso de sentir porque pensaba:

es que sino, me voy a volver loca.

Uno de mis grandes pánicos era

un día despertarme y ser consciente de todo.

Luego ves que no es así,

el cuerpo es muy sabio y la mente también

y todo es muy progresivo, el proceso del duelo.

Lo primero que pensé es que no me estaba pasando a mí.

Esta incredulidad de ...

“las cosas malas les suceden a los otros y a mí no,

porque soy buena persona”.

Lo primero es eso: no puede ser.

Para mí he perdido

uno de los pilares más importantes de mi vida.

Un sentimiento que tengo mucho es de soledad en ese sentido,

y aunque tengo una familia increíble

y que me quieren muchísimo,

no es lo mismo un padre que una hermana.

No es lo mismo un amigo o una amiga que una hermana.

¿Has entendido siempre tu enfermedad?

Bueno, es una pregunta complicada.

No, yo creo que no.

¿En algún momento de todo este tiempo

te has sentido culpable?

Sí, de hecho, creo que la culpa

es uno de los sentimientos que más te dominan,

en el proceso de duelo postsuicidio, especialmente,

porque no comprendes las situaciones,

cómo puede haber pasado esto.

Y piensas que tu podrías haber hecho alguna cosa para evitarlo.

Sí, me he sentido culpable muchas veces.

Pero luego me he dado cuenta

que realmente la culpa es un sentimiento

que pocas veces está justificado,

me queda más el amor que no la culpa.

De hecho creo que ella nunca me culpabilizó de nada.

La culpa es más propia.

Si alguna vez me ha culpabilizado de cualquier cosa,

seguro que me ha perdonado ya.

Así que solo falta perdonarse a uno mismo con esto de la culpa.

Yo también he tenido este sentimiento de culpabilidad.

Siempre te queda el sentimiento de:

“¿qué más podría haber hecho?”

Pero también, cuando compartes esta experiencia con otras personas,

y como tú decías,

lo haces lo mejor que sabes y lo mejor que puedes.

Y si una persona se quiere ir, se irá,

de una forma u otra, por mucho que tú le ayudes,

lo intentes o hagas todo lo mejor que sepas por ella.

Me siento culpable de no estar bien el 95% del tiempo.

Hay un 5% del tiempo en el que soy capaz de sacar algo de ello.

Y es cuando soy capaz de expresarme, de crear, de difundir,

de ponerlo sobre la mesa y usarlo.

Porque es algo que es potente.

Pero la culpa es algo...

que tenemos que aprender a liberar.

Porque cuando vives con esta carga hay mucho agotamiento,

y cuando vives cansado y harto es imposible.

¿Qué sientes cuando te das cuenta que tengo el mismo problema que tú?

Pues lo primero que sentí fue culpabilidad.

Muchísima culpabilidad.

Y mucha responsabilidad.

Yo no quería -ni por asomo-

que te pasara lo mismo que me pasaba a mí,

o que me había pasado, o que me pasa.

Ni por asomo.

Pero sí mucha culpabilidad y mucho decir:

“Dios mío,

si llevo toda la vida restringiéndole la alimentación,

llevo toda la vida diciéndole que estaba en sobrepeso,

que no debía comer eso,

que tenía que ser ordenada,

acostarte a esta hora, que era inflexible...”

Entonces todo eso es como si me hubieran dicho:

“¡Lo has hecho fatal! Fatal, fatal".

(Música)

Mi vida era como: vivo para sacar dieces, y ya está.

La única alegría era sacar un diez.

Si sacaba menos, a llorar.

Cuando fallo, decido que:

"No puedo fallar nunca más".

Y tengo que ser perfecta.

Ese nombre que me dieron a mi,

"la alumna perfecta, la alumna de diez"

se convierte en algo a lo que yo aspiraba ser, en todo.

Tener el mejor cuerpo, tener la mejor cara... el mejor todo.

Completamente perfecta, como si estuviera hecha de plástico.

Eso se convierte en tu mayor prioridad.

Ya no es salir con tus amigas o pasarlo bien,

es: "ser perfecta".

Entonces te consume.

¡No, no! Ahí no.

-¿Ahí? -Sí, claro.

Criarse en una casa

en la que la madre tiene un trastorno alimentario

desarrolla patologías.

Un día me levanté y me di cuenta de que hacía todos días lo mismo:

me levantaba,

recapitulaba todo lo que había comido el día interior,

y en mi cabeza contaba las calorías que había comido

y en base a lo que iba a hacer ese día,

decidía cuánto podía comer o no.

Mi madre ha sido lo mejor y lo peor para mi enfermedad.

Porque me inculcaba cosas que no estaban bien,

pero después el ejemplo que ella tenía

cuando decidió empezar a curarse, me lo inculcaba a mí,

entonces, cambié de perspectiva.

Ha sido triste porque realmente no he conseguido vivir

toda mi adolescencia, ahora más o menos,

la adolescencia o preadolescencia de una manera sana o normal,

porque yo estaba ingresada.

Me ingresaron en el hospital a finales de segundo de la ESO.

Hubo una parte que me la perdí completamente.

Instagram, las redes sociales y todo eso te puede destruir,

porque al final tú ves todos los días personas

esa barriga plana, esa cara, ese pelo...

Empiezas a comparar tu vida con la de ellos

y sientes la presión interna que tu vida tiene que ser así.

Al final eso te puede consumir,

y más si eres joven.

Tardé un año en interiorizar que iba a haber un momento en mi vida

que iba a haber un examen,

o me iba a mirar en el espejo y me iba a gustar.

Pasar de no poder mirarme en el espejo,

a que en terapia me pongan delante de un espejo

y me digan: “¿qué ves?”

Y yo poder decir, por fin, después de un año,

que me gustan mis piernas.

Hay un punto en el que la exigencia se convierte en algo malo

porque depende de eso,

y tu humor, tu forma de ser

y tu estabilidad mental y emocional depende de eso,

de un número en un peso, de un número en un examen,

depende del número de amigos que tengas.

Mi valor como persona no depende de un diez en un examen,

o de un número en un peso,

de cuántas veces he dicho una pregunta bien...

Cuando cambias tu perspectiva,

la autoexigencia empieza a bajar por sí sola.

Yo creo que no me he sentido más feliz

y sobre todo más a gusto conmigo misma en mi vida.

En el momento en que tú te aceptas como eres,

dejas de compararte con los demás.

Estás más tranquila y vives más en paz que antes

porque no tienes esa necesidad de ser perfecta.

¿Qué detestas que te digan sobre la ansiedad y la depresión?

Yo creo que lo que más detesto sobre cómo se habla de esto

es que como es imposible de medir, muchas veces comparamos.

Este tiene más derecho a estar triste porque se le ha muerto el padre,

este tiene más derecho a tal... o “¡hostia!”

¿Qué comentario que te hayan hecho sobre nuestro trastorno

te ha hecho más daño?

Dios, pues...

Yo creo que...

“Tú no estás tan delgada como para tener una anorexia”.

Creo que ese ha sido el comentario más dañino

porque yo al final...

Yo he enseñado fotos tuyas y me decían:

“¡Pero si tu hija está bien!”

Sí, sí.

“¿Es la que tiene anorexia?” Y yo: "Sí, esta es".

“Pero si ella está bien, ¿no?”

Es que hay que estar muriéndose una para que...

Me decían: “Si tú estás más delgada que ella”.

Y decía: "Si, yo también tengo anorexia”.

La gente piensa que a una persona con un trastorno alimentario

le dicen: “¡Tú estás delgada!”, y se cura de repente.

Llevo treinta años vomitando y restringiendo

para que alguien me diga: “Estás delgada”.

Y yo:“¡Me he curado, un milagro!”. Obviamente que no.

Una de las razones por las que creo que es necesario

que la gente entienda esto,

que es una enfermedad y se pasa mal.

-Va mucho más allá. -Efectivamente.

¿Por qué nos incomoda hablar de suicidio?

Yo creo que es un tema tabú

y que en general no interesa, hablar de este tema.

No acabo de entender tampoco el por qué no interesa.

Es una cosa.

Tú puedes decidir cuándo acabar con tu vida,

eso me inquietaba mucho cuando sucedió lo de mi madre.

A veces cuando estaba en alturas pensaba:

"¿Cómo puede ser tan frágil la vida?

Yo me podría morir ahora mismo".

Creo que esa parte

de que tú puedes hacer algo para acabar con tu vida,

a la gente le da tanto miedo que huye de ello.

¿Lo más difícil de aceptar de mi trastorno?

El "qué dirán".

Cuando te ponen una etiqueta y eres joven,

es como si la gente pensase:

“Ese ya está loco para toda la vida”.

O “Este ya no tiene arreglo”.

O “Este va a necesitar tratamiento”.

Cosas así.

Me da miedo que me rechacen por este tema.

Y una vez lo dices,

¿notas que hay diferencia

en el trato de las personas hacia ti?

Depende de las personas.

-¿De las personas? -Sí.

¿En qué momento decides pedir o aceptar ayuda y por qué?

Yo decido pedir ayuda

cuando tengo el sentimiento individual

de que quiero una vida mejor.

Y, sobre todo, de que quiero una vida.

Asumí la enfermedad cuando me di cuenta

de que no era una persona normal

y que no podía seguir así porque me iba a matar.

O me iba a hacer mucho daño.

¿Qué le dirías a una persona joven que no quiere vivir?

Primero de todo que se deje ayudar,

que se deje ayudar y comparta el por qué no quiere vivir.

Que pida ayuda.

Creo que es lo más importante.

Sí, quizás quitarse el chip de “yo puedo con todo”.

Y darte cuenta que a veces no puedes con todo

y no pasa nada por no ser así.

Cuando compartes ves que hay mucha gente que está como tú

y que pueden entenderte, empatizar contigo

y darte soporte y ánimo, que es muy importante.

Vivimos en una sociedad en la que solo se vende la alegría

y hacer mil cosas y estar siempre bien.

Y provoca que cuando tienes un problema o estás mal,

no seas capaz de decirlo.

Espero que con el tiempo seamos más capaces...

de parar.

De encontrar esa fórmula de decir:

"Voy a permitirme el lujo de no ir a trabajar hoy,

porque me duele aquí".

Es como que te viene un monstruo en la cabeza

y te dice: “Si no haces esto, pasará lo otro”.

Yo, por ejemplo,

dejaba los zapatos al lado de la puerta

porque pensaba que si no, iba a vomitar.

No tiene sentido una cosa con la otra,

pero mi cabeza me decía esto.

Para calmar el monstruo que tenía en mi cabeza,

lo que hacía hacerle caso a mi cabeza en lo que me decía

y así lo calmaba.

Pero lo calmaba un momento.

El monstruo siempre vuelve.

Tienes que aprender a decirle:

“No, no lo voy a hacer porque no tiene sentido,

y si tiene que pasar algo, va a pasar”.

El número de volumen de la tele tenía que ser siempre impar.

El mando tenía que estar siempre recto.

Llegaba un momento que tenía que hacer un ritual

o tenía una manía para todo lo que tenía que hacer.

Y allí es donde te das cuenta que el TOC no te deja vivir.

Desde el principio dije:

“Yo me quiero curar y quiero estar bien conmigo misma,

y quiero dejar de estar así”.

¡Mamá!

Al principio, me costaba mucho porque me ponía a llorar,

me venían ataque de ansiedad muy fuertes porque no podía.

Tenía que hacer la manía

porque pensaba que me iba a pasar algo.

Necesité ayuda de terapeutas, de médicos

y al final, lo conseguí.

Yo me exijo mucho, entonces cuando veo que no estoy bien

me exijo que tengo que estar como si todo estuviese bien.

Tengo que aprender que hay días en los que no estás bien,

y se tiene que aceptar.

Es importante dar espacio a la tristeza,

darte un espacio para expresar tus sentimientos

y dejarte estar como tu cuerpo te pide que estés,

no reprimirte las cosas.

Yo lo que he aprendido con todo esto es a quererme,

sobre todo mucho,

porque al principio no me quería nada,

me insultaba a mí misma:

“¿Por qué eres así?", o "¡Eres tonta!", o "Eres tal o cual".

Y al final me quiero porque yo tengo que vivir toda la vida conmigo misma,

y tienes que encontrar un punto

donde tú te sientas bien contigo misma y quererte,

porque si no te quieres tú,

no vas a poder querer ni nadie te va a poder querer.

Sí que hay momentos en los que pensaba que no llegaría a curarme

y hay momentos en los que tenía ganas de comerme el mundo

y pensaba que me curaba ya.

Dependía del día.

Mi motivación en los días en que estaba mal

era pensar en el futuro y pensar:

“Va a llegar un día en el que vas a estar bien,

y vas a estar tan orgullosa

de haber conseguido lo que has conseguido,

que va a merecer la pena haber pasado por esto”.

Aún me queda mucho por llegar a estar completamente en paz y bien,

porque no es algo que se me va a ir del todo.

El triunfo llegará cuando yo aprenda a convivir bien,

sanamente, con la ansiedad y el TOC.

¿Has podido volver a reír?

Sí, por supuesto.

He podido volver a reír.

Creo que es imprescindible, volver a reír.

Cuando sientes un dolor tan profundo como el nuestro,

el abanico de las emociones se expande mucho.

Si eres capaz de llegar

tan en el pozo y sentirte tan desolado,

también puedes tener momentos de plena felicidad.

Posiblemente no son como los de antes,

antes eran más vacíos, más superficiales,

en cambio ahora son más reales.

Cuando te ríes, te ríes porque reamente te quieres reír.

Y tal cual. Eres más espontáneo.

No tienes que pedir perdón ni permiso para nada.

Eres más tú.

¿Qué te ha ayudado a salir adelante?

Me ha ayudado a salir adelante el pasado.

Saber que yo he sido capaz de cosas increíbles

y son cosas que nadie te va a quitar.

A mí me sirve mucho haber estado muchos años luchando,

y haber conseguido cosas.

Me ayuda pensar que si he sido capaz,

voy a ser capaz, porque tengo la voluntad,

tengo las ideas, tengo la energía.

¿Qué has aprendido de tu proceso?

He aprendido a aceptarme a mí mismo,

en el sentido de que tengo espectro autista

y me da igual lo que me digan.

Yo lo tengo y soy feliz con ello.

Y punto.

Bueno, he aprendido a creer más en las personas,

en la bondad de las personas.

Desde la perspectiva de casi cinco años que ha sucedido esto,

lo único que perdí fue a mi madre,

lo demás han sido ganancias, totalmente.

Porque me he dado cuenta

de quién sí y quién no es para mí.

La muerte de mi hermana ha servido para acercarme mucho más a mi padre.

Te diría que nosotros pocas veces nos habíamos dicho: “te quiero”.

Y ahora nos lo decimos.

Que pocas veces nos abrazábamos y ahora lo hacemos.

Yo siempre hago la broma.

Mi padre,

estoy segurísima y no tengo ninguna duda,

que me quiere muchísimo,

pero muchas veces...

yo soy muy cariñosa, y siempre lo abrazo.

Antes de que pasara esto, siempre me decía:

“¡Va, ya está, ya tenemos suficiente!”

Y ahora me abraza y ya no me lo dice.

¿Cómo te gustaría verme dentro de unos años?

Me gustaría verte tranquilo y feliz.

Me gustaría verte ...

contento con tu vida,

con lo que tienes

y sobre todo me gustaría ver que te quieres.

Si piensas en mi futuro, ¿qué ves?

Pues yo veo una chica sana,

feliz

y muy libre, muy libre.

“LIBRE” con mayúsculas.

Yo creo que todos tenemos derecho a vivir una vida.

Porque si algo me ha enseñado la salud mental

es que todos valemos

y que en el mundo hay sitio para todos.

Todos tenemos capacidades diferentes.

Es algo súper chulo.

Y también lo he aprendido de ti.

Creo que tenemos una relación bonita y que rendirse,

dentro de lo que es una relación o la salud mental,

no es una opción.

Hay que ser valiente.

- Y que te quiero. - Y yo a ti.

Chócala, ¿no?

- Te quiero, cariño. - Yo también te quiero.

