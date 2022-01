L'any 2021 va ser més sec i càlid a l'habitual

El 2021 ha estat un any càlid i sec, gairebé a tot Catalunya. Així ho qualifica el Servei Meteorològic de Catalunya en el seu balanç anual. Es manté la tendència càlida dels últims anys arreu del territori. El darrer ha acabat sent entre 1,3 i 1,4 ºC més càlid respecte la mitjana de la sèrie 1961-1990. De fet, ha estat el 13è més càlid de la història recent. Lluny, doncs, del calorós 2020, el més càlid des de 1950, i menys càlid que el del 2006, 2009, 2011 i dels compresos entre el 2014 i el 2019.

Per zones, regions del Prepirineu, Catalunya Central, prelitoral i litoral l'anomalia positiva ha estat d'un grau, i de gairebé de +1,7 ºC a la conurbació de Barcelona. De fet, l'Observatori Fabra de Barcelona, amb 16,5 ºC, igual que el 2016 i 2019, ha viscut el tercer any més càlid amb dades des de 1914. I a l'Observatori de l'Ebre, amb 18,3 ºC de mitjana, ha estat el 6è registre més alt des de 1905.

En canvi, hi ha zones on les temperatres s'han comportat dins de la normalitat, com és el cas de l'Alt Pirineu, oest del Segrià, entre el nord del Solsonès i el sud de la Cerdanya, interior de la Garrotxa, sud de la Conca de Barberà i centre de la Ribera d'Ebre.

Un 2021 amb precipitacions escasses, excepte a l'Ebre

Poc ús dels pluviòmetres es va fer durant el 2021. Poblacions de l'Alt Empordà han recollit menys de 400 litres, igual que àmplies zones de la Catalunya Central, litoral i prelitoral central, i de Ponent. De fet, al Segrià i al Pla d'Urgell és on menys ha plogut, ja que s'han recollit poc més de 250 litres en tot l'any. En canvi, com ja és més habitual, zones elevades de la Vall d'Aran i del Pallars Sobirà és on més precipitació s'ha acumulat, fregant-se els 1.500 litres.

RTVE Catalunya

A excepció de l'Ebre, i algun punt pirinenc, on el 2021 es pot considerar un any plujós, a la resta ha caigut menys del 90 % del que és habitual. Fins i tot, àmplies zones del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona ha caigut la meitat del que hauria haver-se recollit en tot un any. De fet, a l'Observatori Fabra ha estat l'any més sec de tota la seva sèrie centenària. Aquí només s'han recollit 327,6 litres, la xifra més baixa en 108 anys de dades. Una manca de pluja que al començar aquest 2022 és ben evident en les reserves d'aigua en els embassaments, per sota del 60%.