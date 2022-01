Nuevos contenidos llegan a RTVE Play, la nueva plataforma de video on demand. El lunes arrancamos con House of Cards, la primera de varias series británicas que vas a poder ver en streaming. La semana seguriá pisando fuerte con la segunda temporada de Top of the Lake, el documental Caminos del flamenco y la nueva receta de Sergio Cocina. Déjate también sorprender por la conmovedora historia de Matangi / Maya / MIA y la película El secreto de los Nordquist. ¿Quieres saber cuándo podrás verlo? ¡Apunta todas las fechas de cuándo estarán disponibles estos contenidos para verlos gratis, cuando quieras y donde quieras!

Lunes 10 de enero House of Cards: Miniserie Llega a RTVE Play una de las mejores series británicas de todos los tiempos: House of Cards. Protagonizada por Ian Richardson, la miniserie narra el ascenso del cínico y malévolo político Francis Urquhart hasta la cúpula del poder británico. Ian Richardson se alzó con el BAFTA a Mejor Actor por su papel en 'House of Cards' Basada en la novela homónima de 1989 escrita por Michael Dobbs, un ex jefe de gabinete de la sede del Partido Conservador, la serie se sitúa en el Londres de 1990, justo en el instante en el que Margaret Thatcher renuncia a su cargo tras 11 años en el poder. La miniserie arranca cuando dentro del partido conservador se inicia una lucha interna entre los candidatos para suceder a la Dama de Hierro como Primer Ministro. ¡Mira la primera temporada, online y gratis, en nuestra plataforma!

Martes 11 de enero Top of the Lake: Segunda temporada La segunda temporada de Top of the Lake, “China Girl”, trata la maternidad desgarrada y disfuncional, en un contexto de misoginia y desigualdad social enclavado en la Australia actual. Se cuenta la historia de la inspectora Robin Griffin, interpretada por Elisabeth Moss, cuatro años después de la trama de la primera temporada, la cual puedes ver en RTVE Play si aún no lo has hecho. La actriz británica Gwendoline Christie, la actriz estadounidense Elisabeth Moss, y la australiana Nicole Kidman, posan a su llegada a la presentación de la película "Top of the Lake: China Girl" La protagonista acaba de regresar a Sidney y lucha por recuperar el control de su vida. Atormentada por la pérdida de la hija que dio en adopción al nacer, Griffin también se encarga de la investigación del asesinato de una joven prostituta asiática, cuyo cadáver aparece en la playa de Bondi, dentro de una maleta rosa. La inspectora Griffin busca una redención personal en su esfuerzo por averiguar la verdad profunda que oculta el caso de la joven asesinada, también volcándose en afrontar sus problemas psicológicos y en conectar con su hija, Mary. No te pierdas esta segunda temporada en RTVE Play Caminos del flamenco: Documental RTVE Play se viste de lunares y aires andaluces para estrenar el programa Caminos del flamenco. Este contenido audiovisual nos permitirá vivir un majestuoso recorrido geográfico y musical por el flamenco de ayer, de hoy y de siempre junto a estrellas de la talla de Miguel Poveda o Soleá Morente. Además, para conmemorar a todos esos artistas que han dejado huella en este género tan castizo, nuestra plataforma ha preparardo una colección con los programas, reportajes y documentales más destacados. Sumérgete de lleno en el flamenco y conoce todos los detalles de un estilo único e histórico. ¿Te animas?

Miércoles 12 de enero Matangi / Maya /MIA: Documental RTVE Play estrena Matangi / Maya / MIA, un conmovdor documental musical de corte social compuesto por veinte años de grabaciones caseras, dirigido por Steve Loveridge y ganador del Premio Especial del Jurado en el Festival de Sundance. En esta recopilación audiovisual se muestra sin tapujos la vida de la protagonista, conocida como M.I.A. A través de sus ojos, conoceremos cómo era su entorno londinense tras escapar de la guerra, cómo se hizo un hueco profesional en la música para enfrentarse a la etiqueta de ‘emigrante’, cómo buscó su propio sonido probando distintos géneros musicales y cómo sintió sus viajes de vuelta a Sri Lanka. Una estrella que utilizó su posición para hablar de un genocidio que muchos quisieron silenciar.

Jueves 13 de enero Sergio Cocina: Nuevo capítulo Preparar recetas sencillas, rápidas y sabrosas, con productos de temporada y sin desperdiciar nada en la cocina, sí es posible. Para demostrarlo, el cocinero Sergio Fernández ha estrenado un nuevo programa de recetas, Sergio Cocina, una producción original de RTVE Play. En estos días navideños nos hemos deleitado con su propuesta de roscón de Reyes, mazapán, crema de marisco, carrilleras de cerdo al chocolate con piña y ensalada de canónigos. Sin embargo, las fiestas ya han pasado y lo que ahora nos propone el chef es una receta de pollo asado con castañas. ¿Te animas a cocinarla?

Viernes 14 de enero Cerca de tu casa: Película No llega a ser estreno en RTVE Play, porque ya está disponible, pero sí que la destacamos por todo lo alto. Sonia es una joven de treinta años que, tras perder su trabajo, no puede hacer frente al pago de la hipoteca, por lo que es desahuciada. Sin techo y con una hija de diez años, se ve obligada a regresar a casa de sus padres. Dirigida por Eduard Cortés, música a cargo de la propia actriz protagonista de la película, Silvia Perez Cruz y con 6 nominaciones, entre ellas a un Goya por mejor actriz revelación (Perez Cruz) y un premio Goya a mejor canción.

Domingo 16 de enero El secreto de los Nordquist: Película Dirigida por Tanja Roitzhe, se estrenó en 2018 bajo el título Das Geheimnis der Nordquists. Se trata de un largometraje de producción alemana cuya trama narra la historia de Emilia, una arqueóloga que busca demostrar la existencia de guerreros famosos entre los vikingos. Tras encontrarse con algunos detractores, finalmente decide emprender la investigación por su cuenta y hallar sus propias evidencias. Y si te gusta el cine alemán, descubre el resto de películas que incluye nuestro catálogo de RTVE Play.