Els infants catalans tornen aquest dilluns a l'escola després de les vacances de Nadal. Ho fan de forma presencial, tal com van acordar el govern central i les comunitats autònomes a la reunió del Consell Interterritorial de Salut, la Sectorial d'Educació i la Conferència General de Política Universitària en el Palau de la Moncloa.

Sanitat recomana minimitzar les quarantenes La represa del curs té una novetat important per garantir precisament la màxima presencialitat a tots els nivells educatius. La Comissió de Salut Pública aprovava aquest divendres una adaptació de les mesures de prevenció als centres educatius. A partir de dilluns, es recomana quarantena per tota la classe quan hi hagi 5 o més casos d'infecció activa. També si l'afectació per Covid supera el 20% d'alumnes de l'aula en un període igual o inferior a 7 dies. Quan hi hagi menys de 5 casos o bé el percentatge sigui inferior al 20%, es considerarien casos esporàdics i el grup no hauria de fer quarantena.

El Govern aposta pels protocols vigents De moment, la Generalitat no és partidària de canviar els criteris de les quarantenes. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va celebrar la setmana passada la tornada a l'escola presencial, però advertia que descarta ara com ara modificar els protocols. "Els protocols vigents ara com ara funcionen i funcionen bé, i la voluntat és mantenir-los", encara que sent conscients de la necessitat d'adaptar-se a l'evolució de la pandèmia de Covid-19, ha destacat preguntada en roda de premsa després del Consell Executiu. “��️ El Govern confirma que el retorn a les escoles del 10 de gener serà presencial.



Andalusia i Madrid ja han avançat, en canvi, que volen optar per aquesta fórmula que busca aïllar només els alumnes que donin positiu però no la resta de la classe. Navarra preveu que en cas de positiu es faci un PCR a tota la classe i continuïn els alumnes que no estiguin contagiats.

USTEC ho qualifica d'inconsciència El sindicat USTEC ha criticat el canvi en el protocol i ha exigit que no s'apliqui la reducció de quarantenes. En declaracions a Ràdio 4, la portaveu del sindicat dels mestres, Iolanda Segura, qualifica d'inconsciència la mesura donada la situació que d'expansió dels contagis. En aquest sentit, ha advertit que seria preferible "esperar que millorem" i que "vagi acompanyat de proves PCR als possibles contagis de l'aula on s'hagi produït el positiu. Els contagis es mantenen a nivells de rècord De moment, malgrat les dates nadalenques, la campanya de vacunació infantil ha permès inocular almenys una dosi al 28,8 % dels nens d'entre 5 i 11 anys.

Famílies i sindicats exigeixen més seguretat Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, CCOO i USTEC han exigit aquest dimarts més mesurades de seguretat per a evitar contagis en la volta a les aules, que els dos primers consideren necessari que sigui el dia 10, mentre que el sindicat majoritari de docents creu que hauria d'ajornar-se. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha dit que veu una "temeritat obrir les escoles com si aquí no passés res", ja que la incidència de la pandèmia en els centres educatius és "més elevada que en la societat", on "es prenen mesures preventives i restrictives en molts sectors, però no en el món educatiu". Davant el retorn a classe, Iolanda Segura ha demanat que es duguin a terme proves PCR per a tota la comunitat educativa i "no proves d'antígens", perquè "els resultats no són tan fiables", que se subministrin mascaretes FPP2 per a tots els centres com a mesura "imprescindible", instal·lar ventilació mecànica a les aules i que les baixes se substitueixin "immediatament".