El Banc de Sang i Teixits organitza una nova Marató de Donants del 8 al 15 de gener i es marca com a objectiu arribar a 10.000 donacions, 2.000 de les quals de persones que donin sang per primer cop.

Així ho ha anunciat Francesc Gòdia, president del BST, en una roda de premsa en què ha explicat que en el moment actual s'ajunten dues complexitats que fan que la situació de reserves sigui "baixa". D'una banda, que durant l'època nadalenca sempre baixen les donacions i, de l'altra, que la sisena onada de la pandèmia també les fa baixar i està causant anul·lacions de donació per part de persones positives de covid-19 o que bé són contacte estret.

Enguany el lema de la Marató és 'Suma't a la generació D (de donants)', ja que es vol incorporar més primers donants i es fa una crida especialment a la gent jove.



"Les generacions venen marcades per l'any de naixement. La #GeneracióD no: tu tries si vols formar-ne part", apunta la campanya, que distingeix amb diferents insígnies la implicació de cada donant. Per exemple, als primers donants els pertoca la insígnia de 'Rookie' i als que ho han fet més de 50 vegades se'ls reconeix com a 'Legend'.

"Cada any tenim una quantitat important de donants que deixen de ser-ho per edat o malaltia i queda compensat pels nous donants que es van incorporant. Ens interessa millorar aquesta dinàmica i per això és crucial que la gent jove s'incorpori", ha afirmat Gòdia.



El president del BST ha assenyalat durant la roda de premsa que per tenir seguretat davant de qualsevol sol·licitud per parts dels hospitals tenen habitualment prop de 10.000 unitats a les reserves. Actualment, ha dit, n'hi ha prop de la meitat i per això es fa una crida a donar.



Tot i això, també ha celebrat que malgrat que les adversitats no ha faltat mai sang als hospitals catalans i ho ha atribuït al compromís dels donants. De fet, ha afegit, el 2021 hi va haver unes 11.000 donacions, fins i tot més que el 2019, per respondre a la recuperació de l'activitat hospitalària ajornada per la pandèmia.