En RTVE Play tenemos el plan perfecto para las frías tardes invernales en casa: maratones de la serie británica Sherlock. Ya tienes disponibles en la plataforma, totalmente gratis y en streaming, las dos primeras temporadas de la ficción de la BBC. La tercera podrás verla a partir del día 30 de diciembre; el especial navideño, el 4 de enero; y la cuarta temporada, el 6 de enero.

¿Por qué elegir Sherlock y no otra para esos planes navideños acurrucado bajo la manta del sofá? Te damos cinco razones para que te sumerjas en los misterios del brillante detective londinense o revivas sus aventuras, si eres ya uno de sus acérrimos seguidores.

El actor que encarna a Sherlock en esta versión contemporánea de sus aventuras, Benedict Cumberbatch , consigue hacer completamente suyo el célebre e influyente personaje creado por el escritor y médico Arthur Conan Doyle . Nominado al Oscar a Mejor actor protagonista en 2015 por The imitation game (Descifrando enigma), Cumberbatch dota al detective de una impactante personalidad: derrocha talento e inteligencia , pero también insensibilidad y falta de empatía en muchas ocasiones. Los creadores de la serie intentan dejar claro que sus rasgos corresponden al síndrome de Asperger cuando el propio Watson se lo señala.

La corta duración de las cuatro temporadas de Sherlock -cada una tiene tres episodios de una hora y media de duración, aproximadamente- hará que no puedas parar de ver un capítulo tras otro. Cuando te quieras dar cuenta, ya no habrá vuelta atrás y te habrás convertido en un fan de Sherlock .

Sherlock atrapa desde el primer episodio. Los casos que afronta no muestran una resolución predecible y dejan al espectador colgando completamente de las pistas que va desgranando el detective. Estos son adaptaciones de los relatos de Arthur Conan Doyle , pero, además, la serie sigue un hilo conductor entre episodios que invita a seguir descubriendo qué sucederá en las vidas de Sherlock Holmes y su incansable compañero de aventuras, John Watson .

Los casos son complejos y muchos, al principio, parecen no tener ningún sentido. Sin embargo, cuando Sherlock los aborda y el espectador lo acompaña en sus razonamientos, todas las piezas del rompecabezas encajan a la perfección . Las deducciones del detective son totalmente transparentes y, aunque su mente funciona a muchísima velocidad, la serie las presenta de forma que el espectador pueda comprender casi al mismo ritmo qué es lo que está pasando, con la ayuda de un excelente montaje y texto en pantalla .

Días grises y mucho té

Si te apetece viajar a las lluviosas calles de Londres, adornadas con sus míticas cabinas telefónicas rojas y reconocibles taxis, e imaginarte tomando una apacible taza de té frente a la chimenea, Sherlock es tu serie. La inherente presencia de estos característicos elementos, sumados a la brillante fotografía de la ficción, sitúan a la perfección al espectador y le hacen percibir la ciudad casi como un personaje más de la trama.

La ambientación pone su guinda con una reconocible banda sonora, hecha a la medida de estas refrescantes adaptaciones de la obra de Arthur Conan Doyle.

Recuerda que en la plataforma gratuita RTVE Play puedes disfrutar de otras series internacionales como Top of the Lake, Guerra y paz o Years and years, entre otras, además de contenido original de Play.