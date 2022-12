Se acerca la Nochebuena y el cuñadismo acecha. Las comidas navideñas amenazan con traer de nuevo a la sobremesa los lugares comunes de las conversaciones de tu cuñado/a, con su chiste rancio y su broma inecesaria. Entre el gañán y el pícaro, lo obvio y lo sobrado, los cuñador renacen en estas fechas y puede que se expandan hasta más allá de la Noche de Reyes. ¿Cómo enfrentarse a lo que está por venir?

Para que no te amargen el dulce, ni la copa de champán, en RTVE Play hemos lanzada una nueva colección con 7 títulos indispensables de nuestro catálogo con los que "Prepárarte para cenar con tu cuñado" o al menos, mantenerlo a rajatabla y entreteneros juntos con el bálsamo del cine.

Una buena comedia, una historia de acción o darte al drama pueden salvarte en estas fechas, más aún si son gratis. Dale al play, sube el volumen y disfruta de las sobremesas navideñas.

Una película de enredos puede hacerte salir del que puedas estar viviendo estas navidades con la familia. Isabel (Belén Rueda) organiza una cena en su casa. Su marido, escritor de novelas policíacas (Eduard Fernández) y su ex mujer (María Pujalte), directora de cine, quieren convencer a un famoso actor argentino (Diego Pertti) de que protagonice su próxima película. En mitad de la cena aparece el ex de la anfitriona (Fele Martínez) con su nueva novia (Patricia Montero), que se fascina con el actor. La cena se va enredando y todos acaban perdiendo los papeles. ¡ Puedes verla aquí !

Bueno, está bien que recuerdes este mandamiento. Para optar por la calma, aunque el protagonista no lo practique mucho, al menos aquí podremos disfrutar de una actuación de Mario Casas de Goya. Dani, un buen chico que durante los últimos años de su vida se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo, decide retomar su vida tras la muerte de éste. Justo cuando ha decidido emprender un largo viaje, conoce a Mila, una chica tan inquietante y sensual como inestable, que convierte esa noche en una auténtica pesadilla. Las consecuencias de este encuentro llevan a Dani hasta tal extremo, que se plantea cosas que jamás habría podido imaginar. Ver aquí. Disponible hasta el 15 de mayo de 2032.

Mario Casas en 'No matarás'

Reparto: Ingrid García Jonsson, Jon Plazaola, Secun de la Rosa, Ramón Barea

'La pequeña Suiza' RTVE.es

No hay nada como reírse de nuestras riñas, de las diferencias que no nos hacen ver todo lo que en realidad nos une. Para ello, esta comedia puede resultar perfecta para evitar ciertas conversaciones que sabemos que no llegan a ningún sitio y echarle un poco de humor al asunto. Tellería, un pueblo ubicado en el corazón del País Vasco con quien tiene conexión geográfica y cultural, pertenece anacrónicamente a Castilla-León. Desde hace mucho tiempo sus responsables municipales han intentado, sin éxito, la anexión al País Vasco. Ver aquí. Disponible hasta el 20 de diciembre de 2022.