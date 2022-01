Los mejores documentales de esta semana en RTVE Play

(Voz femenina lejana)

(Ladrido)

(Ladridos)

(Ladrido)

Mira, mira qué viene por aquí.

(Aspirador)

(Ladridos)

(Aspirador)

Míralo.

Qué cara de pillo.

Justo un mes antes del accidente.

La primera carta que escribió.

(SUSPIRA)

(LEE) "Me llamo Aleixo Paz, tengo nueve años

y el 8 de septiembre de 2009 sufrí un accidente

yendo con mi padre en el camión.

Me quemé todo el cuerpo. Desde entonces, estoy en la UCI.

Me han operado 13 veces y aún me quedan unas cuantas.

Quiero irme a casa. Estoy cansado de estar aquí.

Cuando digo que por qué me ha tenido que pasar esto a mí,

mamá me dice que mire a mi alrededor,

a los niños de las otras camas.

¿Por qué a ellos?

Me dicen que soy muy valiente, un campeón.

Tengo ganas de llorar, pero me aguanto

porque, si no, mamá y papá también lloran

y yo no quiero que ellos lloren.

Ellos dicen que yo les doy fuerzas para seguir adelante,

pero son ellos los que me dan fuerzas a mí.

A veces me enfado y les grito y contesto mal,

pero enseguida les pido perdón.

Me han cortado los dedos de las manos,

pero las puedo usar en el ordenador.

Mamá dice que volveré a hacer las cosas que hacía antes,

que me pondrán unos guantes especiales en las manos.

Ahora ya me lo creo.

Aleixo Paz, nueve años".

(RESOPLA)

Mi niño...

(Sirenas)

(Música dramática)

(Sirenas)

(RADIO) "Un accidente de tráfico en el que se ha visto implicado

un camión cisterna que transportaba gasoil,

ha provocado un incendio forestal

y ha obligado a cortar la AP-7 en sentido norte".

(Continúa la música)

"Los dos tripulantes del camión, el conductor y su hijo,

han resultado heridos.

El niño de nueve años sufre quemaduras de gravedad

y ha sido evacuado en helicóptero".

"El menor permanece en estado crítico en la UCI

con quemaduras en el 90 % de su cuerpo

y ha sufrido dos paradas cardíacas".

(Continúa la música)

(Para la música)

(Ladrido)

(CHISTA) ¡Eh! Ven aquí.

Ven aquí. Furia, ven aquí.

Ven.

¡Eh!

Ven aquí.

Mira.

Mira.

¡Venga, va! Corre.

¡Corre!

¡Corre, vamos, nena!

Tráemelo.

Espera.

(Canción de rap)

(RAPEA) "Sigo bebiendo, observando las estrellas,

esperando su vuelta como si nada.

Autoengañándome, la falta de sueños me oprime.

Perdí la noción del tiempo, el reloj no se detiene.

Los cuatro elementos están en contra. Sigo a contracorriente".

(Metrónomo)

(Música rap)

(RAPEA) "Y es otro día en el barrio soñando despierto,

sacando humo a los cuatro vientos.

Sigo bebiendo, observando a las estrellas.

Esperando su vuelta como si nada.

Autoengañándome, la falta de sueños me oprime.

Perdí la noción del tiempo, el reloj no se detiene.

Sigo a contra...".

Ya no me acuerdo. (DETIENE LA MÚSICA)

Eso me pasa por cambiarlas.

Esto vale. Vale, vale, vale, vale.

(RÍE)

(RÍE)

(Televisión de fondo)

Pues no me acuerdo de esto. -¿Cómo te vas a acordar, nene?

Mira tu hermana, mira.

-Con los Reyes, tus primeros Reyes.

Mira, si estás bailando, Aleixo. -¿Y a mí qué? Si soy un bebé.

Qué pesada. -Déjame ver eso un momento.

-"Una, una". -"Aleixo".

-"Un momento, yo primer".

(HABLAN EN GALLEGO)

Decía: "Una cada uno", pero tú...

Pasabas de largo.

Después sí, después ya le dejas.

Pero te han tenido... Se metió delante tu hermano. ¿Ves?

(RÍE) Se metió delante tu hermano.

(Motor)

Ahí.

-Venías a toda hostia. Mira, mira, mira, mira... ¡Pumba!

(RÍE)

Salimos todos zumbando.

(Vídeo de fondo)

Me volvías loca, ¿eh?

-"¡Échate, Chicho!".

(ININTELIGIBLE)

"Aquí". -"¡Laika!".

(SILBA)

-Pero ese no soy yo ya, ese está muerto.

-¿Qué dices?

-Ese es otro. -De eso nada.

-No, qué va. -Sigues siendo tú.

-Bueno, tú te sentirás diferente, pero para mí...

-Bueno, pues es lo que digo, que tú te sentirás diferente, pero...

-Pero para mí sigues siendo el mismo. -Otra vez...

-Bueno, vale, vale. -Me importa una mierda.

¿Qué hostias vais a saber?

Vais muy de listos y no tenéis ni puta idea.

Y ponerle... -Espera, déjame ver los brazos.

Que habíamos planteado...

-Estirar lo que puedas y atrás. -Abrir.

Bueno, más que atrás, habíamos planteado abrir aquí delante.

-Sí, y también de paso hacer lo de atrás.

-Y poner aquí un injerto. -Eso es lo que habíamos quedado.

-Dime cuándo te hace daño. -Aquí me duele.

-Aquí te duele, ¿dónde? -Me duele ahí atrás.

-Aquí arriba. -Atrás un poco abajo.

-Se le pone blanquecino. -Sí.

-Entonces, hay que sacar de aquí, sacar de aquí,

colocar un injerto de piel total de la zona inguinal.

Hacerte lo de ectropión con un injerto de piel total

de detrás de la oreja derecha, ¿vale?

Una se te aplasta aquí.

Abrir aquí lo que podamos porque es aquí donde te tensa.

-Sí, es ahí atrás. -Y poner una íntegra.

Y poner íntegra aquí y poner íntegra aquí, ¿vale?

Lo que seguro que vamos a hacer va a ser el ojo,

los codos, las fosas antecubitales, el glúteo y la axila.

Tanto el pilar posterior como aquí en el hombro.

¿Vale? (ALEIXO ASIENTE)

-Ay...

¿Quieres?

Toma.

(HABLA EN GALLEGO)

Hala...

(RAPEA) "Es otro día en el barrio soñando despierto.

Sacando humo a los cuatro vientos.

Tiro a los dados, me he acostumbrado a perder.

No juego esperando a ganar, juego hasta dejar de respirar.

Sintiendo ganas de llorar, pero mis lágrimas no salen,

permanecen presas.

A veces quiero rendirme,

impulsos suicidas en una mente destrozada.

Cortando mis brazos para no cortarme las venas.

Ahogando mis gritos en licor 43.

Intentando comunicarme conmigo mismo a través del papel.

Quisiera dejar de ser un cobarde,

dejar de correr delante de la muerte y correr detrás,

cogerla por los pies y enseñarle que con esta bestia no se juega".

Vamos para allá arriba.

A Marta van a tener que ingresarla otra vez para operarla,

a Marta Juvé. Si le quieres dar el toque...

-¿Cuándo? ¿Y eso? -Creo que el veintitantos.

Le queda poco.

Ella siempre que me ve, me pregunta por ti.

"Hostia, hace tiempo que no veo al Aleixo".

-Y encima tampoco... Es que tampoco tengo...

No... -Tú escribes, ¿no?

-Ya, por eso, estoy desaparecido de todos lados.

-Ya...

¿Tú te acuerdas cuando te pasó? (ALEIXO ASIENTE)

-No perdí la consciencia en ningún momento.

-¿Y lo llevas...? ¿Lo sueñas aún o algo?

-Cada dos por tres. -¿Sí?

-Más que eso...

Soñarlo despierto.

El problema es... Al dormir, el problema...

es otro tipo de sueño, tío. Tengo, no sé...

Es que soñar, nunca he soñado.

Siempre he tenido pesadillas, lo único.

-Tienes una juventud, no tienes 50 tacos.

-Es que es eso. Eso me lo he estado diciendo desde los...

-No me jodas.

Una cosa, dices: "Es que tengo 50 años y yo qué sé, la vida...",

pero tú tienes una vida por delante, tienes que...

-Ya, pero ahí hay un problema, que yo...

No...

No quiero, tío, una vida por delante.

-¿Cómo no quieres una vida por delante?

-Yo nunca he tenido planeado llegar a los 30 ni de coña.

-Bueno, yo tampoco, vivo el día a día,

pero vive lo mejor que puedas, tío.

-Yo lo único que quiero es llegar al final, ¿sabes? Nada más.

-¿Y cuál es el final? ¿Morirte? -Ahí estamos.

Pero quiero morir de una forma... -Digna.

-Claro. -Yo feliz. El día que me muera...

-O sea, forma de morir me da igual, sino lo que he hecho antes.

Yo todo lo que he hecho hasta ahora no es...

Yo no he superado nada.

Me he quedado atascado.

-¿Cuánto hace que te quemaste?

-Ocho años... Nueve. -Nueve.

-Ocho o nueve. -Yo llevo 20.

20.

-Yo a los 8... Mira, no me acuerdo en qué punto estaba a los 8.

Pero...

En el mismo que tú, no,

porque encontré un poco la...

la motivación, lo que te decía, un poco la motivación.

Iba súper total desencaminado. -A mí me las quitaron.

-Bueno... -Cuando dejas que te...

Yo, mi problema fue ese, que dejé que me las quitaran, tío,

y cuando dejas ya que te digan: "No puedes", ya...

Ya está.

-En la primera decisión la tienes tú si va a cambiar.

-No, ya, sí...

Por eso...

-Es como... Tienes que motivar si ya sabes que hay cosas buenas

y hay momentos que te cuesta más... -Si por intentarlo no...

-Eso, hay que intentarlo.

Yo todas las cosas que he hecho es porque las he cambiado.

Pero el no... El no salir de casa es lo más fácil.

El... no relacionarme es lo más fácil.

Ahora, ¿que a mí me guste una cosa y a ti otra? Pues normal.

-Es que no... Lo único que esto es escribir.

Y escribo para eso, para la música, es lo que quiero.

-Guay, o busca un objetivo.

Para la música es muy bueno, a mí me gusta esto de la música.

-Aunque no haga nada con eso, por lo menos, dejaría...

cosas mías.

O sea, los sentimientos ahí... -Plasmados, claro.

Está bien. Ya quieres dejar rastro, eso es una cosa.

-Es la única forma. -Bueno, está muy bien.

Hay gente que no quiere. (RÍE) Es una motivación, tío.

(Pájaros)

(Música)

Esto ahí. -Eso, ¿no?

-Tú, que yo no tengo mucha batería.

Aguántalo. -Era aquí, ¿no?

(Música rap en el móvil)

(TARAREA EN INGLÉS)

(RAPEA) "Salt City como siglos de izquierda,

como si fuese mi barrio,

todos los días viviendo la misma película,

que me falta para comer o me falta para tener un porrito más.

Ya tú lo sabes, pero antes no me faltaba na',

ya tú lo sabes, antes siempre tenía para regalar.

Ahora, fíjate, sigo estando haciendo el mal,

pero siendo de los míos".

-Dale tú, Aleixo, algo.

(RAPEA) -"Soy un antisocial,

un peligro en alto crecimiento,

niño de barrio, loco de nacimiento.

Digo lo que siento, siento lo que digo, ni siquiera sé...

Ni siquiera yo me entiendo, ya...".

(RAPEA) -"Ya mírame, sigo estando aquí, jugando al ajedrez,

con mi vida como si fuese nada,

como no tuviera nada que hacer,

ya tú sabes, ya tú sabes".

(Ambiente callejero)

-Ahora porque es de noche, pero si no, de día,

se ven las montañas y todo.

(Ambiente callejero)

-Si te fijas en las luces...

(Ambiente callejero)

-Esto.

Oye, tío, estaba preparando las cosas, ahora voy para allí,

ahora salgo para allí, ¿vale? Ahora te veo.

(Ambiente callejero)

(Timbre)

(Voz en catalán)

-Sí. -Cris.

-Al final vas a ser puntual, cabrón. -No, no, ¿por un día?

(Timbre)

(SE SALUDAN)

-¿Qué dices? -¿Qué tal, tío?

-¿Tú qué? -He llegado.

-Qué cabrón.

(Música rap en el móvil)

-Aquí tranquilamente. -¿Sabes?

(RAPEA) -"La gloria...". -Mira.

(RAPEAN) "Quiero volar y volar...". "A la gloria".

-"No quiero volver a pasar...". -"Por la ruina".

-"Yo quiero volar y buscar...". -"Mi victoria".

(CANTURREA)

(RAPEA) -"De la vida".

(RAPEAN) -"Quiero volar y volar...". -"A la gloria".

-"No quiero volver a pasar...". -"Por la ruina".

-"Quiero volar y buscar...". -"Mi victoria".

-"Yo quiero volver a dejar...". (RAPEA) -"En la vida.

Dirán que no valoro el aire que respiro,

olvidando que el mundo está intoxicado,

camino ya, sin saber dónde piso,

y aprendí a conoceros estando encerrado,

acostumbrado a este mal, a sangrar, a no pegar ojo,

viendo a mi madre llorar, cuántas veces desviamos el camino,

y si pudimos, cambiamos nuestro destino".

-¿Has visto, cabrón? -Pero es porque estás tú.

-¿Pero has visto? ¿Cómo que estoy yo, yo estoy allí, cabrón?

-Sí, sí queda guapo, tío.

-¿Ves? Es otro rollo, ¿por qué? -Porque lo has cambiado todo y...

-Esto lo has escrito, ¿sabes?

Cuadrando, ¿sabes?, cuadrando el un, dos, tres, cuatro. Un, dos...

Con el compás.

La música te puede dar felicidad, te puede dar tristeza...

-Si hay quien canta por ese... Que canta por la vía del dolor.

Yo soy de esos tío, yo por rabia. -Por rabia, ¿no?

Una manera de desahogarse.

-Hago más así que pegando a la pared, ¿no?

Porque pegando a la pared, encima me hago daño, ¿sabes?

-Lo que te digo, mira cómo llevas la mano, cabrón.

-Pero lo guapo es que no la noto, ¿no?

No la noto mucho, pero hoy no la noto.

No noto ni esto, pero tampoco noto los dedos.

-Bueno, pues entonces el jueves. -El jueves.

-Más o menos como hoy, 5 y pico. -Y media.

-O sea, tú, a las 12. -Sí.

(RÍEN)

-No, ven pronto. -Antes de la una estoy aquí.

-Claro, ven pronto y quédate por aquí, vienes a comer.

-Sí, sí. No voy a llegar tarde. -Y ya lo hacemos así.

Nos vemos, colega, ¿no? -Venga, tío.

De puta madre, ya verás cómo queda lo próximo.

Venga, te acompaño. -Sí, ¿no?

(TOSE)

-¿Y qué hostias de ruido encima aquí? -¿Qué ruido?

-No sé. -Estoy andando.

Ah, motos.

Pero hay bastante silencio, ¿no?, por aquí.

(Ambiente restaurante)

Por aquí.

(Ambiente restaurante)

A ver.

(Voces indistintas)

(Gritos, aplausos)

-Qué mierda.

(Aplausos)

-Venga.

(SE SALUDAN)

-Puta gracia del Arturo, tío.

-¡Copas gratis!

-Vaya tela, tú.

# Cumpleaños feliz,

# cumpleaños feliz,

# te deseamos todos,

# cumpleaños feliz. #

(Aplausos, silbidos)

("Cumpleaños feliz")

-¡Ay!

(APLAUDEN) ¡Muy bien!

-Muchas gracias a todos. -¡Por Aleixo!

-Por él. -Venga.

-Gracias, tata. -No, no.

-Porque esto mi hermano no lo organiza.

(Risas)

Eso lo sé ya, así que...

-Tu hermano hubiera organizado otra cosa distinta.

(Risas)

(RÍE)

-Ya decía yo, ¿para qué me preguntas lo que quiero, a ver?

No, esto es para grabar, tío. -Ah.

-Claro. -Ah, coño, que es eso.

-Auriculares para grabar.

-Esto es para rapear.

-Ahora dedica una canción con los auriculares.

-Que se vea. (IMITA) -"Oh, yeah, yeah".

-"Oh, yeah, es pa' mi cuñado", ya está.

-¿A que está bueno? -Luego puedes repetir.

(RÍE) -Pues con el pastel, lo mismo.

(Ambiente callejero)

-Buenas.

Venía a dar el currículum.

-¿Un currículum? Vale.

-Sí, y a preguntar por dónde podría repartir,

¿en todos por aquí?

-Complicado con estas capas.

(Cláxones)

(Cláxones)

"Ape, ne".

Ya está, cariño. -¿Qué pasa, tanto pitido ahí, tío?

-Alguna boda, algún...

Ya estás.

-¿Por?

-No, pregunto, aprovecha que es fin de semana,

sabes que él por la semana nunca está.

-Que sí.

-Supongo que ya habrá llegado.

-Que sí.

-Vale entonces.

Me voy a tomar un café, fumarme un cigarro y descansar cinco minutos.

(Ambiente callejero)

-Pico en las dos, por si acaso.

(RÍE) -Joder.

-¿Qué, papa? -¿Qué tal?

(RESOPLA) -Qué, calor, chaval. -Sí.

-¡Uf! -¿Qué?

(RESOPLA)

-¿Qué tal los exámenes?

-Aprobados. -¿Bien? Joder, felicidades.

-Gracias.

-¿Sin problema?

Pero no te cabreaste con la... -No, no.

-Es importante.

¿Ves como hay que ir tranquilo? -Fui tranquilo.

-Vamos, míralo.

¿Dónde vas?

Aquí, ¿no?

-Joder, ¿no? -¿Eh?

-Claro.

-Joder.

(Música animada)

# Creían que era tarde, # pero salió el sol,

# camino con la mala # suerte sin mirar atrás,

# preguntándome # si estaré dispuesto a lo peor,

# aunque luego pienso: # "¿Qué más me puede pasar?".

# Estoy harto, tan harto de ver # cómo harto me he muerto,

# me amargo y parto de mi cuarto.

# Me aparto, si quieres me pierdo...

# Quisiera ver la vida de otra forma # pero no puedo verlo y me pierdo

# siendo la única víctima # del sufrimiento.

# Me miento, me duele, # pero en realidad no pienso.

# Me acabo hasta fumando # mi propio universo.

# Cuando no ves salida # ni alternativa en la vida,

# te haces un niño de fuego, # y tarde o temprano te obligas

# a tener que echarle cara, # a fijar el punto de mira

# en todo aquello que te para # provocando que nos sigas.

# Y cuando no ves la salida # ni alternativa en la vida,

# te haces un niño de fuego, # y tarde o temprano te obligas

# a tener que echarle cara, # a fijar el punto de mira

# en todo aquello que te para # provocando que no sigas.

# El Niño de Fuego quiere y no juega, # sé atarle fuerte,

# baja la escalera, # mira hacia el cielo, ve calaveras,

# ya no cree en Dios, # que no hay Dios quien creyera.

# El Niño de Fuego, # escribiendo temas,

# desahogando la rabia que le quema,

# mirando al cielo, ve calaveras,

# ya no cree en Dios, # que no hay Dios quien creyera.

# Todo lo que pasa por este, # es el preciso momento

# que parte # desde a que el síntoma físico

# que le hace retorcerse # hasta que él no puede más.

# Y quitarse el dolor, # le falta el aire... #

(Ladridos)

(HABLAN EN GALLEGO)

(RÍEN)

(RÍEN)

(RÍE)

¿Estás nervioso o qué, cabrón?

-Supongo. Y tengo ganas, tío. -Ahora te relajes.

Ahora, cuando llegues... -A ver si me relajo.

-Estamos ahí un ratillo... Como si no grabamos de tirón.

-Uh, madre mía. Hombre, si puedo, yo no...

-Aguantamos un ratillo, te tranquiliza es aquí, ¿eh?

-Calentar la voz, ¿sabes?

Que no me vaya a quedar sin voz.

(LLAMA AL TIMBRE)

-¿Eso es el timbre?

-Espero que sí.

(RÍEN)

-¡Ese Supri! -¿Qué pasa, chaval?

¿Cómo estamos? Pasa. ¿Qué pasa, Chaquilla?

¡Uf!

Madre mía, tío. Tengo un nudo en la garganta...

(RESOPLA)

-Cuando tienes que afinar

y que no estás encontrando las notas y tal, y tienes que entrar así,

como más templado, que vas acelerado, mira, haces como yo.

¿Vale? Coges aire normal y haces esto.

(RESOPLA LENTAMENTE)

-Es que tiene mucho aire dentro. (ALEIXO RÍE)

-A mí esto...

Yo no tengo pulmones, hermano.

-Haces así... Saca.

(RESOPLA LENTAMENTE)

-Más, más, que tienes más, te lo digo, más.

(CANTURREA)

-Hala. Así sí que no veo nada.

(CANTURREA)

(AURICULARES RAP) "No voy a pasar" -"A la ruina".

-"Yo quiero volar y buscar...". -"Mi victoria".

-"Algo voy a tener que dejar". -"En la vida".

(RAPEA) "Dirán que no valoro el aire que respiro,

olvidando que el mundo está intoxicado.

Camino ya sin saber dónde piso,

y aprendí a conoceros estando encerrado.

Acostumbrado a este mal, a sangrar, a no pegar ojo,

viendo a mi madre llorar.

Cuántas veces desviamos el camino,

y si pudimos, cambiamos nuestro destino.

Sigo vivo, siento más de lo que digo.

Busco la salida del laberinto que piso.

Autodestructivo, es mi ciclo.

Tengo unas heridas que no cicatrizan, primo".

(RÍE)

-¡Buah!

-¡Ahora, sí! -Pura rabia.

-Ahora sí, ahora sí.

-¡Uf! -Por eso lo querías, ¿no?

-Pura rabia, hermano. -Esta sí.

Ahora sí, ahora sí. Ahora no nos echa bronca.

Este, brutal. Este, brutal.

-De puta madre, hermano. Lo he notado y todo.

-¡Joder! Esta has bailado. Has bailado.

(ALEIXO RÍE)

(Música suave)

(Conversaciones superpuestas)

(Continúa la música)

¡Vamos! ¡Vamos! -¡Vente! ¡Vente!

-¡Espera, espera, espera!

-El Payo Gómez, el Payo Gómez.

(A LA VEZ) ¡Eh!

-El Payo Gómez.

(A LA VEZ) ¡Eh!

(A LA VEZ) ¡Eh!

(Música rap)

Todo el mundo diciendo: "¡Se sale!".

(Continúa la música)

¡Ya!

(RAPEAN) "Florida". -"Se sale".

-"Collblanc" -"Se sale".

-"Santa Eulalia". -"Se sale".

-"Pubilla". -"Se sale".

-"Can Serra se sale y se sale San José.

Si vienes a mi barrio, dormirás en mi chalé.

"Bellvitge". -"Se sale".

-"Polígono". -"Se sale".

-"La Rambla". -"Se sale".

-"Can Vidalet". -"Se sale".

-"Hospitalet se sale y se sale La Torrasa,

mi barrio, mi gente, mi casa y mi plaza".

(Música rap)

(RAPEA) "El día que nací, pues lo hacemos todos igual,

el primero en el agujero en el que luchar.

Puedes ir mirando y estudiando a tu rival

o salir a muerte a intentarlo noquear.

Dos, ya estás caliente.

Ves qué se cuece, que te ofrece la gente.

Mi familia tiene pan, me la sudan los demás.

A mí me da igual sangrar, yo solo quiero ganar.

Cuando quieres verlo, ves que estás muy mal.

Cuando empieza la pelea de verdad.

Hermanito, crece, ha muerto un familiar.

Hay que dosificar, que no siempre se puede volar".

¡Bro! ¡Ruido para la familia!

(Aplausos)

(Pájaros)

Demasiado madrugón para mí, ¿sabes? (RÍE)

Ya llegas tarde, como siempre, ¿no? -Eso sí.

Bueno, ¿y qué?

-Pues nada, aquí, aburrido.

-¿Aburrido?

Tienes una piscina ahí, tío.

-Ya, pero solo no...

-Ya. Ahora me cambio, tío.

Vamos a pegarnos un chapuzón, ¿no? -Sí.

-Qué frío, hermano.

Te lo juro, ¿eh?

Noto por aquí y se me corta la respiración, hermano.

Te lo juro, ¿eh? Métete, métete, perro, métete.

-¡Ay! -¡Ah! ¿Has visto?

Ahora lo has notado, ¿eh? Yo ya estoy empapado.

(RESOPLA)

(RESOPLA)

A ver, súbete tu ahí, a ver si puedes.

A ver si no se hunde.

Chaval, esto... Mira.

Está deshinchado, hermano.

¡Joder!

¡Joder!

Nada, hermano.

No me han llamado, ¿eh?

-Pero no te han llamado de ningún lado, ¿no?

-Qué va, tío. -Espera una semana, no tengas prisa.

-Ni lo de la Haribo ni...

-No tienes que tener prisa.

-Mi hermano me ha dicho que iba a hablar con la ETT o algo así.

Empresa de trabajo temporal, creo.

-Las ETT, sí.

-¿Tú, tío?

Yo estoy que quiero currar, hermano. -Y vas a currar, lo vas a hacer.

-¿Sí? No sé.

Voy a repartir más currículums, seguramente.

-Pues vamos.

No sé adónde ir.

-¿No has pensado ir a algún sitio? -No están.

-En el Ramón Noguera están buscando gente.

-No sé qué es. -Buscan gente con discapacidad.

-Pero ¿de qué es eso? -¿Ramón Noguera? Es una fundación.

-¿De qué? -De...

No sé, es una fundación.

Tienen jardinería, y más cosas, ¿sabes?

(Música suave)

(RESOPLA)

¡Joder!

¡Buah!

-Toma la pastilla, cielo.

(Pájaros)

# No había. # Mamá siempre cantando bulerías.

# De siete hermanos, # mamá fue la única tía.

# Te hablo de la Rosa, # de fin de año y rumbas.

# Mis colegas siendo padres, # y yo soy más hijo que nunca... #

# -Voy a ser bueno, # de un pájaro que pilla el vuelo

# y de una serpiente, el veneno. # -Soñé con volar,

# porque soñar es bueno, # soñé con bajarme del cielo,

# mi padre y mi abuelo. # Como dice el refrán:

# "De ilusiones se vive".

# Unos sueñan en Hospitalet # y otros, en el Caribe. #

(PARA LA MÚSICA)

(HABLA EN GALLEGO)

(HABLAN EN GALLEGO)

(MUJER) Aleixo.

(Conversaciones superpuestas)

Es que, últimamente, es cada semana. (MUJER ASIENTE)

-Cada semana tiene un episodio grande.

Y a veces, hasta dos. -¿Y el dolor es diario?

-Cada día todo esto.

-Empeora cada día otra vez. ¿Había llegado a bajar la frecuencia?

-Sí, hace un tiempo ya. -Hace un tiempo sí.

¿Y es independientemente de la comida o relacionado con las comidas?

-Es que ya no sé cuándo me encuentro peor,

si como o sin comer, no lo sé.

-Otras opciones de tratamiento que hemos comentado

es lo del estent, ¿no? ¿Te acuerdas lo de colocar...?

Como vemos que hay una zona dilatada en el páncreas...

Y otras opciones ya mucho más agresivas son cirugía, ¿vale?

-¡Uhm! -Claro.

No me quiero poner en este tipo de tratamientos,

sobre todo, en la cirugía, que es más definitiva,

si yo no tengo la seguridad...

Porque si yo te meto a un quirófano y resulta que esto no viene de aquí,

no es una buena opción. -No habría servido de nada.

Simplemente, hacérselo pasar mal. -Exacto.

-A ver si de una vez lo solucionamos.

-Vale. -De una manera de otra

porque es que el pobrecillo...

Ya tenía bastante. ¿Eh, cariño?

Ya tenía bastante.

-¿Y qué has hecho estos días?

¿Escribir?

-Hasta las cinco de la mañana o así escribiendo.

-Ole.

-Yo no sé que mirarla. Algo sencillo. Esto mismo.

-¿Qué vas a regalar? -Esto mismo.

-Pero es un bebé. Cuando use esto es que...

¡Hermano! -Esto mismo.

-Esto, cuando lo usas... -Seis meses. Seis meses.

-Pero ¿qué va hacer con eso, tío? -Jugar, tío. Si no...

Esto mismo.

¿Tú qué le regalarías de aquí? Un sonajero, ¿no? Aunque sea.

-Yo, lo que digas. Que cojamos algo, pero serás tú quien tiene que elegir.

(ALEIXO RÍE) -Esto le va a molar.

-Luego te lo doy. -Me mola hasta a mí.

Que hace ruido, hermano.

-Amigo, ¿tú sabes las hostias que se puede pegar con eso?

-Bueno... -¿Y si le entra por pegarse?

-Cógelo, cógelo. Esto no le hará daño.

-Ponlo aquí.

Sí, sí, déjalo ahí.

-Y el tique, ¿vale? -Muchas gracias.

-Venga. A vosotros. -Chao.

(HABLAN EN GALLEGO)

(ALEIXO SUSURRA) ¡Ay, qué lío!

-¡Ay, qué chulas!

-Sí, ¿no? Son un color así, un poco vivo, ¿no?

(RÍE)

(HABLAN EN GALLEGO)

-¡Mira, gordi, qué te ha traído el tito!

(HABLAN EN GALLEGO)

(BEBÉ ESTORNUDA)

(HABLAN EN GALLEGO)

(Motor)

(Microondas)

¡Ay!

(HABLA EN GALLEGO)

-Sí, claro.

(SUSURRA) -¿Dónde está el azúcar?

(HABLA EN GALLEGO)

-Claro que sí.

O antes. -¿Estás preparado?

-Pues ese día tienes que estar mejor. (ALEIXO ASIENTE)

¡Uf! A saber dónde está todo, chaval.

Madre de Dios.

(HABLA EN GALLEGO)

(ALEIXO ASIENTE)

(SUSPIRA) ¡Ay!

(Música emotiva)

(Ladridos)

(Continúa la música)

(LEE) Son las cinco de la tarde. No se me daba bien cantar,

y menos delante de la gente, pero en casa la locura se desata.

Sin medida, desmedida, en busca de la salida por la ventana.

Perdóname. Empiezo a caer en la tentación.

Deseo volver a tocar fondo, pero no para volver a levantar.

Duele tanto estar tanto tiempo luchando

para terminar golpeándote a ti mismo sin encontrar la razón.

Quiero que todo termine esta noche,

que mi mente vuele y nadie recuerde mi nombre.

Y es que siempre...

me frena el pensar cómo afectaría a los demás,

a las personas que más quiero, si encontraran mi cuerpo

estampado contra el suelo.

Por momentos me convenzo de que todo sería mejor.

Aprieto los dientes, intento no pensar, tirarme sin más.

Cierro los ojos, de nada me sirve.

Llegó a la conclusión de que no puedo irme sin dejar una moneda de cambio,

algo por lo que decir:

"Todo el sufrimiento aguantado mereció la pena".

(Música emotiva)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

Cuando entres a quirófano, acuérdate...

Bueno, ya lo verán.

Pero, si no, que vean que tienes la brida rota.

(Conversaciones superpuestas)

Bueno...

Hasta dentro de unas horas. -Hasta mañana.

¿Me das un beso?

-Te quiero "moito", ¿eh? Verás como todo sale bien.

¿Vale, cielo?

Vamos a por la 43.

No, la 44. Esta es la 44.

(Ladridos)

(Gemidos perro)

(Pájaros)

Me parece que no trajiste cita. No estoy segura.

-Tengo que salir para el trabajo.

-Pero bueno, cuando quieras vas y ya está, ¿no?

Venga, empezamos con el polvo.

Está como estés, está como estés. Está como estés.

Quédate, coñi.

No hay manera, ¿eh? De verdad.

Bueno...

Listos, "nen".

Ya está.

(Tos)

(HABLA EN GALLEGO)

(RÍE) -Que me tienes aquí...

-Que te lías todo, cabrón.

-¿Bien o qué, tío? -¿Y tú qué? ¿Cómo lo ves?

¿Bien o qué? -Muy mal.

-Aquí va a ser el lío.

El micro, ¿qué prefieres, poner pie o prefieres pillarlo tú?

-Ni puta idea, ¿eh? Eso es lo que pensaba.

-No, o sea, hay pie. Hay pie...

O sea, puedes poner un pie o lo puedes pillar tú.

-Sí, yo creo que va a ser de pie.

-Con el pie. -Sí.

(Música disco lejana)

Con este, como Dios.

Yo lo veo así bien.

-Tú piensa que yo estoy aquí, que si alguna...

-No, ya. -Si algún coro lo quitas,

si algún coro lo quitas, te lo hago.

(TARAREA) Y tú sigues.

¿Vale? Sobre todo, como rapeas bajo, acércate, ¿sabes?

¡Ta! -Yo pensaba que...

-Te lo voy a subir un pelín a ver.

(Música lejana)

(Música)

(Tráfico)

# Yo quiero volar y volar. # -A la gloria.

# No quiero volver a pasar. # -Por la ruina.

# -Yo quiero volar y buscar". # -Mi victoria.

# -Algo voy a tener que dejar. #

(Música lejana)

¿Qué tal? -¿Bien o qué?

Aquí currando, tío. A ver si voy.

(Música rap)

(RAPEAN) -"Ponte, ponte, póntelo en el carro.

Baila, baila, báilalo...".

-¡Manos arriba, chavales!

¡Eh! (PÚBLICO VITOREA)

¡Todos juntos!

(RAPEAN) "Florida". -"Se sale".

-"Collblanc". -"Se sale".

-"Santa Eulalia". -"Se sale".

-"Pubilla". -"Se sale".

-"Can Serra se sale y se sale San José.

Si vienes a mi barrio, dormirás en mi chalé.

"Bellvitge". -"Se sale".

-"Polígono". -"Se sale".

"La Rambla". -"Se sale".

-"Can Vidalet". -"Se sale".

"Hospitalet se sale y se sale La Torrasa".

-"Mi barrio, mi gente, mi casa y mi plaza".

-Ahora voy a hacer un tema muy especial.

¿Vale? Es un tema nuevo, ¿eh, cabrones?

Es un tema nuevo que he visto que os gusta.

(Risas)

Así que quiero llamar a un coleguita, a un hermano,

y quiero que lo recibáis con un pequeño ruido.

(Aplausos, vítores)

(RESOPLA)

Buenas noches. Vamos a darle caña, va.

-¡Vamos, vamos! -Dale, dale.

-Dale, dale. -Venga, va.

-Me gustaría que encendierais los móviles, cabrones.

(PÚBLICO) ¡Eh!

-¡Todo el mundo con la linterna del móvil!

(RAPEA) "El Niño de Fuego, el Niño de Fuego".

-"Yeah". -"El Niño de Fuego".

-"Soy...". -"El Niño de Fuego.

El Niño de Fuego". -"Yeah...".

-"El Niño de Fuego por tus huevos".

-"Yo quiero volar y volar". -"A la gloria".

-"No quiero volver a pasar". -"Por la ruina".

-"Yo quiero volar y buscar". -"Mi victoria".

-"Algo voy a tener que dejar". -"En la vida.

Dirán que no valoro el aire que respiro,

olvidando que el mundo está intoxicado.

Camino ya sin saber dónde piso

y aprendí a conoceros estando encerrado,

acostumbrado a este mal, a sangrar, a no pegar ojo viendo...".

-"A mi madre llorar".

-"¿Cuántas veces desviamos el camino?

Y si pudimos, cambiamos nuestro destino.

Sigo vivo, siento más de lo que digo.

Busca la salida del laberinto que piso.

Autodestructivo, es mi ciclo".

-"Tengo unas heridas que no cicatrizan, primo".

-"Escucha, hermano, cuando quieras, vamos a volar.

Así es la vida, me motiva la dificultad.

Subes para arriba aunque te digan que no se podrá.

Haz como el Chaca y mata ratas a puños y a patadas.

Así es el Chaca, que lo hace, conduce,

guiando a sus colegas para que no pierdan las luces.

En esta lucha mucho sabe el que te cruces.

Cuidado a quien le das la mano, puede que te ensucies".

-"Caigo, me levanto, pierdo y gano.

El dolor lo escupo, y sin tocarte, te apuñalo.

Sangre, sudor, rabia, espartano,

flipé con el combate que me dedicó mi hermano.

Pulmones negros, dientes rotos,

he pasado una infancia donde no quería fotos".

-"Las niñas me miran y se lo noto,

seguro que estarán pensando: 'Mira, viene el coco'".

-"Yo quiero volar y volar". -"A la gloria".

-"No quiero volver a pasar". -"Por la ruina".

-¡Esos móviles, cabrones! -"Mi victoria".

-"Algo voy a tener que dejar". -"En la vida".

-"Yo quiero volar y volar". -"A la gloria".

-"No quiero volver a pasar". -"Por la ruina".

-"Yo quiero volar y buscar". -"Mi victoria".

-"Algo voy a tener que dejar". -"En la vida".

-"El Niño de Fuego. El Niño de Fuego. Eleso de Fuego. El Niño de Fuego

El Niño de Fuego. El Niño de Fuego.

El que ha crecido bendecido por sus huevos".

(GRITAN)

(Aplausos, vítores)

Ruido para vosotros, cabrones, que la habéis liado

y ruido para Kid Fire.

(Aplausos, vítores)

(RESOPLA)

(Vítores lejanos)

(Música rap lejana)

Las puedes llevar de las dos maneras.

A ver, prueba.

¿Así va bien o te la...?

Así te quedan bonitas, ¿eh?

¿Dónde están los cordones de esta?

Esas te quedan bonitas. (ALEIXO ASIENTE)

-Además, con pantalón militar te quedan chulas.

Vaya, creo, ¿eh?

-Vamos a empezar por lo último. ¿Cómo se aparca?

Se aparca con las palas planas en el suelo.

Nunca las puntas de las palas hacia delante.

Porque, si no, lo que hacemos es forzar lo que son las grapas.

Primero todo, para aparcar se bajan las palas, ¿sí?

Alineo esto y luego salgo.

Vamos a repetir el orden. Me parece que eran...

-Yo. -Tú, primero, tú, segundo.

Luego, tercero. -Yo tercero, sí.

-Cuarto, quinto y sexto. ¿Sí?

(HABLA EN CATALÁN)

¿Vale?

(HABLA EN CATALÁN)

-Vale.

"Molt bé".

(Pitidos)

Ha sido la hostia.

(Pitidos)

Hostia, tío, por atrás, loco.

(Televisión)

Al portero, hermano.

Mira, mira, mira. Y es que pasa, tío, aun pegándose con él.

Qué malo, tío.

No era tan malo, ¿eh? Ahora no sé qué ha pasado.

(HABLAN EN GALLEGO)

-Claro, ¿ves? Mira. -Vale.

Ya está. -Pues vale.

(RÍEN)

-Vaya morro, tío.

¿Qué, tío?

Pues vale.

¿Adónde miras, tío?

¿Sí, no?

Como si fuera responsable, ¿no? -Claro, tendrás que cuidar de él.

-¡Hostia! Pero tío...

-¿Qué?

-Claro, no voy a decir que no, no te jode.

(CHICO) -Me dices que no y te parto la cara.

(RÍEN)

-No voy a decir que no, tío.

Eh, pues nada. Tu padrino, primo, ¿eh?

¿Qué pasa, tío?

Claro, tío.

-A ver, a ver.

-Claro.

-¿Qué dices? -Hazle una foto, cariño.

(BEBÉ HIPA)

-Os voy a poner a los dos otra vez, que esa no había salido bien.

¡Eh! ¿Qué pasa, tío?

Ya está, ¿no?

Toma, que tú sabes.

Pues nada, tío, tengo un ahijado, ¿no?

-Sí. (RÍEN)

-Hostia.

No veas.

(Llanto)

(Música rap)

(Música suave)

Sí.

-Mira.

¡Eh!

¿Qué pasa? -¿Qué dices?

-Ahora. Ahora. -¿Qué pasa?

-Ahora. Mira, mira, mira.

(RÍE)

-¿De qué te ríes?

Sí.

¿Qué pasa?

(ALEIXO) -¿Qué dices, tío? -Está mirando a su padrino.

-¿Esas son las que le pillé? (A LA VEZ) Sí.

-Hostia. -Son chulas.

(SUSPIRA) A ver...

(CHICO) ¿Qué has dicho que le dabas? (CHISTAN)

(RÍEN) -Este es un poco tú, macho.

(CHISTA)

-Mira.

(ALEIXO LEE) Os pido perdón.

Me di cuenta de que no es mi dolor el que prolongo, sino el vuestro.

Porque después de tantos golpes, gritos y llantos,

sigo siendo aquel niño dándose cabezazos,

poniendo todo su empeño en comerse el mundo,

en mismo que a día de hoy no deja de darse por culo a sí mismo.

Tengo como escudo una coraza capaz de romper corazones,

protegiendo un corazón de diablo hecho porciones.

Todo duele menos cuando soy yo quien lo sufre.

Os entiendo. Yo tampoco puedo veros caer.

El frío del suelo ahoga el fuego de mi alma.

Tengo como cortafuegos el olvido de las cosas buenas.

La soledad empequeñece al niño que me hacía grande,

la rabia me consume.

Mente inestable, corrompida herida tras herida, golpe tras golpe.

He aprendido que por correr no se llega antes,

pero no se me da bien mantenerme dentro de los márgenes.

"No te des por vencido", me peleo contra mí mismo,

sin apenas pegar ojo si caigo rendido, sin aliento.

Por nada tienes que pedir perdón.

Por lo menos a mí no me tienes que pedir perdón de nada.

(RESOPLA)

-¿Ya nos podemos ir?

(RÍE) -Sí, vámonos, ¿no?

-Sí, ¿no? -Vámonos, vámonos.

-Vamos, hijo.

(Música)

¿Sí?

-Sí.

-Ya verás que sí.

-Antes de seguir con el concierto

me gustaría dejarle un pequeño cachito

a una persona muy especial para mí, que me ha motivado mucho,

que le tengo mucho cariño.

Él tiene mucho sentimiento dentro

y lo saca como nunca.

Quiero ruido para mi hombre, el Niño de Fuego.

(Aplausos y vítores)

(Música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Música)

# Uh, uh, ah.

# Ah, ah, ah, ah.

# Ah, ah, oh.

# ¿Dónde vas buscando verdad?

# Mm...

# ¿Dónde vas sin tu piel ni paz?

# Mm...

# Todo aquello que me llevo,

# tú gritando, # los fantasmas se hacen eco.

# Entre ellos soy uno más si quiero.

# Ya no me siento,

# y tú tan lejos, siempre tan lejos.

# Todo aquello que me debo,

# yo, tan muerto,

# son los restos de este cuerpo,

# un desierto # y las luces a lo lejos,

# aquí, en mis miedos, # que calman dentro.

# Todo lo que pude haber sido yo

# quedó perdido en la rabia # y fui peor conmigo

# que cualquiera, y encontré la voz,

# Salió a la luz la paz

# sin saber que me encontraba,

# sin saber que no era yo

# el que pude haber sido, no.

# Dejé de ser lo que vivimos, # perdí la voz.

# Por cada grito # que buscaba alguna razón

# salió a la luz la paz

# sin saber que me encontraba,

# sin saber que no era yo.

# Fui final

# para ser verdad.

# Mm...

# Oh, oh, oh.

# Fui, quizás,

# mi mejor rival.

# Uh, uh, uh, uh.

# Todo lo que pude haber sido yo

# quedó perdido en la rabia

# y fui peor conmigo que cualquiera

# y encontré la voz,

# salió a la luz la paz

# sin saber que me encontraba,

# sin saber que no era yo

# el que pude haber sido, no.

# Dejé de ser lo que vivimos,

# Perdí la voz.

# Por cada grito # que buscaba alguna razón

# salió a la luz la paz

# sin saber que me encontraba,

# sin saber que no era yo.

# Oh, oh, oh, oh.

# Oh, oh, oh, oh.

# Oh, oh, oh, oh.

# Mm...

# Oh, oh, oh, oh.

# Oh, oh, oh, oh.

# Oh, oh, oh, oh.

# Ah, ah, ah, ah.

# Todo lo que pude haber sido yo

# quedó perdido en la rabia

# y fui peor conmigo que cualquiera

# y encontré la voz.

# Salió a la luz la paz

# sin saber que me encontraba,

# sin saber que no era yo

# el que pude haber sido, no.

# Dejé de ser lo que vivimos,

# perdí la voz.

# Por cada grito que buscaba # alguna razón

# salió a la luz la paz

# sin saber que me encontraba,

# sin saber que no era yo. #