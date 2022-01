Com s'ha repartit la grossa a Catalunya?

El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal és un dels més esperats cada any. Amb més de 209 anys d’història, la sort ha somrigut a molts afortunats des de molts racons de Catalunya. Ara bé, en unes ciutats n'hi ha més que en unes altres. Barcelona és on més números premiats s’han repartit.

A la província de Barcelona ha tocat la grossa de la Loteria de Nadal fins a 68 vegades. L'última va ser fa dos anys, el 2019. Barcelona ha arribat a guanyar dos anys consecutius el primer premi fins a 12 vegades: 1870,1871; 1874,1875; 1921,1922; 1932,1933; 1943,1944; 1946,1947; 1962,1963,1964; 1969,1970; 1978,1979; 2012, 2013; 2018, 2019. I a tota Catalunya, ha tocat fins a quatre anys seguits: el 1961,a Girona, i la resta, 1962,1963,1964; a Barcelona.

Barcelona és una altra de les ciutats més agraciades, 42 vegades els ha tocat la grossa, l'últim va ser en 2019. La ratxa més llarga de bona sort que ha aconseguit Barcelona va ser durant tres anys en 1962, 1963 i 1964.

La Ciutat Comtal ha repetit el primer premi de la Loteria diverses vegades en anys consecutius, l'última vegada en 2012 i 2013. Com a curiositat, al 1992, any en què es van celebrar els Jocs Olímpics, el primer premi de la Loteria de Nadal també va ser protagonista.

A la província de Barcelona, la segons localitat més agraciada ha estat Vic amb quatre primers premis en 1972, 1988, 2005 i 2007. També Sabadell amb tres premis de la grossa en els anys 1969, 1998 i 2018.

La Bruixa d'Or s'enduu els premis

A la província de Lleida ha tocat 7 vegades: al 2003, 2004, 2007, 2017 i 2018. Precisament, en la província Lleida és a Sort, el municipi on més vegades ha tocat. Ben és cert que a Sort està una de les administracions de loteria de l’estat que més números ven any rere any fundada per Fundada l'any 1986 per Xavier Gabriel Lliset: La Bruixa d’Or. És pionera en la venda per Internet, que representa el 87% de la seva facturació total.

La Bruixa d’Or s’han convertit per a molts en un indret de peregrinació quan s’apropen aquestes dates nadalenques perquè l'atzar els ha somrigut amb major freqüència al llarg de la història.

L'enorme quantitat de premis venuts des dels seus inicis, des de fa 35 anys, l'ha convertit en una de les administracions de referència, al costat de "Doña Manolita" a Madrid, per fer-se amb un possible dècim agraciat de la Loteria de Nadal. La resta d’indrets on ha tocat el primer premi és a Lleida, dos cops, i a La Seu d’Urgell.