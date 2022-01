10 curiositats que no sabies de la Bruixa d'Or

La Loteria de Nadal aixeca passions. Quan arriba desembre, la il·lusió per fer-se amb un dels premis ja es respira en l'ambient. Creixen les esperances i les cues per a comprar aquest dècim que esperem que ens canviï la vida. Qualsevol punt de venda és susceptible de ser l'afortunat, des de la cafeteria del barri, fins a l'administració més important de la ciutat. No obstant això, encara que la sort estigui a qualsevol lloc, és cert que molts la busquen allà on més vegades ha tocat.

Hi ha administracions que s'han arribat a convertir en destinacions turístiques perquè l'atzar els ha somrigut amb major freqüència al llarg de la història.

Un d'aquests centres és La Bruixa d’Or, una administració de loteria situada a, Lleida, popularment coneguda per ser sinònim d'èxit. L'enorme quantitat de premis venuts des dels seus inicis, fa trenta-cinc anys, l'ha convertit en una de les administracions de referència, al costat de "Doña Manolita" a Madrid, per a comprar Loteria de Nadal.

10 coses que no sabies de l'administració catalana

1. Va ser Fundada l'any 1986 per Xavier Gabriel Lliset, a Sort, Lleida. Al principi, Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) li exigia vendre com a mínim 250.000 pessetes en dècims en una població de tot just 1.500 habitants i el nom dels quals és "Sort" en català.

Xavier Gabriel, el propietario de la administración "La Bruixa d'Or" | Lotería de Navidad 2021 EFE

2. L'administració va tenir altres noms, com a ‘Stop’ o ‘Estel’, però va anar en 1992 quan es va batejar amb el nom definitiu de la Bruixa d'Or. L'origen del nom prové d'una estàtua en forma de bruixa que el seu fundador va comprar en una botiga de records.

3. El seu primer premi important va ser en 1994, amb la Loteria del Nen. Després, la sort li va acompanyar en els anys 1996, 1998 i 2000 repetint el mateix premi.

4. L'any 2003 va repartir "La Grossa" i el 2004 va repetir. Va ser llavors quan l'atzar la va situar com una de les administracions que més premis reparteix a tota Espanya, que quantificats ascendeixen a més de 3.000 milions d'euros.

5. La Grossa de l'any 2004, es va convertir en el premi més matiner de la història. Es va cantar a les 9.15 hores, al cap de tres minuts d'iniciar-se el sorteig, amb la bola 39 del segon filferro de la primera taula i va ser repartit íntegrament a Sort, per la Bruixa d'Or.

6. És l'administració amb més premis repartits. Des de 1994 ha portat l'alegria embolicada en més de 30 grans premis al llarg de la seva història.

7. Ritual de la sort. Cada client després de comprar el dècim el frega pel nas o el pal de l'escombra de la bruixa, que es troba a la porta de l'administració.

Ritual de la sort

8. La Bruixa d'Or factura aproximadament el 0,7% del total de la loteria nacional espanyola. La seva facturació va aconseguir els 66 milions d'euros l'any 2011. L'administració de Sort ha estat l'única a arribar al límit de bitllets que es permeten vendre en un sol establiment del sistema de Loteries. En ven més bitllets a altres zones d'Espanya que a la resta d'administracions catalanes.

9. Pionera en la venda per Internet quan només hi havia 1.000 pàgines a Espanya. La seva venda en línia representa el 87% de la facturació total de l'empresa a través d'una pàgina web que rep a l'any més d'un milió de visites.

10. El seu model de negoci, així com la creació d'una marca diferenciada ha estat objecte d'estudi en la Universitat de Harvard i també en escoles de negocis com ESADE i IESE. En els últims anys han diversificat les seves activitats a la promoció i comercialització de productes alimentaris i vitivinícoles. També ha patrocinat a equips de bàsquet, com el Bàsquet Manresa i fins a un cotxe de carreres.

Encara que La Bruixa d'Or sigui líder en vendes per internet, no hi ha res com passar un bon cap de setmana en la localitat catalana i comprar en persona el dècim per al sorteig més esperat de l'any.