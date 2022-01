Es el bombazo que no esperábamos antes del Fin de Año: Bigote Arrocet y Bárbara Rey confirman su nueva y sorprendente relación amorosa. Lo han hecho público en el hotel Wellington de Madrid, donde estuvieron haciéndose carantoñas toda la noche antes de marcharse juntos. No se han escondido, de hecho, casi parecía que querían ser vistos y presumir de este nuevo amor.

Y es que, mientras que a algunos les es difícil encontrarlo, otros tienen facilidad para encontrar pareja en un abrir y cerrar de ojos. Mientras hay parejas de famosos que se resisten a pasar por el altar, otras firman el divorcio. Pero hay vida más allá de la separación.

Ejemplo de ello son nuestras celebrities favoritas, que se recuperan del corazón con nuevas ilusiones. Algunas como Jennifer Lopez pasan por diferentes relaciones hasta que vuelven con un ex. Las hay también que después de más de una década casadas, se rinden ante Cupido, como les ha ocurrido a Amelia Bono y a Sara Carbonero. Estos son todos los famosos que, como Edmundo Arrocet, han encontrado pareja en tiempo récord después de separarse.

María José Suárez presentaba anoche en Sevilla su nueva colección de moda ante la atenta mirada de su chico, Álvaro Muñoz Escassi. Sentado en primera fila, como el fan número uno de la diseñadora. Por el momento no han compartido su amor a través de sus redes sociales y solo les hemos visto en público en contadas ocasiones. La pareja prefiere vivir su romance en la intimidad.

María José Suárez se separó de Jordi Nieto el pasado mes de junio tra seis años de relación y un hijo en común. La diseñadora dejó claro entonces que el motivo de la ruptura no tenía que ver con terceras personas . Justo después de salir a la luz la noticia de su divorcio, apareció Álvaro Muñoz Escassi . El jinete y María José Suárez siempre han mantenido una relación de amistad , pero todo apuntaba a que entre ellos había surgido algo más. La pareja fue cazada por los paparazzi en varias ocasiones y ahora ya no se esconden.

Pero, ¿quién es Fernando Ligués? El nuevo amigo de la influencer está licenciado en empresariales por la Universidad Complutense de Madrid que trabaja en Madrid como directivo de una multinacional. Amelia Bono y Manuel Martos mantienen una muy buena relación de amistad y continúan siendo una familia, pero no parece que vayan a darse una segunda oportunidad...

La 'influencer' no quiere hacer declaraciones

Su nombre es Fernando Ligués y han sido fotografiados juntos en actitud cariñosa para la revista ¡HOLA! en exclusiva. El corazón de Amelia Bono vuelve a estar ocupado por este empresario de 47 años, pero ella no quiere hacer declaraciones al respecto. Tampoco su familia, que mantienen un silencio sepulcral cuando se les pregunta por ello.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos

Son la pareja sorpresa del otoño y prácticamente del año. La hija de Pitita Ridruejo conoció a Ernesto de Hannover en julio durante sus vacaciones en Ibiza. Y parece que lo suyo va en serio. La relación entre el príncipe y Claudia Stilianopoulos es ya un hecho: ¡hasta viven juntos en Madrid! Junto a ellos está también el hijo de Ernesto de Hannover, Christian, con su esposa, Sassa de Osma, y sus gemelos.

En las fotos publicadas en exclusiva por la revista ¡HOLA! se les ve muy felices. Parece que tras un turbulento año Ernesto de Hannover vuelve a sonreír y a recuperar las ganas de vivir. El príncipe ha tenido una complicada etapa marcada por sus problemas con el alcohol y la justicia así como su paso por un centro de desintoxicación de lujo. Pero ahora, Ernesto de Hannover recupera la sonrisa: está enamoradísimo de Claudia Stilianopoulos.

No es la primera vez que Ernesto de Hannover encuentra pareja en tiempo récord. El príncipe guarda un intenso y peculiar historial amoroso. Su primer amor fue Chantal Hochuli, con quien estuvo 16 años y tuvo a sus dos hijos: Ernst August y Christian. ¿El motivo del fin de su relación? Su romance con Carolina de Mónaco, con quien emprendió un nuevo amor que duró cerca de una década. Su relación acabó en 2008 y el príncipe no volvió a tener ningún amorío hasta 2018, cuando presentó a María Madalena Bensaude como su novia en la boda de su hijo Christian. Llevaron su relación con tanta discreción que no se sabe muy bien cuándo acabó.