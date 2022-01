Óscar López només juga per Nadal i ja sap per qui serà si toca!

Rodejat sempre de llibres i de molts llibres digitals, d'editors, escriptors, poetes i textos per llegir, no dubteu que l'Óscar López és un home molt pràctic. La feinada que representa un programa com el seu cada setmana el fa anar a molts indrets i fins i tot viatjar a l'estranger, però mai no compra loteria. Només per Nadal!

El poc que juga és perquè no sap dir que no a les botigues del barri o a l'establiment on pren el cafè. L'Óscar enguany porta algunes participacions i a més, com cada any per aquestes dates, alguns números amb la família.



Això sí, tal com ens explica, si li toqués alguna cosa ja té ben clar qui se'n beneficiaria: els més joves de casa. Esperem que enguany sigui el de la sort pel seu barri i també per les persones amb les que es troba cada any per festes. A veure si el bombo de la grossa d'aquest 22 de desembre treu els números que duen a les butxaques!