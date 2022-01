Fins a 5 tornados entre el 23 i 24 de novembre a Catalunya

Fins a cinc tornados d’intensitat EF0 i EF1 van formar-se entre el passat 23 i 24 de novembre, fruit de la llevantada associada a una DANA que va deixar més de 200 litres a les Terres de l’Ebre. Així ho ha confirmat el Meteocat a través d’un informe que ha fet públic aquests darrers dies. Per arribar a aquesta conclusió s’ha fet un exhaustiu treball de camp als llocs afectats per a analitzar els danys materials provocats per les ventades fortes d’origen convectiu que hi va haver a diversos punts de la meitat sud del litoral.

Aquest episodi es va produir en un context dominat per una DANA centrada a la península Ibèrica que a banda de deixar pluges extenses i abundants, també va provocar fortes ventades i onatge. Durant aquesta situació, diversos observadors van albirar 13 trombes marines, de les quals 5 van tocar a terra.

00.38 min Recreació sobre el territori dels tornados del 23 i 24 de novembre de 2021