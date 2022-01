Las 10 películas más vistas de Somos Cine

Las últimas incorporaciones a nuestro catálogo Somos Cine se cuelan entre las más vistas de RTVE Play. Ya sabes que el mejor cine en español en streaming y gratis está a solo un click. Solo tienes que entrar en el portal de Somos Cine y disfrutar de un completo catálogo con las mejores películas online.

Entre las últimas incorporaciones se encuentran títulos como La inocencia (2019), El asesino de los caprichos (2019) o La odisea de los Giles (2019). A continuación repasamos las diez películas más vistas en RTVE Play. ¡No te las pierdas!

Lis es una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo , aunque sabe que para conseguirlo tiene que pelearlo duramente con sus padres. Es verano y se pasa el día jugando en la calle con sus amigas y tonteando con su novio , unos años mayor que ella. La falta de intimidad y el chismorreo constante de los vecinos obligan a Lis a llevar esa relación en secreto para que sus padres no se enteren. Una relación que cambia su vida para siempre. ¡ Puedes verla aquí !

Precuela de la mítica saga de Jose Luis Garci sobre el investigador Areta . Seis meses después del suicidio del afamado sastre Narciso Benavides, una misteriosa y atractiva mujer casada visita a Germán Areta, prestigioso ex policía de la Brigada Criminal y ahora detective privado, para que inicie una investigación exhaustiva sobre el "Caso Benavides". La mujer está convencida de que el sastre, que además era su amante, fue asesinado. Aunque su instinto le dice a Areta que la gente sólo mata por amor o por dinero, poco a poco va descubriendo que hay más motivos, y más de un sospechoso, para quitar de en medio al sastre. ¡ Puedes verla aquí !

A sus 15 años, Adele (Adèle Exarchopoulos) no tiene dudas de que una chica debe salir con chicos. Su vida cambiará para siempre cuando conozca a Emma (Léa Seydoux) , una joven de pelo azul, que le descubrirá lo que es el deseo, y el camino hacia la madurez. Así, Adele crecerá, se buscará a sí misma, se perderá y se reencontrará… y todo ello bajo la atenta mirada de los que le rodean. ¡Puedes verla aquí!

Reparto: Leticia Dolera, Manuel Burque

Requisitos para ser una persona normal (2015), de Leticia Dolera

María creía que a los 30 años habría triunfado. Volver a casa de su madre no entraba en sus planes. Ahora que lo piensa, no cumple ninguno de los requisitos necesarios para ser una persona normal; a saber: tener trabajo, casa, pareja, aficiones, vida social, vida familiar y ser feliz. Dirigida por Leticia Dolera quién, además, es una de las protagonistas de este film que obtuvo 7 nominaciones y 3 premios en el festival de Málaga incluyendo mejor guión novel, mejor fotografía y mejor montaje.