Esto tendréis que firmar, señora.

Palencia lo exige.

Yo os lo demando. ¡Firmad!

-¡No! -¡Sí!

-¡No! -¡Sí!

-¡No! -¡Sí!

¡Voto a tal!

Palencia lo exige. Firmaréis.

-Jamás, jamás, no firmaré jamás.

Antes me arrancaréis la vida.

No firmaré jamás.

Y vosotros, mis fieles vasallos,

mis leales servidores, ¿qué hacéis?

¿No hay nadie que me defienda? ¿No hay nadie?

No, no hay nadie. Todo es soledad. Y silencio.

Estoy sola. ¡Sola!

Se va a tirar. Venga, prevenidos.

¡No firmaré jamás! Muera conmigo el honor de Palencia.

¡Ah!

-¡Corten!

-¿Qué ha pasado?

¿Cómo que qué ha pasado? Que se me ha caído encima la monarquía.

-Bueno, pero ¿y la reina? -Está desmayada.

-Es del susto, enseguida se pasa.

-¿Pero como ha ocurrido esto?

¿No estaban preparados para recogerla?

Sí señor, estábamos preparados estos dos y yo

pero se ha tirado por otra ventana y aunque hemos corrido...

¡Aunque se hubiese tirado por la misma!, fíjense.

-Pues sí, valiente faena.

Bermúdez, en cuanto la reina despierte vamos a repetir

este plano. Me parece que no.

¿Cómo dice? Me parece que no vamos a rodar más.

Aquí, su majestad se ha cargado el arco.

¿Pero qué dices, hombre?

Eso, que se ha cargado el arco y ese foco.

¿Sí y no puedes poner otro?

Que va, si esos ya los habíamos traído del otro decorado.

¡Qué barbaridad! Así como se puede hacer cine.

Mira la hora. Más vale que dejemos esto por hoy.

¡Por mí...!

Bermúdez. Ya está bien de rodar. -Conforme.

Oye, Juan, mañana quiero tener... ¿Mañana?

Bueno, el lunes quiero tener resuelta la papeleta.

Si me firma usted el vale, sí.

-¿Firmar? ¿Firmar? ¡No firmaré jamás, jamás!

Muera conmigo el honor de Palencia.

(Niños)

Demonio de chiquillo, ya te has vuelto subir en el coche.

Venga, ahora mismo abajo.

Demonio de criatura.

(Niños)

¿Pero qué le pasa?

Debe estar entrenando.

¿Cómo va Facundo? Tiene mucho amor propio.

Pero ya se sabe... ¿Has visto a Carmen?

No la he visto.

-Pero si tiene que estar.

Pero bueno, está bien.

Ya le he dicho que no puedo salir sin el gorro.

Que sí, que sí, que si salgo sin el gorro me fusilan.

¿A qué no?

¡Vamos, vete, muñeco!

-Que no lo encuentro.

-Mira debajo del armario. -¿Debajo del armario?

Sí, ahí debajo. ¿Qué, va mal las cosas?

Pues mira, esta noche dormiré en el cuartel, mañana maniobras

y por la tarde, a trabajar.

Traiga. Toma, recluta.

Gracias.

(Niños)

Pase usted mañana por el teatro. ¿Cómo?

Que se pase por el teatro mañana por la tarde.

Conforme.

Hola, chati.

(NIÑA) # ¿Qué son los astros?

# Los cuerpos que vemos brillar # en el cielo se llaman astros.

# Clases de astros:

# los astros son de cuatro clases:

# estrellas, planetas, # satélites y cometas #.

¿Cómo van? # ¿Qué son las estrellas? #

(NIÑA) Carmen no está.

¿Sabes dónde ha ido? No sé.

-No la he visto.

-Oye, ¿os pongo en el censo o qué? Eso es cosa tuya,

¿hay casillas para los realquilados?

Y yo que sé, si esto no hay quien lo entienda.

Pues como se enteren de que nos tienes realquilados

y del precio que pagamos, te meten en la cárcel.

(CINE) -Cuando te cases,

llevarás en tu equipaje la felicidad.

-¿Y tú?

-Conservaré integro mi dinero.

-¡Qué ciega he estado!

-Sí, los dos nos equivocamos.

Tú, una joven millonaria...

-Y tú, un donjuán profesional.

-Ha sido particularmente ridículo.

-Pero soy feliz.

-De todas formas, un viaje a Europa tiene forma de despedida.

-Como en Nápoles, ¿te acuerdas?

-Veíamos el mar desde la terraza.

-Y nos llegaban las canciones de los marineros.

-La guitarra del viejo Pedrocho.

-Y los tallarines de mamá Rosseta.

¿Qué hay? Hola.

Ya está terminando.

Es muy bonita.

¿Quieres? ¿Qué hora es?

Las nueve y pico. Toma. A mí no me gusta cenar así.

¿Qué es esto? Mortadela.

¡Pero bueno!

¡Ahí va! ¡Qué travelling más largo! ¿Eh?

El travelling. ¿Qué dices?

Eso que ve que se acerca al artista, que viene hacia nosotros,

se llama travelling.

Se pone la cámara sobre unas vías...

¡Cállense!

(SUSURRA) Se pone la cámara sobre unas vías

y entonces va y viene. ¿Entiendes?

(CINE) Salud.

-Por todos los millones que he perdido.

-Por la felicidad que he encontrado.

Qué bonito. ¿Eh?

Fíjate qué bonito, poder hacer un viaje como ese.

Pero si ahí no viaja nadie.

Eso es una transparencia. ¿Una qué?

Sí, mira, eso lo hacen cogiendo una especie de...

¡Oiga! ¿Quiere hacer el favor de callarse, hombre?

-¡Siéntese! -Pero si es por él.

Es este que lo quiere explicar todo. -Siéntate, hombre.

(CINE) Empezaremos una nueva vida. Vamos a pisar un mundo nuevo.

Es por eso que sabré esperarte.

-¡Vaya, ya han cortado el beso!

(APLAUDEN)

Y en el barco tienen una pelea terrible.

Entonces ella se encuentra con el otro, que es mucho más guapo,

pero muy malo.

Es preciosa.

Hola, Juan.

¿Qué tal, Flores?

¿Quieres tenérmelo? Sí.

Vuelvo enseguida.

¡Oye, traerme una gaseosa!

¿Verdad que es muy rico?

(LLORA)

¿Lo ves? Ya le has asustado.

Igual se ha resfriado.

Hace tanto tiempo que no tengo un niño en brazos,

no tengo práctica.

¿Qué quieres decir? Ya lo sabes.

Bueno, no empecemos.

Usted puede ser feliz.

Y usted.

Y usted.

Yo hablo en nombre de la felicidad.

Ustedes pueden pasar un día maravilloso.

Tener todo Madrid a sus pies.

Bailar con la mejor orquesta.

Ver la revista más fastuosa.

Comer los más exquisitos manjares.

Tener los trajes más suntuosos.

Todo Madrid para usted durante 24 horas.

¿Y quién da esa felicidad?

El jabón Florit.

El único, el simpar, el perfecto.

Compre usted jabón Florit

y participe en nuestro magno concurso.

Un día feliz, para una pareja feliz.

Participe en este concurso.

Entérese de las condiciones.

Compre solo jabón Florit.

Cuesta menos.

Lava más, huele mejor.

Jabón Florit.

Jabón Florit. 10 cajas vacías de jabón Florit.

Ahora me explico yo tanta limpieza.

Hacerme cambiar de camisas todos los días.

Lavar la cara a todos los niños de la vecindad.

"Mande usted 10 cajas vacías de Japón Florit

y formará parte de nuestro concurso".

Probar suerte no es tirar el dinero. ¡Qué va, es meterlo en el banco!

Todavía dirás que yo gasto mucho. ¡A ver si no!

La quiniela, la lotería, los ciegos, el jabón Florit...

Claro, y no cuentas todos esos negocios

que tú haces y que no sirven para nada.

Y tus inventos.

Y el aprender radio por correspondencia...

Eso sirve para algo, demonios.

Yo no me gasto el dinero en idioteces.

¿Ah, no?

Pues ya me avisarás cuando saques algo en limpio de todo eso.

¿Pues qué no te quieres enterar, verdad?

Yo no voy a estar toda la vida con "apaga ese arco,

enciende esa lámpara o ponle un foco a tu tía!

Vamos, que no.

Yo puedo hacer que las cosas sean mejores para los dos.

Ya lo sé, Juan.

Pues no lo parece. Hago lo que puedo.

Sí, esperar. ¿Por qué no?

Esperar la suerte no es malo, digo yo.

¡Qué va! Me gustaría a mí saber...

¡Oh! ¡Ya estamos! Hoy la cortan antes.

¡Con lo que tengo que planchar!

(Ruido)

¿Pero qué haces?

Que no se puede dar un paso, está todo lleno de trastos.

Todavía no sabes lo que hay en la habitación.

Yo me lo sé de memoria.

Pero Juan, ten cuidado, a ver si te das con el capitán Roberto.

¿Qué dices del capitán Roberto? Antes estaba, ¿no te acuerdas?

¿Antes cuándo? Hace tres años, cuando vinimos aquí.

¡Qué va! Estaba la habitación vacía.

No señor, la estoy viendo igual que entonces.

Había un barco. Sí, es verdad. Había un barco.

Hace falta pintarla, ¿verdad?

Bueno, si acaso un poco.

¿Te gusta? Sí, aquí nos cabría la cama.

¿Tú crees, pegada a la pared?

Claro, así le daría mejor la luz.

Bueno, quizás tengas razón.

Y la cómoda ahí. ¿Ahí?

¿Y dónde pones la máquina de coser? Pues ahí.

Ah, sí. Aquí, junto a la ventana.

Fíjate, Juan. Fíjate en el patio.

¡Buenos días! Buenos días.

-Buenos días. Buenos días.

-Buenos días. Buenos días.

- Buenos días. Buenos días.

¿Qué, les parece bien?

Si les conviene, pueden mudarse hoy mismo.

Bueno, habrá que quitar al capitán Roberto.

Es de mi suegro, pero ahora ha cambiado de negocio.

Vende globos. ¿Qué, se deciden?

Desde luego, es la mejor habitación de la casa.

Fíjese, mampostería pura.

Nada de camelos de hormigón ni tabiques de esos de ahora

que hace uno la digestión de lo que come el de al lado.

El dueño de la casa es un contratista

y construye a conciencia.

¡A conciencia!

Pintura, eso es pintura.

No estaría mal darle una mano.

Sí, creo que sería lo mejor.

Cuidado.

(RÍEN)

¿Don Juan Granados? Sí.

Tengo el honor de ser enviado por la Academia Río.

¡A la felicidad por la electrónica! Ese es nuestro lema.

Usted, Juan Granados, ha cursado brillantemente

el primer año de enseñanza de radio por correspondencia.

Su examen final ha sido satisfactorio.

Ha probado usted el curso teórico

y en este momento empieza el curso práctico.

He aquí su primer material.

Buenos días, Academia Río, a la felicidad por la electrónica.

Perdón. Son 24,60.

No sé si tengo suelto.

No, no tengo.

Gracias. ¡A la felicidad por la electrónica!

Mira.

Juan.

Fíjate, Carmen, mi título.

¿Qué pone, Juan, qué pone?

(LEE) Diploma concedido a Juan Granados Muñoz

por su aprovechamiento y aplicación. Madrid, 15 marzo 1947.

Academia Río, a la felicidad por la electrónica.

¡Qué bonito! ¿Qué es electrónica?

Pues eso, contra, electrónica...

Ya te lo explicaré, ahora vamos a colocarlo.

Ven, aquí.

Juan. Ahora tendremos mucho dinero, ¿verdad?

Figúrate. En cuanto termine el curso práctico total, montaré una radio,

pongo un letrero ahí fuera y a ver entrar los billetes.

Y además, sin competencia.

¿Sí, por qué?

¿No ves que soy el único del barrio?

Era bonito aquel diploma.

Sí, y el del año siguiente.

Y el del otro. Y el del otro...

Vaya, por fin, ya ha llegado. Pues hoy no han tardado mucho.

(Vecinos peleando)

Mira. El avión de Cuba.

Cuatro motores de Rolls Royce de 2500 caballos cada uno.

520 velocidad de crucero.

Ese, antes de las ocho de la mañana ya ha llegado.

¿Habrá pasado por encima del estadio?

Seguramente. Viene de allí.

¿Se verá el marcador desde arriba? ¡Y yo que sé!

Si se pudiese estar quieto se vería el partido estupendamente.

¡Qué va, mujer! Ni se vería el balón.

Pues a mí me gustaría ir.

Ahora han sacado un concurso que si dices una cosa,

te llevan a Nueva York.

Pero qué tonterías dices.

Sí, hombre, sí. ¿No lo has leído?

Tú dices, por ejemplo:

"Me gusta más ir en avión que en tren".

Entonces van y te llevan a Nueva York.

Bueno...

¿Y tú te irías? Sí.

¿Tú sola? Sí.

¿A Nueva York? ¿Y qué ibas a hacer allí?

Anda, ver a los artistas de cine.

Y el hotel ese que sale en aquella película del de las pecas.

Sí, hombre, ese que él viene de la guerra y se va a morir.

¡Dinero! ¡Eh!

Dame un real, voy a probar suerte.

Busca en la chaqueta, aquí no tengo.

¡Eh, chico!

Tres.

Y cinco, ocho.

¿Sigo? ¿No dices que tienes suerte?

Pues va.

Ocho y veinte, 28.

¿Qué hago? Atrévete, a ver si ganas.

Clavo.

(RÍE) ¡Doña Carmen González, la favorita de la fortuna!

La reina de las quinielas. La vencedora en mil concursos.

¡Qué rico! Ya está bien de meterte con mi manía de mis concursos.

¿Me meto yo con tu academia?

¡Sí! Con los cinco duros que se lleva a todos los meses

el tipo ese de los diplomas.

Lo tengo más atravesado...

Pues con esos cinco duros a lo mejor salimos adelante.

En cambio, con la tontería esa de la suerte y los concursos...

¡Cualquiera que te oiga diría que solo me ocupo de eso!

¿Es que yo no trabajo?

¿Es que yo no me quemo las pestañas cosiendo aquí y allí?

Vaya, refriégamelo por la cara.

Ya sabía yo que algún día tendrías que salir con esto.

¿De manera que soy yo el que te hace trabajar?

Eso te lo habrá metido en la cabeza tu señora mamá.

¿Qué pasa con mi madre?

¡Nada! Que me estoy cansando de todos vosotros.

¿Te crees que no lo sé?

Que si soy un soñador, que si soy un vago...

Ya está bien, hombre, ya está bien.

El día menos pensado me harto y se va todo al cuerno.

Allí tendría usted que estar.

Sí, usted, asesino, levántese de ahí, inmediatamente.

¡Pero señora! ¡Señorita! Y no me replique,

mis niñas están delante.

¿Pero qué demonios...? Levántese.

Está usted sentado sobre nuestra Gleditsia triacanthos.

¡Juan, a ver si te ha picado!

No es ningún bicho, joven. Es un árbol.

Un tierno arbolillo. Mire.

¿Qué? Eso.

¿El qué? Eso.

Cuánto lo siento. Yo no sabía...

En fin, será mejor que nos vayamos.

Sí, váyanse, salvajes.

¡Señora, no es para tanto!

¿Y tú porque no me has dicho que había un árbol?

No lo sabía. Yo tampoco.

Empecemos.

(CANTA)

¿Qué hay? Estoy hecho polvo.

Por la mañana marcando el caqui, y luego con esta obrita.

(CANTAN)

¿Te licencian pronto?

Y yo que sé. Unos dicen que sí, otros que no.

Con esto de la Guerra Fría.

¿Dónde has dejado a Carmen? En casa de sus padres.

Bueno, oye, y de ese tío de la máquina, qué hay.

No quieren ni oír hablar del asunto. ¿Pero tú se lo has explicado bien?

Ni hablar, hombre. Ni hablar.

Como no le soltemos las 300 pesetas, no hay cámara.

Pero, escucha, he encontrado a un tío estupendo

que nos puede ayudar.

Mira, ahí está, ¿no lo ves?

¿Pero quién es? El tipo ese del puro.

El que se sube la manga de la camiseta.

Sí, sí. Pues ese se llama Rafa.

Es un fulano que hace mucho tiempo estuvo trabajando con fotografía.

Yo creo que nos puede ayudar mucho.

Pero no me digas que ese tipo nos va a dar 300 pesetas.

Chico, yo que sé, ya veremos.

Anda, vamos adelante.

(CANTAN)

Mira, Rafa, este es Juan. Hola, muchacho. Esperadme.

(CANTAN)

Lo importante en este punto es tener película virgen.

Tengo planeado el negocio de forma que no puede fallar.

Tú ocúpate de conseguir la película

y no olvides que el material es sagrado.

(CANTAN)

Tú tendrás algún amigo en el estudio que te pueda facilitar...

Sí. Ven, ven por aquí.

Yo me encargo de trabajar las calles y las plazas.

Tú irás a los sitios serios. Yo voy donde tú me digas.

Si me das las indicaciones...

Espérame detrás.

Tenemos que repartir un billete de 100.

Tú tienes soltura, tienes prestancia,

yo te presentaré a gente importante.

¡Venga, hombre!

Bueno, ya he terminado. Vamos arriba y hablaremos con tranquilidad.

No creas que es tan sencillo. Que sí, hombre.

¿Tú no conoces a ningún ayudante de cámara?

Aquí no podemos hablar del asunto. Vamos a mi cuarto.

Ya veréis, muchachos, qué gran negocio vamos a hacer.

Lo importante es el sentido comercial.

Saber dónde está el blanco y disparar.

Cuando yo estuve de gira por América de primer actor dramático,

en Buenos Aires tuve un negocio

como este que vamos a emprender ahora

a medias con un chileno.

Lástima que el gachó salió por pie,

que si no, a estas horas tendría yo un Haiga de 7000 dólares.

En fin, a lo que íbamos.

El sentido comercial es lo importante.

Por ejemplo, ¿sabéis cómo trabajábamos allí?

Cogíamos los ecos de sociedad y apuntábamos.

Una boda, una petición de mano, un bautizo...

Nosotros apuntábamos todo

y nos presentábamos allí con las máquinas.

Aquellos eran tiempos.

Ay si el chileno no hubiera salido rana.

En fin, la máquina es buena. Óptica violeta.

Y si el cuñado de este trae la suya, vamos de primera.

Resumiendo. Luis y yo ponemos las máquinas,

tú el material, yo me tiro a la calle como un león

y zas, zas. Fotografía y dinero al bolsillo.

¿Qué tal? Eso está bien.

¿Pero cómo vamos a partir? A mí el material me cuesta dinero.

Muy sencillo.

Reducido el gasto y amortizado el material,

iremos a medias según la capitalización de cada uno

en proporción con la efectividad de su trabajo.

Es decir, gastos a medias e ingresos a tres tercios.

¿Está claro? Os parece bien, ¿verdad?

Entonces de acuerdo. Enhorabuena, chicos.

Y ahora, a celebrarlo.

Vamos al bar y os presentaré a mi chavala,

la Maruja. Ya veréis qué buen elemento.

Un trago, suerte y sentido comercial.

(BORRACHO) Sentido comercial.

(BORRACHO) Sentido comercial.

(RONCA)

Qué tarde vienes. Todavía no han dado las 12.

Te he guardado la cena. Yo ya cené.

¿Con quién? Con Luis.

Hemos cerrado un negocio.

Aquello que te hablé de las fotografías.

¿Fotografías?

Sí, el mejor negocio del mundo. Nos iremos de aquí.

Viviremos en nuestra casa. Ya no tendrás que coser para nadie.

Francamente, no comprendo

cómo no me he dado cuenta mucho antes.

Es facilísimo ganar dinero.

No hay más que tener sentido comercial.

Y yo tengo sentido comercial.

¿Tengo sentido comercial o no tengo sentido comercial?

Sí, lo tengo.

(Explosión)

(RADIO) Saca la falta Matías González.

El balón sale fuera de banda. Pone en juego la pelota González.

Zarra a Gainza. Gainza recorta, pero corta Varela

y el balón sale fuera a la altura del medio izquierdo.

Hasta este momento España 2, Uruguay 1.

(RADIO) Saca Gonzalo Segundo.

Se interna, atraviesa la mitad del campo,

llega a la línea media uruguaya.

Le quitan la pelota, pero vuelve a recuperarla.

Centra, remata Rodri. Alto, muy alto.

¿Por qué habrá metido a este? Se lo habrán recomendado.

No ha hecho nada. ¿No ha hecho nada?

¿Pero qué hablas? ¿Lo estás viendo? -Callaros, no se oye ni torta.

Este tío es un derrotista. ¿Derrotista de qué?

Sabiendo que somos campeones y venga...

¿Campeones?

Anda este, porque ha jugado en la Ferroviaria

se cree que es un Eduardo Teo.

¿Te apuestas algo? ¿A qué?

¿Cómo que a qué? A que somos campeones.

Venga ya, muchacho.

Juan, dale a esto un poco más fuerte.

¿Más? Sí, hombre.

Para no oír a este merluzo.

No toques. Hombre, no se la piensa comer.

No lo entendéis, es un modelo especial.

¿Qué marca? A la felicidad por la electrónica.

(RADIO) Vidal regatea a Zarra.

Zarra se revuelve, pero Vidal le regatea de nuevo.

Tira a puerta y está dentro del área de penalti.

Envía el balón fuera a la altura del lateral izquierdo.

Si todavía nos van a ganar. -Estate callado.

-No puedo, se ha acabado el coñac. Querrás decir que te lo has acabado.

Digo yo que para celebrar el éxito de la radio...

(Radio)

(GRITAN) ¡Ataca!

(Interferencias)

Ha marcado.

Dejadme tranquilo, lo arreglo enseguida.

Juan Tomás, ¿qué pasa?

¿Y yo qué sé? ¿No te digo que ya está?

Es inútil. Aquí no se oye nada. Me voy al bar.

Espera, hombre, si ya está.

¡Manolo, Manolo!

¡Arrea!

Esperad, que ya lo tengo. Era la antena.

Si se arregla, avisa.

Ya sabes, a la felicidad por la electrónica.

¿Ha terminado ya el partido? Eso parece.

¿Quién ha ganado? La Academia Riu. Tres años a cero.

¿Has tocado tú esto? No.

Juan, ¿ha terminado o es que...?

(Radio)

Vamos di algo, empieza.

¿Ves cómo eres? ¿Qué quieres que diga?

Lo corriente en estos casos.

Que ya me habías avisado,

que por algo te caía mal el tipo de los diplomas...

No pensaba decir nada de eso.

Entonces peor, pensarás que no valgo para nada.

Que no doy una, que tienes que trabajar...

Te olvidas de lo más importante. Que te quiero.

Sí, también yo te quiero, ¿pero eso qué soluciona?

Juan, eso lo soluciona todo. ¿Tú crees?

¿Crees que por querernos tenemos la vida resuelta? No, mujer.

Eso ocurre en las películas,

pero de verdad, entre tú y yo es otra cosa.

No veo por qué.

Ah, ¿no? Tú confías en la suerte.

Crees que es un angelito que va a decir

"mira qué parejita tan simpática" y un coche en la puerta.

Es lo mismo que crees tú, aunque digas lo contrario.

(IMITA A JUAN) Todos los millonarios empezaron vendiendo periódicos,

hay que tener vista.

Te metes en cada lío...

Como este de ahora, ¿verdad?

Sí, como este de ahora. A la felicidad por la electrónica.

Por la electrónica o por lo que sea.

El caso es ser feliz y yo no lo soy. Tú tampoco.

¿Por qué? No sé, será porque no tengo suerte.

Eso mismo dijiste el primer día que nos vimos, ¿te acuerdas?

Sí.

Desde aquí también se ve la casa de Lolita.

(AMBOS) Es aquella del ladrillo colorado.

(RÍEN)

A las siete en el puesto de tiro, ¿verdad? Tres tiradas, una peseta.

¡Fíjate qué puntería! ¡Todos los rompe!

¿Ves? Ese soy yo. El que está a mi lado es Florentino.

¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan nervioso?

Llevamos esperando más de media hora. Tardáis mucho.

¡Que va! Estamos llegando. ¿Nos ves? Lolita y detrás yo.

Buenas tardes, Carmen. Mucho gusto. Buenas tardes, Juan.

¿Ahora qué hacemos? Lo que tú quieras.

Perdón, quiero decir lo que usted quiera.

(RÍEN)

¿De qué te ríes? Eres una mujer baja y gordita.

No soy yo. Acérquese, ¿no te das cuenta de que es un espejo?

¿Un espejo? Menos mal. Creí que éramos así de verdad.

¿De verdad cómo éramos? Mejores.

¿Dónde estás? No se me pierda.

Estoy aquí, en los caballitos. ¿No me ve?

¿Por qué nos reímos tanto? Florntino han contado un chiste.

(RÍE) Ese ya lo conocía. ¿Por qué te pones tan pálido?

¿Yo?

¿Es que no sabes bailar? Pues no.

Bueno, no se preocupe. A mí no me gusta mucho.

¿De verdad? Gracias.

Además, ahí está la noria y nos vamos a subir.

Voy a decirle un secreto. ¿Es importante?

Para mí es terrible. Solo me quedan tres pesetas.

¿No es suficiente? Sí, es suficiente.

Todavía nos queda una para el camino de vuelta.

¿Por qué quiere que subamos a la noria?

No se enfadará si se lo digo. Me parece que no.

Voy a intentar besarla. ¿Es obligatorio?

Florentino me lo ha aconsejado. ¿Me tengo que resistir?

Me parece que no hará falta. Me voy a marear enseguida.

¿No lo ve? Es verdad.

Habrá que intentar algo para que no se maree.

¿Qué podemos hacer? Parar la noria.

¿Sí? ¿Cómo? Es muy sencillo. Dilo alto.

Quiero que se pare la noria. Más alto.

(GRITA) ¡Quiero que se pare la noria!

Más alto.

(GRITA) ¡Quiero que se pare la noria!

¿Lo ve? Ya está.

(Quejas)

No es nada, no es nada. Paciencia. ¿Qué demonios pasa?

Es un corte del sector, enseguida se arregla.

Buena la hemos hecho.

No se preocupe, a mí me gusta. Se está muy bien aquí.

Si no se tiene vértigo. ¿Usted se marea?

No, no, así de pronto no. Pero si intento pensar...

Yo fui a Melilla en barco y no me mareé.

Claro que era muy pequeña.

Debe ser bonito el mar.

Yo en la guerra estuve a punto de verlo,

pero me cogieron prisionero antes de llegar a la costa.

Tengo muy mala suerte.

¿No le ha tocado nunca la lotería? ¿A mí? Qué va, ni siquiera juego.

Yo tengo mucha suerte.

Hace tres meses me tocó una máquina de coser en una rifa.

El primer premio era una vaca.

Sí que tuvo suerte. Figúrese si le llega a tocar la vaca.

(RÍEN)

Florentino y Lolita nos estarán buscando.

Déjelos, preferirán estar solos.

Es bonito esto.

Sí, es muy bonito. Mire, por allí vivo yo.

¿Dónde? A la izquierda de esa torre grande.

Y por allí están los estudios donde trabajo.

Mi casa es más difícil de encontrar. Está en un hondo.

¿Ve usted la torre de San Agustín? Cerca de allí.

La de Lolita se ve enseguida. Es aquella de ladrillo colorado.

Me gusta ver Madrid desde arriba. Es como si uno fuera el amo de todo.

Estaría bien que la avería durase un ratito más.

Sí, realmente esta brisa es muy agradable.

Es como si estuviéramos veraneando en la sierra.

¡Qué frío! ¿Faltará mucho todavía?

No lo sé, voy a ver.

(GRITA) ¡Oiga!

¿Cree que vamos a pasar aquí toda la noche?

Un poco de paciencia, los bomberos llegan enseguida.

No te preocupes, se le devolverá el dinero.

¿El dinero? Será merluzo... Total, por dos pesetas...

Como si a mí me importase.

Y ahora precisamente que voy a ganar más que un torero.

En el cine ganas mucho, ¿verdad?

No es eso. Lo mío es otra clase de negocio.

Figúrese que tiene lámpara, hornillo y estufa en una sola pieza.

¿Se da usted cuenta? Todo en una pieza

y por el mismo precio que cualquiera de ellas por separado.

Lo tengo patentado.

En cuanto empiece a vender me hago el amo.

Hay que tener confianza en uno mismo y hacer trabajar a esta.

Lo demás son pamplinas.

Yo me conformo con lo que tengo.

Si acaso un poco de suerte y casarme.

Casarme con un hombre al que quiera.

¿Casarse? El matrimonio no entra en mis proyectos.

Yo tengo grandes ideas. Quiero llegar muy alto.

Bueno, no tanto como hoy. Lo que sí quiero es volver a verla.

Subiríamos otra vez a la noria.

Subir a la noria, no. Vernos otra vez, sí.

¿Aunque no quiera casarme? Aunque no quieras casarte.

Entonces, ¿dónde nos vemos mañana? ¿Le parece bien en San Agustín?

(Campanas)

No querías casarte, ¿eh?

Claro que no, pero fuiste muy pesada.

Que si la felicidad, el hogar, el traje de blanco...

¿Por qué viene Florentino con nosotros?

Porque es camarero.

¿Y qué tiene que ver eso?

Los camareros vienen.

Pues no te sienta mal.

Sí, he de reconocer que en este momento formamos una buena pareja.

Y parece que nos queremos.

Sí, nos queremos. Somos felices.

Este es.

¿Les gusta?

¿Usted se queda? -Hombre, claro,

no le voy a dejar solo.

Venga, tú, venga, Romeo, que no llego.

Bueno, ya voy, hombre, ya voy.

Venga, venga.

Vamos, venga, venga, date prisa.

Empieza a las nueve.

Bah, tienes tiempo.

Sí, cinco minutos.

¡Oh!

Te quería mucho, Juan.

Y yo.

Éramos felices, no teníamos dinero.

Habríamos hecho el viaje de novios en un taxi.

Íbamos a pasar la noche de bodas en una pensión.

Y al día siguiente buscaríamos por todo Madrid

una habitación para realquilar.

(CANTAN)

¿Pero quién se ha creído que soy yo?

¿En qué clase de teatro estoy trabajando?

Esto no me ha pasado a mí en la vida.

Pero bueno, ¿qué estabas diciendo? Fíjate en la que se ha organizado.

¿Pero no has entendido nada? No, no.

Suerte que es el último día. ¡Ah, pero iré al sindicato!

Reclamaré al sindicato, ¿lo oye? Esto es un sabotaje.

Vamos, tengo que hablarte.

Pero bueno, ¿qué pasa?

Lo han descubierto todo, me han despedido.

¿Qué? ¡Que me han despedido del estudio!

Se enteraron de que el ayudante de cámara

vendía películas y localizaron a que las compraba.

¡Anda!

Pero no tienen derecho, tú no has robado nada.

Que despidan al ayudante, no a ti.

Alguien tenía que cargársela y me la he cargado yo.

¡Maldita sea! Pero tú no has hecho el robo,

protesta, ve a la Magistratura.

¿A la Magistratura de qué? ¡Al cuerno!

Y vosotros también.

Y el negocio de Rafa, que es una solemne porquería.

¡Qué barbaridad! ¡Qué barullo habéis armado!

¿Pasa algo? A este, que lo han despedido

del estudio. ¿Qué te han despedido del estudio?

Vamos a ver, eso no será definitivo.

¿Qué no será definitivo? ¿Qué dice aquí?

¿O es que he venido a contar un cuento?

Digo que no será definitivo porque para eso estoy yo,

para arreglarlo.

¿Cómo se llama el jefe de los estudios?

-¡Eh! ¡Qué mancho!

¿Para qué quieres saberlo? ¿Cómo se llama? Dímelo.

Groseta, Edelmiro Groseta. Groseta, Groseta ...

no caigo, pero no importa.

Mañana está arreglado este asunto.

Yo te lo garantizo con que no te preocupes

y ni una palabra a la mujer.

# Amigos, amigos, amigos, # me voy... #

¡Ah! Se me olvidaba. El negocio marcha viento en popa

y ahora que me quedo libre de esto, empezaremos la ofensiva.

Por de pronto, esta noche me lleváis al Bar Chicero todo lo que tenemos:

máquinas, material, recaudaciones... todo.

Reagrupamos fuerzas, planeamos el ataque y ¡zas!

No olvidéis la consigna: sentido comercial.

Hasta luego, muchachos.

¿Tú qué crees?

¡Y yo que sé! Lo único que es fijo es que me han despedido.

Figúrate cuando se entere Carmen.

¡Sentido comercial!

¿Estás aquí todavía?

¿No se te hace tarde?

¡Juan! ¡Que si no se te hace tarde!

No.

¿A qué hora entras hoy?

A ninguna.

¿No tienes que ir esta noche al estudio? ¡Mira que!

Si me lo dices hubiéramos ido al cine,

hacen un programa estupendo,

una española y otra de Rita Hayworth, en colores.

Lolita la ha visto ya y dice que es preciosa.

De esas que te gustan aquí, con música y baile.

¿Quieres callarte? ¡Pero Juan!

¡Que me dejes en paz! ¿Pero qué te pasa?

Nada. ¿Entonces para qué te pones así?

No hay quien te entienda. ¿Pero te quieres callar de una vez?

Que no le dejan a uno tranquilo un momento.

Bueno, ¿pero yo que he hecho? Todo te lo dices tú.

Oye, Juan, ¿cuándo vas a recoger todo esto?

¿El qué?

Todos estos chismes, así no se puede tener nada limpio.

Mejor. Que no se te ocurra tocar nada.

¿Sirven para algo? ¡Pero qué mala idea tienes!

Sirven para lo que yo, para nada.

¿No es eso lo que querías decir? Dilo, ¿es eso?

Pero Juan, ¿a qué viene ponerse así?

¿Qué te ha pasado? ¡Siempre igual!

¡Todos los días! Bueno, ya te puedes quedar tranquila,

ya te has salido con la tuya.

¿Ves? ¿Ves?

Para nada. Esto no sirve para nada.

Ni yo.

Y encima me han echado.

Sí, no pongas esa cara, me han echado de los estudios.

Ya estarás contenta. ¿No era eso lo que tú querías?

Y tu madre también.

Ya estaréis contentos todos.

¿No decías que no te gustaba que trabajase ahí?

¡Pues ya está! Yo nunca te he dicho eso,

todo te lo inventas tú. Yo no he dicho eso.

"Yo no he dicho eso", "yo no he dicho eso".

A mí no me saques de quicio, yo no invento nada.

Toda la vida he querido salir adelante estudiando cosas,

planeando negocios y nada, todos a hundirme y tú la primera.

¿Que yo la primera?

¿Serás capaz de decir que yo no te he ayudado?

¡Ay madre! ¡Mira que decir eso de mí!

¿Tú ayudarme? ¿De qué? Ni tanto así.

Mentira, mentira. ¿Yo no he trabajado?

¿No he hecho lo que he podido? ¡Calla, calla!

¡No digas que miento, que no sé lo que voy a hacer!

¿Pero habrase visto?

¿Te falta a ti un algo? Di, ¿te falta aquí un algo?

¿No has tenido siempre tu comida a punto?

Sí, ¿y qué? ¿Y tu ropa limpia?

Sí, ¿y qué? ¿Y todo a tu gusto?

Sí, sí ¿y qué? ¿Cómo que y qué?

Sí, ¿a qué viene eso? ¿Eso qué tiene que ver?

¿Te has guardado tú de algún capricho?

Di, ¿te he negado yo algo? Di, anda, di.

¡Déjame en paz! ¿Qué más da eso ahora?

Pero bueno, ¿se puede saber qué ocurre?

Se oyen los gritos en la calle. Eso dígaselo a él.

¿Pero qué os pasa?

¿A usted qué le importa? Hombre, es mi casa, ¿no?

Y la mía. Bueno, bueno,

de eso habría mucho que hablar.

Pues venga, vamos a hablar con usted, y con esa, y con su abuela.

¿Queréis decirme de una vez qué os pasa?

¿Tú qué le has hecho al chico?

-¿Tú para qué te metes donde nadie te llama?

-¡Anda la otra! ¿No son mis amigos?

Pues les echo una mano.

-También lo son míos. ¿Y qué?

¿Tú has venido a defender a ese, verdad?

¡Hay que pobre inocente! -¡Tú calla, no la líes más!

Me hace la vida imposible.

Diga usted que no, que es mentira.

¿Qué es mentira? ¡Maldita sea!

Mentira, mentira.

Carmen, ten cuidado, cuidado.

Que están llamando.

¡Carmen no me vuelvas loco! ¡Que están llamando!

¡Carmen!

(Gritos)

Están llamando, están llamando, están llamando.

(Gritos)

(LLORA)

Anda, llora, hija, llora.

¿Ha visto usted, hombre?

¿Aquí vive Carmen González Fuentes?

Casada con Juan Granados Muñoz.

¿Eran esos, verdad?

Bueno, pues yo tenía esto para ellos.

Es del concurso del jabón ese.

Es que les ha tocado.

Desde ahora son la pareja feliz.

Mañana ya...

Aquí está el programa.

Adiós.

¡Ya está aquí!

¡Ya está aquí, Carmen, ya está aquí!

¿A sí?

Ya está aquí, Juan, ya está. ¿Y qué?

¿Cómo quieres que te diga que no pienso ir?

Pero Juan, con el día que podemos pasar...

No digas tonterías, ¿después de lo de anoche?

Yo no me acuerdo ya de lo de anoche, Juan.

Pues yo sí, ¿entiendes?, yo sí.

Lo que pasa es que eres un egoísta, con la ilusión que tengo yo.

¿Pero no te das cuenta que se van a reír de nosotros?

(Llaman a la puerta)

Entre.

¿Qué pasa?

Espera, me he dado una caminata y luego subir las escaleras

de bote en bote. ¿Qué pasa? ¿Se ha muerto alguien?

No, ya te diré, cosas de esta. ¿Qué hay?

Rafa nos ha hecho la faena. ¡Ya me lo estaba oliendo!

¿Y qué ha hecho? Pues que nos ha limpiado a fondo.

Esta mañana, cuando he ido... Buenos días.

Buenos días. En nombre de la felicidad...

Venga, sigue, ¿se quiere usted callar?

Esta mañana cuando... Un momento, por favor, no se vaya.

Gracias. Venga, sigue.

Pase, pase. Haga el favor.

Que cuando he ido esta mañana... En nombre de la felicidad...

¡Calla! Un momento.

Hagan el favor, un momento...

Me encuentro con que el tío se había esfumado.

(TOSE)

¿Por qué no se calla, hombre? ¿Por qué no se calla?

Se había esfumado con todo, con las cámaras,...

En nombre de la felicidad, el Jabón Florit les saluda.

Con las cámaras, con el material y con el dinero.

Ha salido corriendo, como el chileno.

¡Madre santa! ¡Si ya te lo decía yo!

¡Ya te lo decía yo! ¿Me quieres dejar tranquilo?

Como la pareja más feliz de Madrid.

¿No te lo dije? ¿No te lo dije?

Sí, sí, ¿y qué? Cómo lo iba yo a pensar.

Claro, cómo ibas tú a pensar. Pero venga, no discutiros.

Lo que hay es que encontrarlo. Sí, eso, que lo tenga

yo a mi alcance. ¡Maldita sea su sombra!

¿Qué es la felicidad? Si quieres espero a que me mande

una postalita. No, este señor nos está esperando.

Me tienes que acompañar. Pero escucha, Carmen,...

"Mens sana in corpore sano", esto es,

corazón limpio y cuerpo limpio.

A eso venía, hay que cazarle como sea.

Yo que sé, por el teatro ya no va, terminó, por el Chincero no aparece,

yo que sé. Vamos, que hay que patearse

todo Madrid.

Yo no puedo dejar el cuartel. Además entro ahora de guardia.

Tú verás. Vámonos con este señor.

¿Te quieres callar de una vez?

¿Pero dónde lo encuentro?

No sé, chico.

Oye, a lo mejor está en casa de doña Lola.

¿Qué? Juan ya me entiende.

Jabón Florín es sinónimo de felicidad.

¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago?

¿Cómo me voy a recorrer Madrid de punta a cabo buscándolo?

Pone a su disposición su más lujosa carroza, su más bello vehículo.

¿Qué ha dicho usted? ¿Qué ha dicho?

¿Cómo dice? Vamos, repita lo que ha dicho.

En nombre de la felicidad... Eso no, el final.

El final: "a su disposición la más lujosa carroza".

¡Eso es! ¡Venga, vamos!

¡Es imposible!

¡Pero bueno! ¿Se puede saber dónde vamos?

¿No se lo he dicho usted ya? Moratín, 7.

Imposible, hay que cumplir el programa.

¿Qué programa? Ya te lo he contado 1000 veces.

Primero a la compañía de seguros.

Eso es, a la compañía de seguros La Víspera.

Yo no tengo nada que asegurar. Venga, a Moratín.

Imposible. Chófer, a la Víspera.

No le haga usted caso. Ahora a la derecha.

¡Oiga, oiga!

¡Que yo soy el organizador!

¿Quiere usted callar?

Imposible, hay que cumplir.

Oiga, ¿no soy yo el marido feliz? ¿No está el coche a mi disposición?

A la derecha. Pero no para ir donde usted quiera.

¿Entonces qué porquería de día feliz es este?

¿Pero no entiendes, Juan? Claro, sea usted razonable.

Vaya usted a la izquierda, chófer.

Ni razonable ni narices.

¿Pero no le he dicho a usted que es por la derecha?

Nada de eso, nada de eso. A la izquierda, a La Víspera.

No sea usted nervioso, hombre. ¿No ve que tengo prisa?

Tire para Moratín. Imposible, imposible.

A la izquierda. ¡Cállese ya!

A la derecha, hombre. A la izquierda, a la izquierda.

-Derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿dónde?, ¿dónde?

-¡Cuidado! (GRITAN)

-¡Pero so animal! Mire cómo ha puesto la carreta.

¿Dónde tienen los ojos?

(Gritos)

Oiga, guardia, yo soy el organizador.

-¿A sí? -Quiero decir de Jabón Florín...

- Recojan todo esto, en comisaría lo explican.

¿En la comisaría? Pero si yo tengo que buscar a Rafa.

¿Esto quién lo paga?

(Claxon)

(Claxon)

(Gritos)

(Claxon)

(Claxon)

¿Está Rafa? No.

¿Usted quién es? ¿A usted qué le importa?

¿Está Rafa? Ya le he dicho que no.

Vamos, déjenme entrar. ¡Pero oiga!

¡Espere! Quite usted de en medio.

¿Pero qué es esto? ¡Que me deje!

Juan, ¡qué sorpresa! Pasa, hombre, pasa.

¿Quieres un churrito? ¡Un cuerno!

Mira, Rafa, no te despistes.

¿Qué te ocurre? ¿Cómo que qué me ocurre?

¿Dónde están las máquinas? ¿Y el dinero? ¿Y el material?

¿Dónde están? Di, ¿dónde están?

Al diablo. ¿Pero tú te has creído...?

¿Vas a dudar de ...?

Mira, Juan, que eso no se lo aguanto yo ni a mi padre.

Maldita sea, que tenga uno que oír esas cosas.

Está uno desayunando tranquilamente y de pronto llega un tipo a decirle

que...¿vamos, hombre! ¡Que no hay derecho!

Chico, yo como va Luis y me dice...

¿Luis? ¡Luis! ¿Y quién es Luis?

Un muerto de hambre, un crío.

Claro, viene Luis, te mete un cuento y tú, ya está.

Tú, a porrazos.

¡Qué desengaño! Hombre, yo...

Vamos a ver, ¿qué te ha dicho?

Pues que las máquinas y lo demás, bueno, que...

que te lo has llevado.

Claro que me lo he llevado, naturalmente, me lo he llevado.

¿Y qué? ¿Veis como no hay de qué?

¿Qué he dicho yo siempre? ¿Qué he dicho yo?

Sentido comercial, lo importante, sentido comercial.

¿Qué quieres decir?

Eso.

Bien sencillo, pero si te lo he dicho mil veces.

Para triunfar en los negocios hacen falta tres cosas.

Tres cosas. Actividad, actividad y actividad.

Yo me dormí con el chileno y el chileno zas, se fue.

Napoleón se durmió con Josefina y zas, Waterloo.

Ya lo dijo un sabio, camarón que se duerme, la corriente se lo lleva.

Adiós, Marujita. ¿No te acuerdas de Maruja?

¿Qué te parece? Vámonos.

Sí, Juanito, lo importante es no dormirse nunca,

estar siempre alerta.

Siempre avizor, siempre a la expectativa.

Saber dónde está la pieza y zas. Oh.

Pero, Rafa.

La fortuna en tus manos.

Rebeca, no te olvides del tabaco, ¿eh?

Y si vosotros me dejáis hacer, nos pondremos las botas.

Tenemos que fiarnos los unos de los otros y así todo irá

como la espuma. ¿Sabes dónde voy ahora?

A cerrar un trato con unos americanos.

Negocio legal, desde luego. Y tú te vienes conmigo, ¿no?

¿Cómo quieras? Es un asunto redondo porque

estos tíos nos ceden unas cámaras fotográficas

reveladoras automáticas que son el último grito.

Bueno, ¿y lo nuestro? ¿Y el material?

Pues... ¿Y el dinero?

Adiós, de aquí a la prosperidad, sentido comercial.

Quisiera ver al gerente por un asunto urgente.

Sí, señor. Pase usted.

Sí.

Oiga, por favor, ¿puede decirme...? Siéntese.

No, si yo quería solo... Siéntese.

Pues verá, yo quisiera que me dijera usted...

En el programa de las ciencias económicas,

el seguro representa una conquista definitiva.

La productividad submarginal del dinero en inversiones

no actuales, la oscilación del punto de equilibrio,

implican un inflacionismo de los valores rentables.

Una seguridad de quiebra o bancarrota...

¿Dónde está mi mujer? ¿Eh?

¿Mi mujer? ¿Qué dónde está mi mujer?

Su mujer.

Pero usted, ¿quién es?

Yo, yo soy el... Soy la...

La pareja feliz.

Ya.

Se ha ido. Eso ya lo sé, pero,

¿dónde se ha ido?

¿Iba con un señor bajito? Sí.

Espere un momento, tengo aquí el programa de festejos.

Vamos a ver, vamos a ver.

Zapatería Luxor.

Eso es, Zapatería Luxor. Gracias.

Oiga, ¿cree que la felicidad dura mucho?

¿No teme encontrarse solo frente a la muerte en cualquier momento?

Ahora. ¿Qué?

Piense, piense y vea.

Hay que estar preparado para el gran viaje,

la Sociedad Aseguradora la Víspera le ofrece

en su seguro de enterramiento los vehículos más elegantes,

más eficaces para el salto al más allá.

¡No!

(Portazo)

Bah.

¿No le parece bien?

(HABLAN A LA VEZ)

...Elegante, ¿se lo pruebo?

Juan,...

¿qué ha pasado?

Nada, no te preocupes.

¿Tú estás bien?

¿Estás contenta?

Es mi marido.

¿Y del lío ese del choque, qué?

Nada, el organizador lo arregló todo, ¿y tú?

Pues encontré a Rafa, le hablé y todo quedó en su sitio.

¿Todo?

Más o menos. (SONRÍE)

Luego te estuve buscando, había un tipo que me quería encerrar.

(RÍE)

¿Uno con lentes? Sí, con lentes.

Creación exclusiva de la casa, muy suave.

Fíjate.

Ahora vamos a olvidarnos de todo. Sí, Juan.

Ahora a divertirnos, ¿no somos la pareja feliz?

Justamente, y para celebrar este acontecimiento

la Zapatería Luxor se complace en obsequiar

a la pareja feliz con este par de zapatos.

-Modelo princesa, creación exclusiva de la casa, elegantes y cómodos.

¿Te gusta?

Es precioso.

¿Si los señores tienen la bondad?

¿Tú qué quieres?

No sé, escoge tú.

Pues,...

(LEE CON DIFICULTAD)

(LEE CON DIFICULTAD)

(BALBUCEA)

Comprendido, dos consomés Frixon, un coulant para la señora

y ananguas para el señor. Por último, bersati a la Chaillot.

Y una botella de Linden Frandé.

¿Y de postre?

¿Qué desean de postre?

¿Puedo tomar helado?

La mesa doce, son la pareja feliz.

-¿Eh?

¿Ves cómo lo vamos a pasar muy bien?

Esto es solo el principio, verás.

Luego tenemos, almacenes Gedeón,

y Casa Ramos y Papelería la Imperial

y luego al teatro a ver a Carmen Martínez en La gata con alas.

A cenar a Casa Andrade y, por último, a Copacabana a bailar.

Con la orquesta de Pepe Rubio. ¿No la has oído nunca?

Me gusta más... Yo sólo quiero que estés contenta,

que no puedas quejarte, por lo demás, a mí todo esto

me importa un pimiento.

Perdón, bersati a la Chaillot.

Ves a ti a la cheló. (RÍE)

Bueno, ¿y ahora qué?

¿Nos vamos? Sí.

El señor que lo organiza todo me dijo que nos esperaba

en los almacenes Gedeón. Pues venga.

Espera.

Es excelente, señora.

No puede competir ninguna otra marca con ella.

Perdón, señora.

Eh, oiga.

Oigan, oigan.

La cuenta. Que no me han abonado la cuenta.

Es que somos la pareja feliz.

¿La pareja qué?

La pareja feliz.

¿La pareja feliz?

Ahí va, qué gracia.

Y son felices porque no pagan, ¿verdad?

Valiente caradura.

¿La pareja feliz?

-¿Qué ocurre?

-Estos, que se ponen muy felices comiendo sin pagar.

-¿Qué? Pero, ¿cómo ha pretendido cobrarles?

No ve que son la pareja feliz.

Ustedes, perdonen, este camarero es tonto.

Ha habido una confusión lamentable, no saben cuánto siento, en fin,

ustedes sabrán disculparme.

-La pareja feliz.

-Y por consiguiente, estos almacenes se honran obsequiando a ustedes

con el nuevo fusil submarino Bofarún.

Esperemos que sea de su gusto y complete su próximo veraneo.

(APLAUDEN)

(Ruido estruendoso)

(Música de orquesta)

(Aplausos)

(Música de orquesta)

Desde Copacabana escuchan ustedes las melodías de Bebe Buti

y sus muchachos.

Señoras y señores, voy a revelarles un secreto, un secreto excepcional.

Entre nosotros se encuentran como toda la noches

muchos matrimonios,

esto carece de importancia, son matrimonios normales.

Pero hoy, esta noche es distinto, entre nosotros hay

un matrimonio feliz.

Tengo el gusto de presentarles un caso único,

señalo a esa pareja feliz.

(Aplausos)

(Música de orquesta)

# Yo soy un perfecto esposo,

# fuerte y hermoso.

# Yo soy una perfecta amante.

# Nos llenamos de atenciones

# Pelearemos.

# Pero nos conocemos. #

Somos la pareja de la felicidad.

-Los portadores de la suerte.

-Suerte que con la pareja forma un trío.

-Y desde el trío pasamos al río.

¿Quiénes somos? -Ah.

#Pareja feliz.

# Pareja feliz.

# Que vive contenta, # sin tener ni una discusión.

# Pareja feliz, chin, chin.

# Pareja feliz, chin, chin.

# Que sabe vivir con amor # y con ilusión.

# Pareja feliz.

# Pareja feliz.

# Que viven contentos # sin tener una discusión.

# Pareja feliz, chin, chin.

# Pareja feliz, chin, chin.

# Que saben quererse con amor # y con ilusión. #

Pero no todo el oro es montégano.

-Otra pareja de tórtolos, pipiolos, también son felices.

Sí, ustedes.

Caballero del bigote tipo cepillo de dientes.

-Y te mato y aquí te pillo.

También es feliz porque... Ahora todos.

# Pareja feliz,

# Pareja feliz,

# Que viven contentos # sin tener una discusión.

(TODOS) # Pareja feliz, chin, chin.

# Pareja feliz, chin, chin.

# Que saben vivir felices # y con ilusión.

(TODOS) # Pareja feliz,

# Pareja feliz,

# Que viven contentos # sin tener una discusión.

# Pareja feliz, chin, chin.

# Pareja feliz, chin, chin.

# Que saben quererse # con amor y con ilusión.

(TODOS) # Pareja feliz,

# Pareja feliz.

# Que saben quererse # con amor y con ilusión. #

(Golpe)

(Gritos)

(Música de orquesta)

Menos mal que no estaba Enrique, que si no.

Hay que ver la suerte que tienen ustedes.

Más de mil cupones he mandado yo a ese concurso y ni por esas.

Con lo feliz que lo pasaría yo con mi Enrique.

Esos zapatos son de Luxor, ¿verdad? Sí.

Vi yo el otro día unos preciosos con una tirita aquí.

Han sacado otro concurso, lo malo es que hay que comerse

tres latas de galletas. -Eh, pareja, vamos.

-Les llaman.

No se preocupen, don Julián es un ángel.

Si les pone alguna dificultad díganle que van de mi parte.

-¡Acérquense!

Documentación.

Jabón Flori, certificado de la pareja feliz.

¿Pero esto qué es? Esto no sirve para nada.

¿En qué país creen que vivimos?

No es suficiente ser feliz para ir por la calle.

Hay obligaciones, hay que llevar la cédula o la cartilla o algo.

Algo que sirva para ir tranquilo sin que le molesten a uno

los guardias.

Me arman un escándalo en un baile y ni siquiera llevan

tarjetas de abastecimientos.

Es increíble y todo porque se creen que tienen suerte.

Solo han acertado un concurso sin importancia.

Déjense de concurso y pamplinas. ¡A trabajar!

Váyanse antes de que les meta una quincena.

Eh, llévense todo eso, aquí no lo quiero ver.

Oiga, Cirilo, ¿usted en su boleto ha puesto ganador al Alcoyano?