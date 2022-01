I si ja és difícil que la Grossa toqui una vegada, aquesta ciutat de Tarragona repetia per segon any consecutiu. L’any 2019, la Grossa de Nadal també va caure a Reus , al centre aragonès 'El Cachirulo' . L’administració 1 de Salou va repartir 360 milions d’euros a la comarca i acabava així una maledicció històrica. Per primera vegada la Grossa tocava a la província de Tarragona .

2014, el tercer premi va a parar íntegrament a l'Hospitalet de Llobregat

L'any 2014, la Grossa va passar de llarg a Catalunya, però no el segon i el tercer premi que van revolucionar els veïns de la Rambla Just Oliveres de l'Hospitalet de Llobregat i el centre comercial Gran Via 2. En total, hi van caure 155 milions d'euros que els va costar assimilar, entre llàgrimes de felicitat i molts riures, durant uns quants dies.