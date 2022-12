Loteria de Nadal 2022

1. On no ha tocat mai la Grossa de Nadal? La ciutat de Melilla mai ha vist caure el primer premi de la Loteria de Nadal. Ni tan sols quan el 2018 va tocar la Grossa més repartida de la història amb el número 03347, el qual va arribar a tot el país a excepció del municipi de Melilla. Aquesta dada no és casual. A major inversió en loteria més probabilitat de guanyar, i els de Melilla són els que menys gasten. Concretament, en els últims anys han gastat 14 euros per persona enfront dels 66¿€ de mitjana que gasten els espanyols. El Gordo de la Lotería de Navidad salpica multitud de provincias

2. A quins números els toca més "El Cordo"? Com recorda Loteries i Apostes de l'Estat, el primer premi conegut popularment com "El Gordo" ha estat en 61 ocasions un número comprès entre el 0 i el 10.000, en 71 ocasions un número entre el 10.001 i el 30.000 i en 74 números situats entre el 30.001 i el 66.000. 01.24 min 19921: el número del volcán de La Palma que se está agotando para Navidad

3. Quina és la terminació que més cops ha sortit? Els números acabats en 5 són els que més s'han cantat com la Grossa del Sorteig de Nadal. Han sortit trenta-dues vegades. Després, els que han sortit més són els que acaben en 4 i 6, vint-i-set vegades cada un d'ells. En canvi, només vuit cops en 208 anys un número acabat en 1 ha estat el primer premi. L'última vegada que la Grossa va acabar en 5 va ser l'any 2008, va tocar el número 32365 i va repartir 180 milions d'euros, dels quals la meitat van anar a parar a Sabadell. Lotería de Navidad El Gordo se llama 32.365 ... Ver ahora El primer premio del sorteo de Navidad ha llevado la alegría entre otros lugares a Barcelona, a Sabadell y a Soria.

4. Per què el primer premi es diu "El Gordo"? "El Gordo" de Nadal no es diu així per la quantitat de diners que reparteix, sinó per un personatge del segle XVIII que es va crear per publicitar la loteria en aquella època. Era conegut com 'El fanàtic per la loteria' o 'El nan afortunat' i apareixia en nombrosos llibres i estampes d'aquells anys. El seu cos, baix i rabassut, estava compost per les típiques boles que s'utilitzen en el sorteig i, a més, tenia gairebé tot el cos cobert de números. 'El fanàtic de la loteria' o 'el nan afortunat', gravat anònim de finals del segle XVIII RTVE Catalunya

5. Com va començar el Sorteig de Nadal? L'any 1811, en plena Guerra de la Independència contra els francesos, les Corts de Cadis van constituir el joc de la loteria amb finalitats recaptatòries. Calien diners per lluitar contra l'exèrcit de Napoleó. El 18 de desembre de 1812 es va celebrar el primer Sorteig de la Loteria de Nadal i el primer premi Gros va ser per al número 03604. Al principi, el sorteig només se celebrava a Cadis i San Fernando i a poc a poc, segons s'anaven retirant els francesos, es va anar estenent. El 1815 es va celebrar per primer cop a Madrid i no va ser fins a 1892 quan va passar a denominar-se Sorteig de Nadal. El 1966 el vam podem veure per televisió. 21.10 min Primera retransmisión del sorteo extraordinario de Navidad (1966)

6. Quin ha estat “El Gordo” més matiner? El 54600 va trigar tres minuts a sortir des de l'inici del sorteig. Els nens de Sant Ildefons el van cantar a les 9.15 hores de l'any 2004, aquell any el sorteig va començar a les 09.12 hores. El número va ser venut íntegrament a La Bruixa d'Or de Sort (Lleida) i va repartir 4 milions d'euros. 10 curiositats que no sabies de la Bruixa d'Or

7. Quina obra d'art il·lustra els dècims? 'La Verge de la magrana' o la 'Madonna de la magrana' de Fra Angelico és la imatge dels dècims de 2021. Forma part d'una sèrie de "Verges amb Nen" que el pintor renaixentista va pintar en la dècada de 1420. 'La Verge de la magrana' va formar part durant molts anys de la col·lecció privada de la Casa d'Alba. En 2016, el Museu del Prado la va comprar per 18 milions d'euros. Des de 1960, la Societat Estatal de Loteries i Apostes adorna els dècims amb obres artístiques i literàries de caràcter religiós, per a ressaltar l'esperit cristià d'aquestes dates i, alhora, donar a conèixer unes certes pintures i il·lustracions molt rellevants dins del patrimoni artístic mundial. 'La Verge de la magrana' de Fra Angelico es pot veure al Museu del Prado RTVE Catalunya

8. Algun cop s'ha hagut de suspendre el Sorteig de Nadal? Mai s'ha suspès aquest Sorteig de Nadal. De fet, es va celebrar fins i tot durant els tres anys de la Guerra Civil entre 1936 i 1939. Tampoc la Covid-19 ha pogut amb aquest dia tan especial, tot i que el de 2020 sí que va ser un sorteig diferent. Un Sorteig de Nadal atípic

9. Com cobrar els diners d’un premi de loteria compartit que ha estat premiat? Tres de cada 4 jugadors comparteixen dècims de Nadal amb familiars, amics o companys de feina i per això, cal tenir clar els passos a seguir en cas que un bitllet compartit resulti premiat. Un dècim de loteria és un document al portador, no té titularitat més que la de qui el posseeix. Per això, el primer gran consell és que, encara que tinguem molta confiança amb qui juga guardem algun tipus de prova o acord de compartir el mateix i la quantitat jugada. A l'hora de cobrar el dècim hem d'identificar a tots els que juguen i la quantitat per la qual ho fa. D'aquesta manera, Loteria i Apostes de l'Estat liquidarà a cadascun la part corresponent. Mai ha de cobrar-ho una persona i repartir-ho, ja que, en aquest cas, després d'haver rebut aquesta quantitat, es podria considerar com una donació i amb això estar subjecte a l'impost que les regula.

Dos agraciados celebran haber ganado uno de los premios mayores de la Loteria de Navidad 2016. EFE Nacho Gallego

10. Són especials les boles del Sorteig de Nadal? Les boles que es fan servir el 22 de desembre són específiques per aquest sorteig i estan sotmeses a estrictes mesures de seguretat. Arriben dies abans al Teatre Real de Madrid on es guarden a 16 metres de profunditat. Dos guàrdies armats les custodien les 24 hores fins al dia del sorteig. Les boles es desprecinten i s'introdueixen al bombo sota la inspecció d'un notari. També les pot examinar qualsevol ciutadà si ho demana al president del sorteig. Totes elles són iguals. Estan fabricades en fusta de boix, una fusta amb què es fan també alguns utensilis de cuina, i els números es graven en làser per no alterar el seu pes, exactament 3 grams cada una. Els elements i la mecànica del sorteig extraordinari de Nadal

11. Quant s'emporta Hisenda amb la Loteria de Nadal? Recordem que el primer premi és de 400.000 euros al dècim, el segon és de 125.000 euros i el tercer reparteix 50.000 euros al dècim. Després estan els quarts premis, de 20.000 euros cadascun i, finalment, els cinquens premis, els quals reben 6.000 euros per bitllet. Dit això, els premis d'import inferior o igual a 40.000 euros no estan subjectes al gravamen especial sobre els premis de determinades loteries, per la qual cosa si ens toca aquesta quantitat o menys cobrarem el premi íntegre. En canvi, els premis superiors a aquests 40.000 euros, sí que han de passar per caixa, concretament han d'abonar un 20% en impostos. Això sí, els primers 40.000 euros del premi guanyat continuen exempts d'impostos.

12. Em faré ric amb el premi Gros del Sorteig de Nadal? El 70% dels guanyadors d'un premi de loteria acaben arruïnats al cap de cinc anys per una mala gestió dels diners, segons un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya. El més recomanable és mantenir el cap fred malgrat l'eufòria del moment. "Tapar forats" o "fer el que sempre havia volgut" són algunes de les expressions que solen dir als mitjans de comunicació aquells que acaben d'aconseguir un gran premi. Però una mica d'aquí i una mica d'allà pot fer que els diners s'evaporin molt més ràpid del que pensem. Abans de deixar la feina o tirar pel dret amb algun caprici és millor deixar passar un temps per assimilar els diners que s'han guanyat i posar-se en mans d'experts. Imagen de dos niñas de San Ildefonso en el sorteo de Loteria de Navidad de 2015. EFE Sergio Barrenechea