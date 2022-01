¿Es Concha Velasco la artista más completa de España?

Concha Velasco se ha convertido en una de las mayores artistas de nuestro país. Más de sesenta años de éxitos en cine, teatro y televisión la avalan y no es de extrañar, se ha convertido en una mujer polivalente capaz de interpretar, bailar, cantar y presentar en cualquier medio. ¡Es una artista de los pies a la cabeza como ya vimos en el programa que le dedicó 'Imprescindibles'!

Una fantástica bailarina y cantante

Comenzó estudiando danza clásica y española desde pequeña y estuvo en el Conservatorio Nacional desde los 10 años hasta los 20. Fue bailarina de la Ópera de La Coruña y también en la compañía de Manolo Caracol. Sus años de estudio de baile le sirvieron para ser la gran bailarina que todos conocemos en musicales como “¡Mamá, quiero ser artista!”, donde también cantaba en su papel protagonista.

Y es que nada se le resiste, reconoce que cantar no es su mejor talento, pero eso no le ha impedido sacar varios discos como “La chica ye-yé”, “Soy como soy” o “¡Mamá, quiero ser artista!”. Canciones que han marcado a toda una generación y que cuentan con la simpatía de jóvenes y no tan jóvenes. «Lo deje en su momento porque lo hacía muy mal», reconoció en un programa hace un tiempo. Estuvo avergonzada de su etapa como cantante pero sobre todo de “La chica ye-yé”, ahora reconoce que fue una estupidez y que cuando alguien pone esa canción, pide que pongan su versión: «La “chica ye-yé” soy yo», ha explicado para ‘Lazos de sangre’ donde también nos ha hablado de otra de sus grandes pasiones, los hombres su vida.