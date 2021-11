Las buenas historias cinematográficas no están solo en el cine. Ahora las grandes estrellas de Hollywood y los mejores cineastas se han pasado a la televisión para contarlas. Ejemplo de ello es la directora Jane Campion, la mente detrás de Top of the Lake, una serie feminista aclamada por explorar la cultura de la violación, la dinámica de género y las experiencias de las mujeres solteras. Top of the Lake: China girl es la segunda temporada de esta mini serie y cuenta con un trío de actrices y grandes estrellas de Hollywood: Elisabeth Moss, Gwendoline Christie y Nicole Kidman. Te suenan, ¿verdad? Te contamos quiénes son estas actrices y en qué series y películas las has visto antes: de Juego de tronos a El cuento de la criada.

Elisabeth Moss, sublime protagonista en Top of the Lake La protagonista de El cuento de la criada es una detective en la serie creada por, Jane Campion, considerada una de las mejores mujeres cineastas hasta el punto de haber sido la primera realiadora en recoger un Premio Lumière el lunes 15 de octubre. Elisabeth Moss se pone a las órdenes de Campion en Top of the Lake para llevar a cabo un oscuro thriller que juega con enrevesadas tramas unidas por el avance de la investigación de la detective Robin Griffin, interpretada por Elisabeth Moss, y las conversaciones entre los personajes. "La gente que antes hacía películas ahora hace televisión", aseguró la directora de la mini serie al estrenar la segunda temporada, Top of the Lake: China girl, en 2017, tras más de dos décadas haciendo cine y ocho años desde que había realizado su última película, Bright star (2009). Y es que a Jane Campion le gusta apostar por proyectos sociales y que merezcan la pena: "Quiero seguir al frente de propuestas arriesgadas y en Nueva Zelanda y Australia ya solo se financian películas mainstream. Por eso ahora hago series", aseguró. Elisabeth Moss interpreta a una detective mucho más hosca Y para protagonizar la suya eligió a Elisabeth Moss, protagonista de El cuento de la criada. Pero mucho antes de eso, la actriz californiana ya tenía un amplio palmarés cinematográfico con papeles de mujeres fuertes y atractivas, entre las que destacan sus interpretaciones de Zoey, la hija menor del presidente Josiah Bartlet en El ala Oeste de la Casa Blanca, y la secretaria Peggy Olson en Mad Men. Motivo por el que Campion lo tuvo claro para elegir a Elisabeth Moss, que terminó alzándose con el Globo de Oro como mejor actriz de miniserie por Top of the lake en 2014.

Gwendoline Christie, la excelente compañera de Griffin Gwendoline Christie es una de las nuevas incorporaciones al reparto de la segunda temporada de Top of the Lake. La actriz de Reino Unido se dio a conocer en The time surgeon (2007) y más tarde participó en El imaginario del Doctor Parnassus (2009) y Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2 (2015). Pero sus papeles más famosos son sin duda en Juego de tronos, como Brienne de Tarth, y su interpretación de la capitana Phasma en la última trilogía de Star Wars. Las actrices interpretan a Robin Griffin y a Miranda Hilmarson respectivamente En Top of the Lake: China girl, Gwendoline Christie da vida a Miranda Hilmarson, una agente de la policía de Sídney de 35 años que se convierte en la compañera de la detective Robin Griffin para investigar la muerte de la niña asiática. Y lo hace tras presentarse a Griffin como una aliada tras confesarle que su decisión de disparar a su anterior jefe, Al Parker (David Wenham) fue la correcta para ella.

Nicole Kidman, la gran incorporación a Top of the Lake: China Girl La actriz australiana es Julia Edwards en la segunda temporada de Top of the Lake. No es la primera vez que Nicole Kidman trabaja junto a la directora neozelandesa. Jane Campion contó con ella para que fuera la protagonista de su película Retrato de una dama, junto a John Malkovich en 1996. "Soy amiga de Jane Campion desde nuestra película y le escribí con todo el descaro pidiéndole un papel para participar en una segunda parte de su serie sin saber si se grabaría. Al final Gerard Lee y ella crearon a Julia pensando en mí, así que no puedo estar más agradecida", aseguró la actriz entonces. La actriz australiana se une a la segunda temporada de la serie Nicole Kidman es la madre adoptiva de Mary (Alice Englert), la hija a la que la detective Robin Griffin dio a luz tras ser violada. Su personaje es uno de los personajes más interesantes de la temporada al marcar los matices que la directora quería darle para entender el feminismo en contraposición del personaje de Alexander 'Puss', el novio de Mary. Cuando Griffin da con el paradero de Mary, descubre que Julia y su marido están pasando por un distanciamiento y una crisis de pareja.