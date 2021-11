Three girls, también conocida como La infamia, es una miniserie británica de tres capítulos que deja sin aliento a toda persona valiente que se adentra en ella. Atrevida donde las haya, la creadora Nicole Taylor consigue contar una historia real de escándalo sexual a niñas menores en la ciudad Rochdale, Manchester. Un guion rompedor en su género, tan excelente como para obtener el premio BAFTA a la mejor miniserie en 2017. Abusos, miedos, racismo y un sistema que falla a la hora de hacer justicia. Podrás verla al completo, a partir de 25 de noviembre, en RTVE Play, online y gratis.

Un lenguaje audiovisual sublime

Contar este tema no es fácil y menos cuando se trata de un contenido audiovisual donde todo tiene voz, hasta el tipo de plano, o la forma de iluminar la escena. Si no se pone esmero y conciencia, es fácil cometer graves errores y caer en enfoques grotescos, sexualizados, innecesarios y de violencia gratuita. Por fortuna, no es el caso de Three girls, la creadora, Nicole Tayler, y la directora, Phillippa Lowthorpe, ponen el foco sobre las ignoradas, los personajes femeninos, y cuentan el drama de forma delicada, cuidada y lejos de cualquier sensacionalismo. Además de reunir estos requisitos, La infamia consigue ser leal a la realidad ya que obtuvo el apoyo de algunas de las víctimas. Así pues, durante el visionado, no solo estaremos junto a las niñas, sino que también seguiremos a Sara, la trabajadora de los servicios municipales de salud sexual que descubrió el caso y luchó para que viera la luz. Ella se convirtió en una pieza clave, y esto estará reflejado en la trama. En definitiva, una miniserie cruda por lo que se dice, e inteligente por cómo se cuenta y que no nos podemos perder.

Cartel miniserie 'Three Girls' BBC

Ponte al día de todas las series disponibles en RTVE Play dentro de nuestro portal