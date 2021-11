"Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca. "Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos", dicen Shawn Mendes y Camila Cabello a sus seguidores en Instagram. Su ruptura se suma a las muchas que se han producido entre los famosos, como la de Dulceida y Alba o la de Ainhoa Arteta y Matías Urrea, su cuarto marido, también se han separado y, como ellos, una larga lista de famosos. Porque el 2021 no ha sido un año lleno de amor, más bien, de desamor. Algunas separaciones se veían venir, pero otras nos han pillado por sorpresa, como la de Sara Carbonero e Iker Casillas que, a pesar de los constantes rumores de crisis que rodeaban a la pareja, no nos hacíamos a la idea. Jennifer López y Álex Rodríguez, Imanol Arias e Irene Meritxell, Bill y Melinda Gates, María Pedraza y Jaime Lorente... Hay quienes ya han encontrado sustituto y otros que prefieren tomárselo con más calma. A este ritmo, solo cabe preguntarnos, ¿quién será el siguiente en aparecer en esta lista?

Dulceida y Alba Paul

La pareja de influencers ya había anunciado en verano que se estaban dando un tiempo. Ahora Dulceida y Alba confirman a través de un comunicacio vía redes sociales su ruptura definitiva. Parece que ya no hay vuelta atrás. "Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida", reconoce en su última publicación Dulceida, que estuvo alejada de Instagram durante unas semanas priorizando su salud mental. "Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices", asegura.

Dulceida y Alba Paul anuncian su ruptura definitiva INSTAGRAM

De su boca solo salen palabras de agradecimiento a su ahora expareja: "Gracias por todo lo que me has dado y lo que me has hecho sentir, por hacerme mejor persona, por ser mi equilibrio y por estos siete años de hacer muchos de mis sueños realidad". Alba también le ha dedicado unas bonitas palabras en su perfil de Instagram, dejando claro que esta decisión no ha sido nada fácil de tomar. "Duele mucho pensar que acaba, pero hay que dejar volar cuando te das cuenta que no se puede más. Se trata de saber querer bien, de apartarse a tiempo antes de hacer daño", señala.