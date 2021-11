Los mejores documentales que puedes ver esta semana en RTVE Play

(Música intriga)

Yo recuerdo a mi abuelo como un fotógrafo de deportes y postales.

(Continúa la música)

De repente, aparece el fondo de Campañà

y tienes una ventana nueva de imágenes

que te permiten conocer cómo era la Guerra Civil.

-De hecho, Campañà no es un fotógrafo de guerra,

él no va a la guerra; es la guerra la que da hacia él,

hacia su cámara, hacia su mirada.

-A menudo, se nos ha explicado la Guerra Civil

de una manera, especialmente reduccionista,

entre blancos y negros, aparentemente, muy evidente.

Sin matices ni grises. Campañà es un puñetazo

a toda esta simplificación.

-No sabemos exactamente por qué escondió esas fotos.

-Cuando me dijo que tenía fotografías de la guerra...

"No, no, nena. Esto no lo puedes ver porque lo tengo escondido,

yo no lo quiero mostrar...".

-La paradoja es que Campañà será conocido por las fotografías

que él no quiso enseñar.

(Continúa la música)

La historia empieza en el verano de 2018

cuando mi madre me llama y me dice que la casa de Sant Cugat

de mis abuelos se ha vendido y la van a derribar.

Y me pide que la acompañe porque quiere ver cosas y muebles

que, quizás, quiere conservar.

(Música suave)

Me fui de vacaciones y, cuando volví,

llamé a mi tío porque él tenía las llaves del garaje

y fuimos juntos.

Y había una gran caja de madera y empezamos a vaciarla

y, en el fondo, vi dos cajas rojas. Y dije:

"Aquí hay dos cajas rojas". Y recuerdo que mi tío dijo:

"¿Cajas rojas? Peligro".

(HABLA EN CATALÁN)

Efectivamente, en las fotos de la guerra

que él no había querido nunca enseñar.

Yo había preguntado muchas veces a mi madre

que cómo era que mi abuelo, que siempre estaba haciendo

fotografías, no tenía fotos de la guerra.

Y siempre me contestaba lo mismo...

que, durante la guerra, mi abuelo había sido conductor

del Ejército del Aire republicano y que no había hecho fotos.

(Música suave)

Con mi tío, la primera cosa que decidimos fue contactar

con Plàcid García-Planas, corresponsal de guerra y amigo,

y él vino a casa a ver las fotografías con David Ramos,

fotógrafo de Getty.

Y ellos nos dijeron que aquello era un descubrimiento,

que era una maravilla.

-De golpe, te llegan 5000 fotografías inéditas

de la Guerra Civil. Si hay una máquina del tiempo,

es la máquina de fotografiar. La sensación era que cada imagen

era como una ventana nunca vista a la guerra.

-Al día siguiente, Plàcid volvió con el historiador

de la Universidad Autónoma de Barcelona, Arnau Gonzàlez i Vilalta,

y él nos ayudó a contextualizar las fotografías

y nos hizo entender que aquello era un tesoro que merecía

la máxima divulgación.

-Un fondo gráfico y documental como el de Antoni Campañà

era una bomba de relojería que podía estallarnos en las manos.

Había un peligro, que era intentar complacer

a alguien en concreto. Por lo tanto, manipular a Campañà.

(HABLAN EN CATALÁN)

(Música suave)

(Continúa la música)

El descubrimiento de la obra de Campañà

yo creo que es una pieza más del gran puzle que ha sido

la fotografía durante la Guerra Civil española.

Tuvo un papel relevante como herramienta de documentación,

pero también como herramienta de lucha.

(Música)

(Clics)

Mi abuelo era una persona con una gran sensibilidad

y mucha vocación artística. Le encantaba la música

y había hecho mucho teatro de joven. De hecho, decía que las arrugas

que tenía de mayor eran debidas a todas las muecas

que había tenido que hacer de joven, cuando hacía teatro.

-En el proceso de reconstruir a Campañà porque lo que hemos hecho,

al final, ha sido reconstruirlo, hemos tenido mucha suerte.

No solamente hemos localizado sus fotografías

que, al final, son sus ojos, su cerebro, su mirada...,

sino también casetes que nos permiten escucharlo,

saber cómo hablaba y, además, filmaciones que hizo

antes y después de la guerra, incluso algunas de la guerra,

muy cortas, pero extraordinarias, que nos facilitan recrear

ese personaje no solo como un artista o un fotógrafo artístico,

sino también como un ser humano en toda su globalidad.

(Continúa la música)

Los Campañà eran, por tradición, constructores de Sarrià, Barcelona.

Sobre todo, hacían carreteras. Mi abuelo quiso renunciar

a este oficio familiar para dedicarse íntegramente a la fotografía.

A mediados de los años 30, mi abuelo se asocia con Boada

y abren una tienda de fotografía, Boada y Campañà,

en la calle Tallers de Barcelona. Este establecimiento

aún está abierto con el nombre de Boada

y es en la tienda de fotografía más antigua de Barcelona.

(Claxon lejano)

Mis abuelos se casaron en diciembre de 1933 y el viaje de bodas

no puede considerarse como un viaje demasiado romántico para mi abuela.

Mi abuelo decidió ir a Alemania con otros fotógrafos,

hacer un curso de la técnica del bromóleo

con el fotógrafo Willy Zielke.

Aquel viaje supuso un punto de inflexión en su carrera.

Conocía lo que se está haciendo... La fotografía moderna,

la fotografía de los años 20-30... en el centro de Europa,

esa la fotografía que buscaba el detalle,

que buscaba ángulos inéditos de observación, de perfección...

Picados, contrapicados...

-La casa de mis abuelos estaba llena de copas y medallas

que mi abuelo había ganado de joven en concursos internacionales

de fotografía artística.

Campañà lo toca absolutamente todo en el mundo de la fotografía.

Es fotógrafo de un amplio elenco de géneros,

tiene tiendas de material fotográfico y de revelado,

intenta difundir la fotografía; pero no es un profesional que diga...

"Yo tengo la mirada correcta y quien controla las cámaras".

Lo toca todo. Es un auténtico hombre orquesta de la fotografía.

-El año 1936 es, sin lugar a dudas, el momento crucial

de la obra fotográfica de mi abuelo. Hay miles de fotografías

de aquel año en el que él publica reportajes de folclore

y tradiciones catalanas en "La Vanguardia".

Y realiza también reportajes deportivos.

Además, hace un viaje a Andalucía para fotografiar la Semana Santa,

las procesiones... En el verano de 1936,

todo aquello cambiaría radicalmente.

(Música intriga)

(Música tensión)

Campañà era un hombre de misa y, en el verano del 36,

arden los templos. ¿Qué hace?

Coge una cámara fotográfica Robot, discreta,

y va fotografiando templos quemados a escondidas,

Betlem, en la Rambla, el Carme, la iglesia del Pi...

Fotografiará cómo tiran al suelo un arco gótico de Santa Ana,

al lado de plaza Cataluña, en Barcelona...

(Música trágica)

Una iglesia en llamas es una imagen potentísima,

plásticamente insuperable, va más allá de clericales

y anticlericales. Y siempre me he preguntado por qué

Agustí Centelles o Robert Capa

nunca fotografiaron esta escena fuera del mundo.

Todo eso no le gustaba, pero lo fotografió.

Podía no haberlo fotografiado. Lo hizo.

Para él, como para cualquier fotógrafo que lo sienta,

hacer clic... es un acto casi biológico.

(Música trágica)

La fotografía de esta miliciana enamoraría y enamora

a los anarquistas del país. De hecho,

la convirtieron en un icono internacional.

Por hacer esta fotografía, Campañà fue detenido.

Lo encuentro fascinante.

(Continúa la música)

Él, que es un hombre de misa,

fotografía a los que han quemado las iglesias

y lo hace sin rencor, incluso diría

que los fotografía con amor.

(Música)

La primera víctima de una guerra no es la verdad, es el matiz.

Inmediatamente después, se desploma la verdad.

Pero la primerísima víctima es el matiz.

-En estos miles de fotografías, nunca acabaremos de encontrar

todas las emociones de las personas que vivieron con euforia

o con sufrimiento momentos concretos de la Guerra Civil.

Pero yo creo que nos permiten adentrarnos,

con gran profundidad psicológica, en la piel de los que vivieron

ese choque desde todas las aristas posibles.

-Si tuviera que escoger una fotografía de las 5000 inéditas

que se han encontrado de Campañà, sería una que él hizo en la Rambla,

en los primeros días de la guerra, en la que se ve un chico, apuesto,

una chica joven, como él... Parecen una pareja... de novios,

parece que inicien un baile, pero te acercas

y es una chica republicana que intenta poner un pin

al chico que pasa por la Rambla y él la rechaza.

Ahí, donde no te lo esperas, ahí está la verdad.

Campañà, me da la sensación,

de que es como el país fotografiándose a sí mismo.

Campañà es contracultural porque es complejo.

Y vivimos en un mundo que quiere simplificación,

que es reduccionista, y él tiene un discurso

que no es evidente. -Siempre resulta muy difícil

escoger solo una fotografía o dos de la obra de un fotógrafo,

pero optaría por otra fotografía en la que se muestran unas prácticas

de tiro en un cementerio. Yo creo que es una imagen

que sorprende porque, en cierto modo, contrapone la idea de la muerte

con la idea de la supervivencia. Es una imagen que te obliga

a mirarla y releerla... Es una imagen realmente sorprendente

y que no forma parte de la iconografía clásica

que hemos visto de la Guerra Civil española.

(Graznidos)

(Música trágica)

(Pasos)

(Continúa la música)

Estamos a principios de 1937 en el Estadio Olímpico de Barcelona

y vemos a cientos de refugiados, acabados de llegar de Málaga,

huidos de la persecución y los bombardeos franquistas,

y los vemos absolutamente desorientados.

-Hay una fotografía extraordinaria de tres generaciones

de mujeres refugiadas, sentadas en el suelo,

que parece que nos miran y nos preguntan...

¿Qué será de nosotras?

Al lado, se intuye un hombre, no se le ve el rostro

tapado por el sombrero, alguien diría

que es el hombre invisible o, quizás, la muerte

y que parece que les susurre: "No os preocupéis,

tarde o temprano os llegará la hora. Soy quien controla vuestras vidas".

-Es la primera vez en la historia que se castiga de forma sistemática

a la población civil indefensa. El sufrimiento

de las personas normales que quedan atrapadas en el conflicto

queda muy bien recogido en la obra de Campañà.

(Música)

Me viene a la mente la fotografía de un bombardeo,

en el barrio del Poble-Sec de Barcelona en el 37,

donde se ven dos mujeres en el portal de lo que parece su casa.

Cuando vas viendo las fotos precedentes,

auguras los cadáveres, los escombros...,

el desastre total. En cambio, lo que te encuentras

al final es la vida. Esas dos personas

que han sobrevivido y parece que te digan:

"No, no. Esto continuará siendo nuestra casa aunque caiga".

-Editar fotografías de guerra de Campañà, hechas hace 80 años,

es como editar fotografías de cualquier guerra hoy en día.

Las mismas tensiones estéticas y éticas,

exactamente las mismas.

-Son imágenes que, de alguna forma, ya hemos visto.

Son imágenes que ya hemos visto de otras guerras, ¿no?

Todo está... Los edificios están destruidos,

hay muchísimas mujeres... También eso es muy importante,

el rol de las mujeres en la reconstrucción

de lo que ha sido destruido... buscando qué es

lo que se puede aprovechar de todo esto que ha sido bombardeado,

de todo esto que ha sido destruido.

-En esa imagen, donde unas mujeres están buscando

entre unas pertenencias, y con un segundo plano

de casas destruidas por un bombardeo aéreo.

Yo creo que eso muestra esta nueva forma de ver la guerra

donde la población civil tiene un grandísimo protagonismo.

Ya no es solo ese tipo de imágenes de los soldados

luchando en las trincheras.

-La mayoría de mujeres se ocupaban de restituir, de reconstruir,

de reparar..., como está pasando en otros conflictos.

Entonces, esta mujer que, además, está mirando al fotógrafo,

a Campañà, como diciendo...

¿Qué es lo que puedo aprovechar de esto?

¿Cómo voy a hacer? Esta me impresiona muchísimo.

-Creo que las imágenes de Campañà tienen una fuerza muy ligada

al hecho mismo de la guerra, una cosa que todos aún

estamos haciendo la digestión... Pero yo creo que tienen

esta calidad artística y este valor que trasciende mucho

al momento mismo de la guerra. Podemos hablar de la guerra,

pero podemos hablar del horror de esta guerra,

de los civiles como víctimas, de este sufrimiento, en general,

que la guerra supone. De este horror, de esta estética tan compleja...

(Música suave)

(Clics)

Esto puede servir de terapia. Quizá, en cierto modo,

el hecho de que la cámara suponga una barrera

entre la realidad y el fotógrafo puede ayudar.

-Yo creo que Campañà es un descubrimiento reciente

porque las fotografías han aparecido mucho más tarde,

pero es uno de los grandes fotógrafos, sin duda,

catalanes y españoles que genera una cantidad

de imágenes muy impactantes, muy fuertes, muy valientes...

y, artísticamente, muy potentes.

-De las fotografías que Campañà hizo toda su vida,

las que tienen más belleza, sin lugar a dudas,

son las de la guerra. ¿Por qué?

Porque tienen más estética... No.

Porque son las que tienen más verdad.

-Y lo que acaba pasando es que todo el mundo encuentra

aquellas fotografías tan perfectas por lo que dicen,

por el impacto que generan, que tanto los republicanos

como los franquistas las acaban utilizando para lanzar

mensajes antagónicos, para decir una cosa y la contraria.

Con una sola imagen de Campañà manipulada por el mítico

fotomontador John Heartfield, lo entenderemos todo.

Convierte a una refugiada de Málaga, llegada a Barcelona

a principios de 1937, en una víctima del bombardeo

de Guernica de ese mismo año por parte de la Legión Cóndor.

(Música tensión)

Don José Ortiz Echagüe era un prestigioso fotógrafo pictorialista

que también participaba muy activamente en concursos

internacionales de fotografía y se convirtió en un buen amigo

de mi abuelo.

Al estallar la Guerra Civil, Ortiz Echagüe,

ingeniero aeronáutico y militar de profesión,

lucha en el bando franquista y es un personaje muy influyente.

-Campañà tiene un último episodio de la guerra extraordinario.

Él es chófer del Ejército del Aire republicano,

conductor de un oficial, y cuando la guerra se está acabando,

las tropas franquistas avanzan hacia Barcelona,

después de ganar la batalla del Ebro, deciden aparentar

que se van hacia Francia siguiendo la retirada republicana.

(Música tensión)

Parece que tiene que dirigirse hacia Francia,

pero da media vuelta y vuelve a Barcelona.

Con eso, se convierte en una persona que no se ha exiliado

en ninguno de los dos momentos cruciales.

Ni en el inicio de la guerra ni en su final,

aunque se sienta incómodo tanto con la revolución anarquista

como con la victoria franquista.

-Fue Ortiz Echagüe quien, al acabar la guerra,

ayudó a mi abuelo a tirar adelante.

Hay un mito familiar que dice que fue el mismo día

en el que entraron las tropas nacionales en Barcelona

que Ortiz Echagüe le dijo:

"Campañà, deja el auto y esto está olvidado".

(Continúa la música)

Encontramos una fotografía que lo sintetiza todo.

Vemos un coche del Ejército del Aire republicano,

como los que él conducía, abandonado en un prado de l'Empordà,

sin neumáticos, y lo fotografía.

Y yo soy incapaz de entender qué debió pensar en ese momento.

(Pasos acompasados)

(Música intriga)

(Tráfico)

Campañà fotografía desde milicianos anarquistas

construyendo un nuevo mundo hasta soldados del III Reich

entrando por la Diagonal como si Barcelona fuera Danzig.

¿Es equidistancia fotografiarlo todo?

¿Dónde debe detenerse la cámara?

-En un contexto complejo como el de una guerra,

de una revolución, cuando te están bombardeando,

uno puede llegar a preguntarse si es posible ser ambiguo...

Y la respuesta es sí. Campañà no fue un personaje único.

Tanto en Cataluña como en España, hubo muchas personas

que no se sintieron cómodas al 100 % con ningún partido,

con ningún sindicato ni con ninguno de los dos bandos.

(Música suave)

Durante la investigación,

hemos sabido que una parte de las fotos de guerra de mi abuelo

fueron positivadas y depositadas en el Archivo Mas de Barcelona.

Nos damos cuenta que las fotografías del formato 35 mm

están pegadas sobre cartones donde pone "Arxiu Mas".

El Archivo Mas pertenece a la Fundación de Arte Hispánico Amatller.

-Entre el material que se conserva en el Archivo Mas

de fotografías de los hechos acontecidos durante la Guerra Civil,

hay una serie de reproducciones, de positivos,

que no teníamos constancia de dónde procedían.

Ahora, hemos sabido que algunas de estas reproducciones

son de originales de Campañà.

-En enero de 1939, el servicio de propaganda franquista

hace un llamamiento público, a través de los periódicos,

en Barcelona, a todos los fotógrafos profesionales y amateurs

a que entreguen su material de negativos y copias desde 1936.

¿Con qué ánimo? Hacer un archivo

de la dominación roja y guardarlo... Bueno...

O con el ánimo de identificar a las personas que salían

en determinadas imágenes del periodo de la guerra

para, así, ejercer la represión sobre ellas.

-No sabemos exactamente en qué momento mi abuelo retiró

aquellas fotografías de guerra del Archivo Mas.

Algunos de estos archivos de guerra se utilizaron en aquella época

de represión salvaje del franquismo para identificar

posibles represaliados y esta podría ser una razón de peso.

(Música intriga)

Al final, todos acabarán manipulándolo.

Una misma fotografía de Campañà sirve tanto para exaltar

la propaganda republicana como para criticar la propaganda roja.

Una misma fotografía de Campañà, realizada durante la Guerra Civil,

de una mujer hurgando en la basura se publicará en el año 43

por parte de los franquistas y la estirarán hasta el año 1964,

durante los 25 años de paz.

-Esta fotografía, una vez está realizada y una vez está publicada,

ya no es tuya, ya no tienes control sobre ella.

-Por tanto, quien domina el relato es quien pone el pie de la fotografía,

no quien la hace.

-La paradoja es que Campañà será conocido por las fotografías

que escondió, por lo que no quiso enseñar.

Su mirada a final será reconocida, precisamente,

por aquello que no quiso que viéramos.

(Música tensión)

(Música suave)

El hijo pequeño murió.

Tenía solo cinco años.

Yo creo que, en la familia Campañà, la Guerra Civil era un tema

que se asociaba con la muerte del hijo.

No se quería hablar de ello.

En 1941, la familia pasa el verano en Tona,

donde estaba mi bisabuelo, el padre de mi abuelo.

Estaba enfermo, tosía... Tenía la tuberculosis.

El niño empezó a encontrarse mal...

y es un tema del que en la familia nunca se quiso hablar...

si cogió la tuberculosis con su abuelo.

Primero, se quedó ciego.

Luego, se quedó sordo.

Y tras un proceso...

muy doloroso, que duró casi dos años,

finalmente murió.

Cuando murió el niño, mi abuela estaba embarazada

de mi tía Margarita. Y cuando nació, eso lo cambió todo.

Fue otra vez la alegría que volvía a la familia.

Después, nacería otro niño, mi tío Antonio,

con quien encontré las fotografías en el garaje.

Y el otro pasó a ser para siempre el niño que se murió.

Yo solo había visto una fotografía que había enmarcada en el recibidor

de la casa de mis abuelos y era... el niño que se murió.

Ahora, he descubierto que había centenares de fotos del niño

que había hecho mi abuelo.

Eran como de la caja roja familiar.

Estaban en un cajón...

y mi abuela no quería verlas...

porque, cuando las veía, se ponía a llorar.

(Música suave)

Después de la guerra, mi abuelo abre una nueva tienda

de fotografía en la Rambla Cataluña, en Barcelona,

y las cosas le van bien. En un momento

en que hay grandes dificultades económicas en el país,

mi abuelo puede permitirse el lujo de hacerse una casa en Sant Cugat.

Quiere salir de la ciudad...

y la salud se convierte en una obsesión para él.

Creo que, después de la muerte del hijo,

él tenía muy presente que su obligación,

de cara a la familia, era mantener la alegría.

(Música)

Él se prometió a sí mismo...

que nunca más se le volvería a morir un hijo.

A principios de los años 50, mi abuelo cierra la tienda

y toma la decisión de vivir exclusivamente

de la venta de sus fotografías.

A nivel familiar, sin embargo, esto conllevó dificultades económicas

y fue entonces cuando mi abuelo decidió abandonar progresivamente

la fotografía artística.

Él dice a sus hijos que no quiere volver a fotografiar la miseria

y en la fotografía deportiva encuentra una salida

no solo profesional, sino también creativa.

-En aquel momento, Campañà se lanza al fotoperiodismo deportivo

en un contexto de régimen autoritario de sistema comunicativo

totalmente secuestrado por la censura

y hay pocos márgenes, ¿no?

Yo creo que lo que hace él es encontrar el margen

y disfrutar su libertad como fotógrafo

a través de la foto deportiva.

-Ortiz Echagüe es nombrado primer presidente de la SEAT

y, cómo no, decide que Antoni Campañà será el fotógrafo oficial de la SEAT.

(Música)

(Música suave)

En 1952, la celebración del Congreso Eucarístico

se convertirá en la ocasión para reencontrarse

con uno de los grandes fotógrafos de la Guerra Civil,

Joan Andreu Puig Farran.

Además, se convertirá en un gran amigo suyo.

Juntos crean la primera gran empresa de postales en color del país.

(Música)

No deja de ser curioso que dos fotógrafos de la Guerra Civil

retraten después el gran "boom" expansivo

de la España del desarrollismo.

-Puig Farran, un excelente fotoperiodista,

exiliado, que ha estado en campos de concentración,

que ha vuelto... y que trabajen juntos me da una perspectiva humana

de Campañà como una persona con un sentido de la ética

y el compañerismo, que es en lo que tiene que ser, ¿no?

Porque seguro que Puig Farran no lo tenía fácil en aquel momento

y Campañà creo que no dudó en hacer la empresa con él.

(NODO) "España se halla este año en camino de batir

todas las marcas conocidas de afluencia turística

a través de sus fronteras. Desde principios de agosto,

más de 15 000 coches atraviesan diariamente los puestos fronterizos

francoespañoles, donde el personal de aduanas trabaja sin interrupción".

(Música animada)

"España es un país abierto

donde todos son los forasteros se sienten en su ambiente".

(Continúa la música)

Si abrimos todas las cajas de Campañà, no solamente la roja,

tenemos todo el siglo XX catalán y español, absolutamente todo.

Desde la esperanza republicana, golpes de estado, guerra,

revolución, dictadura, modernidad y tradición,

el fútbol, el "boom" turístico del desarrollismo franquista y la SEAT

hasta llegar a presidentes de la Generalitat volviendo

de la cárcel o del exilio. No nos falta absolutamente nada

para entender el siglo XX.

-Al final, la obra de Campañà cobra sentido cuando la fundes toda.

1936, el ataúd de Durruti pasando debajo de la columna de Colón

en Barcelona. 20 años después, desde la misma perspectiva,

Franco pasando por debajo del mismo monumento.

Cuando las colocas juntas, son mucho más que dos fotografías,

son el tiempo.

Dentro de 20 años, ¿quién pasará debajo de esta columna?

Quizá la habrán quitado...

Al final, el pie definitivo de cualquier foto lo pone el tiempo,

el paso del tiempo.

-No estoy seguro de que a mi abuelo le hubiera gustado

que hubiésemos acabado enseñando las fotos de la caja roja.

-El hecho de que hayan salido a la luz las fotos de la Guerra Civil

de Campañà... puede ser una traición a su voluntad, no lo sé,

Yo creo que esta es una de las grandes preguntas, ¿no?

-No sé si las heridas de las que hablaba están

suficientemente cerradas aún.

-Yo diría que el beneficio cultural, de conocimiento,

de memoria histórica... es superior a, quizás,

la pequeña traición que cometemos, que exhibimos un fondo

que él tuvo, efectivamente, escondido en un garaje una montaña de años.

-Campañà muere en 1989, año en el que se organiza

una exposición retrospectiva de su obra.

Claro, yo me preguntaba por qué ni entonces,

14 años después de la muerte de Franco, él no quiso,

no quería abrir la caja roja. ¿Por qué?

Si no pasaba nada, había pasado ya mucho tiempo desde la guerra.

-Cuando uno está cuidando una exposición con un fotógrafo

no puede, en ningún momento, imponerle qué es

lo que tiene que mostrar y qué lo que no tiene que mostrar.

Entonces, cuando me dijo que tenía fotografías de la guerra,

lo primero que se me ocurrió es pedirle...

¿Las puedo ver? "No, no, no, Nena.

Esto no lo puedes ver porque lo tengo escondido,

yo no lo quiero mostrar, no es el momento,

solo quiero mostrar mis fotografías artísticas".

(Música tensión)

Ahora lo entiendo. Una vez abierta la caja,

todo el mundo sigue poniendo a las fotografías de Campañà

el pie que más le conviene. Cuando sacamos el libro,

un importante diario de Madrid hizo un reportaje muy bueno

sobre la obra de guerra de Campañà y la guerra continuaba

en los comentarios de la edición digital del reportaje.

Se zurraban unos a otros.

-¿Qué hacemos con estas fotografías? Esta es la gran pregunta.

Las imágenes ni mienten ni dicen la verdad.

Las imágenes hablan... De alguna forma,

las hacemos hablar nosotros. Entonces,

¿de qué manera hoy estas imágenes pueden ser... tratadas,

pueden ser explicadas, pueden ser percibidas...?

-Por sí sola, una imagen no vale más que mil palabras.

Necesitamos una fotografía y una explicación.

Era absolutamente imprescindible contextualizar Campañà.

-La mejor fotografía de Campañà fue... esconder sus imágenes

de guerra. Escondiéndolas, nos retrata como sociedad.

Yo no sé si le hemos hecho un favor a Campañà

sacando las fotos de la caja... Lo que sí sé

es que él nos ha hecho un favor a nosotros.

-Estas imágenes nos pertenecen a todos

y estas imágenes las hacemos hablar a todos.

Cada uno desde su punto de vista, desde sus prejuicios,

y cada uno desde su valores.

-La memoria es incomodidad o no es. Pienso que lo que nos define

no es lo que recordamos, sino lo que consciente

o inconscientemente queremos olvidar.

-Abrir la caja roja me ha permitido...

reconstruir la personalidad de mi abuelo.

Y ahora sé... que las arrugas que tenía

no eran por las muecas del teatro.

(Música créditos)