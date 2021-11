Barcelona il·luminarà els seus carrers a partir del pròxim 24 de novembre. La principal novetat d’enguany és el nou model d’il·luminació LED que reivindica que la ciutat defuig de les il·luminacions tradicionals. En total, s’il·luminaran 100,5 km de carrers de la ciutat, superant els 99,8 km de l’any passat. L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat que el cost en la il·luminació de Nadal serà de 2,1 milions d’euros, un 32,46 % més que l’any anterior.

La Plaça Catalunya serà el centre de l’espectacle lumínic, amb un cercle gegant format per diversos radis i garlandes que vincularan alguns dels edificis de la plaça. Al carrer Aragó, s’utilitzaran les tires de LED per crear l’efecte visual d’estels. Finalment, les tires LED s’utilitzaran a la Gran Via per crear unes làmpades amb l’objectiu de simular el concepte de “casa”.

L’estudi d’Antoni Arola ha estat l’encarregat de confeccionar el model d’il·luminació que lluiran la plaça Catalunya, el carrer Aragó i la Gran Via de les Corts Catalanes. L’aposta d’aquest any són dissenys senzills, amb tires LED combinades de diferents formes.

Mesura per impulsar els comerços

El primer tinent d’alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que s’aposta per plaça Catalunya com al centre d’il·luminació de la ciutat com a mesura de suport als comerciants, que esperen acostar-se aquest any a nivells de vendes similars el 2019. No obstant això, els comerciants es mostren preocupats per si es fan passos enrere amb el nou repunt de casos de COVID.