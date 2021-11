Dani Rovira se ha citado con toda una campeona del mundo en kárate, Sandra Sánchez. Nuestra abanderada en el cierre de ceremonia de Tokio 2020, donde se hizo con el oro olímpico, ha mostrado al presentador de La noche D la medalla que consiguió el pasado mes de agosto. La karateka, además, ha hablado sobre ese momento histórico y respondido a la pregunta que todos nos estábamos haciendo: ¿Qué es un kata?

Primera mujer en España en conseguir una medalla en katas

Sandra Sánchez se convirtió este verano en la primera mujer española en conseguir una medalla en katas, un metal que aún se emociona cuando lo ve: "No dejaré de emocionarme nunca, yo creo". El kárate ha sido en Tokio 2020 olímpico por primera vez, pero no estará en París 2024, por lo que la de Talavera de la Reina será la única campeona olímpica en esta modalidad. "No lo pienso, ni si quiera soy consciente de lo que ha pasado. Muchas mañanas me levanto, miro el tatuaje o me pongo el vídeo de la final olímpica para creer que todo eso ha pasado", cuenta a Rovira.

La karateka lleva 6 años compitiendo, subiéndose de manera consecutiva a un pódium, y ganando 35 medallas: "Es una sensación de orgullo, pero no solo mío personal, sino de decir que todo el trabajo de Jesús, que es mi entrenador y mi pareja, que un día decidió confiar en mí cuando nadie lo hacía, cuando ya se supone que se había pasado la edad para que yo consiguiera este tipo de cosas, él dijo: 'Sí, te voy a hacer campeona de España, te voy a hacer Campeona del Mundo', y lo dijo tan convencido que lo quería hacer para devolverle esa confianza".