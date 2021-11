Més de 500 litres a les Balears en una setmana

Es manté la incertesa sobre quines característiques de medicà o minihuracà mediterrani ha adquirit Blas durant el seu recorregut aquests últims dies. Alguns experts en la matèria han confirmat que la baixa va adquitir peculiaritats tropicals semblants a la d'un medicà.

Durant el cap de setmana, la borrasca amb certes característiques de cicló tropical ha colpejat el sud de Sardenya amb forts aiguats i inundacions a la ciutat de Càller.

“Flooding in #Cagliari Nov.14, 2021

It sounds ridiculous but as I have said in my previous tweets' this series of disasters in #Italy in my gut feeling is a call from God on Roman Christians to abandon their churches, specially those in the vicinity that surrounds Vatican City pic.twitter.com/yv45FoBrPg“