Més temporals de mar i onades més altes que fa 50 anys

La borrasca Blas ha deixat pluja, vent i, sobretot un fort temporal de mar a les Balears, però també s'ha fet notar a la costa catalana. A Catalunya no ha deixat onades tant gegants com les que ens va portar la borrasca Glòria o Filomena. Ara bé, teniu la percepció que aquests episodis de fort onatge han anat a més durant els últims anys? Doncs no aneu errats.

Els temporals es doblen en 50 anys Si analitzem les dades que ens ha fet arribar l’observador Josep Pascual, a l’Estartit s’ha pogut copsar com a partir dels anys noranta i, especialment, a partir dels anys dos-mil ha augmentat el nombre de temporals amb onades iguals o superiors als 3 metres d’alçada. Una tendència que s’ha mantingut en els últims anys. Abans teníem entre 2 i 4 temporals de mitjana, i ara n’hi ha entre 4 i fins a 6 situacions de fort onatge a l’any. Gràfic del nombre de temporals a l'Estartit (1966-2020)