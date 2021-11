'Virgen María', la estrambótica hija de Verónica Forqué

El paso de Verónica Forqué por MasterChef Celebrity está dando mucho que hablar y la audiencia quiere saberlo todo sobre la actriz. Mucho más que una 'ganadora de Goyas', como ella misma dejó claro en el primer programa, lo que interesa es conocer a la verdadera Vero: sus hábitos, sus gustos... y su familia. ¿Tiene hijos Verónica Forqué? La respuesta es sí. Verónica sólo tiene una hija de su relación con Manuel Iborra, o 'Manolito', como ella lo llama. Su nombre es María Forqué y, contra todo pronóstico, poco tiene en común con su madre. Una joven artista que bajo el seudónimo 'Virgen María' deja en una anécdota las provocaciones de su madre.

¿Recuerdas aquel fatídico anuncio de Loewe? Es posible que la primera aparición de María Forqué recuerdes pertenezca a ese anuncio que hemos intentado dejar en el olvido: aquel con el que Loewe trató de publicitar en televisión su Colección Oro en el año 2012 y en el que aparecían varios influencers y familiares de famosos (Martín Rivas, las sobrinas de Ana Belén y Esperanza Aguirre...) representando la vertiente menos glamurosa de la élite madrileña. El anuncio se hizo viral inmediatamente y puso a María en el mapa, aunque no tiene nada que ver con lo que haría después. ¿La reconoces? Por aquel entonces llevaba un lado de la cabeza completamente rapado, aunque su inconfundible estilo empezaba a hacerse notar.

Artista multidisciplinar en el ámbito digital María ha tenido sus coqueteos con la gran pantalla (apareciendo en películas como The Leftovers, Ocho apellidos catalanes o A Night of Horror: Nightmare Radio), pero su empresa principal es la extravagancia: María viajó con su novio, el artista y faquir Paco Polo, a tailandia, y volvió convertida en Virgen María. Un alter ego provocador y lleno de ideas sorprendentes y no aptas para los no iniciados, que utiliza el espacio digital para expresarse de forma absolutamente vanguardista: música, vídeos, fotografía, arte, arte corporal y muchos, muchos desnudos componen su obra, que oscila entre la imagen y la performance y abarca todo el entorno digital, desde Instagram hasta OnlyFans, donde vende sus desnudos y gana entre 2000 y 5000 euros. María Forqué, artista visual y 'performer' que trabaja bajo el seudónimo Virgen María @imvirgenmaria Fue en Nueva York donde descubrió "la libertad de la performance del desnudo" y realizó una aparición que dio la vuelta al mundo: desnuda y en una bañera llena de sangre, se bautizaba como una suerte de vampiresa que ha seguido explorando el arte en esa dirección. En su página web está indexado todo lo que ofrece en este momento, incluyendo calcamonías personalizadas, arte, música o directos en la plataforma Twitch. Todavía no hemos terminado de entender qué es un NFT (un bien digital que puede intercambiarse por criptomoneda en un mercado específico) pero ella ya los vende: empapada de las tendencias underground de internet y conocedora de los nuevos mercados de arte digital, Virgen Maria es toda una empresaria de sí misma.

La relación entre madre e hija Verónica Forqué junto a su hija, Verónica Forqué, durante el entierro de su madre, Carmen Vázquez Vigo GTRES cropper Verónica adora a su hija María, que nació de su relación de 34 años con Manuel Iborra. y su manera de ganarse la vida no le frena. "Mi hija es muy valiente", decía en una entrevista con El Mundo en el año 2015, cuando Virgen María comenzaba a despegar como artista y a ser conocida. "Me da un poco de vértigo pero la adoro. Yo era transgresora, pero no tanto". En Diez Minutos, la describía como "una niña muy inteligente" y también "una persona feliz, muy madura, que no se complica la vida por nada". Se ven a menudo, María la acompaña a veces en sus apariciones públicas, pese a soler evitar las cámaras de fotos que no es ella quien acciona, y un par de veces al año madre e hija se van juntas de viaje.