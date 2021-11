Para ti, las dos son las dos menos diez.

Sí, pero bueno, es que se va a hacer muy tarde, ¿no?

Tú me das 10 minutos y me cambio.

10 minutos, vale, venga.

Es que si no...

nos vamos a encontrar con todo lleno.

¿Podrías cerrar la puerta, hija? Estoy en mi casa, mamá.

¿Tienes agua fría?

Pues no, no tienes.

Aquí.

¿Tienes cena hoy?

Sí.

¿Con quién?

Con Lucía y con Vero.

Bueno, viene más gente, pero me parece que no los conoces.

¿Hombres?

(RÍE) Sí, hombres, mamá.

Dame un poco de agua, anda. Amigos...

Mamá, sí, amigos. Vale.

Amigos y hombres. Dime quién.

Pues no sé. ¿No los conozco?

Te habré hablado de ellos.

Mira, Nacho, ¿te acuerdas de un chico

que coincidimos en la puerta del teatro?

Ah, mira, oye, muy guapo ese chico, ¿eh?

Y muy majo. Y muy alto.

Y nada, con Nacho, ¿nada?

Bueno, somos amigos. ¿No te gusta?

Es el novio de Lucía.

(SUSURRA) ¿Pero qué le verán a Lucía los chicos?

¿Qué decías? Nada.

A muchos hombres les gusta Lucía, por ejemplo, a Nacho.

Que no he dicho nada, hija.

Oye, ¿qué tal con la chica esta? Con... No me has dicho nada.

¿Con ella? Muy bien, muy maja, muy buena convivencia.

¿Sabes que se lleva fenomenal con Iván?

¡Ah! ¿Cómo se llamaba?

Isabella. Isabella.

¡Qué "bella" Isabella! "Li ricordi, amore mio".

Te suena el móvil, hija. ¿A mí?

Sí.

Ramón.

Mira qué bien. ¿Sí?

¿Mamá?

¡Iván, amor! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?

¿Cómo te lo estás pasando, cariño? Bien.

¿Bien? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer?

En la playa.

¡En la playa! O sea, que hoy no llueve.

No. -Pásamelo ahora, ¿eh?

Entonces tu padre te enseñará a hacer surf.

Oye, no te metas muy dentro del agua.

Y dile que te abrigue, ¿eh? Vale.

¿Vais a usar esa tabla chiquitita que te regaló, que te gusta tanto?

Mi amor...

Iván, cariño, cuéntame algo. ¿Vais a comer ahora?

No sé.

Bueno, algo tendrás que comer, ¿no? ¿Y tu padre?

No lo sé.

¿Cómo que no sabes? No sé dónde está.

Iván, ¿no sabes dónde está tu padre?

Se ha ido.

¿Que se ha ido? ¿Dónde se ha ido?

Ha dicho que ahora volvía, pero no ha vuelto.

¿Pero habéis ido a la playa con amigos?

¿Estás ahí con más gente? No.

¿No habéis ido con nadie? ¿Estás solo en la playa, Iván?

Sí.

¿Y hace cuánto que se ha ido? ¿Hace mucho?

No sé, un rato.

Ya, mi amor, pero ¿hace 10 minutos o hace más?

No sé, por ahí.

Iván, ¿dónde se ha ido tu padre? A la caravana.

Si se ha ido a la caravana, estará cerca,

¿dónde habéis aparcado la caravana, te acuerdas?

En un bosque, hemos andado un rato.

Pero ¿para qué se va a la caravana?

Porque se me habían olvidado los muñecos.

Y él ha ido a por ellos. Sí.

Y te deja solo.

¿Por qué no viene?

Mi amor, no te preocupes, que estará a punto de llegar.

Oye, eh... ¿Hay mucha gente en la playa?

Dime, ahí cerca de ti, dime quién hay.

No hay nadie.

¿No ves a nadie? No.

Iván, ¿la playa está vacía? Sí.

¿Está solo? ¿Y en qué playa estáis?

No sé, en una playa.

Mamá, llama a Dani, Dani Ceballos se llama, es un amigo de Ramón.

Amor, ¿no te acuerdas del nombre de la playa?

Mmm... No.

Hija, dame su número.

A ver, cariño,

¿te acuerdas si estáis en Francia o estáis todavía en España?

En Francia, creo.

En Francia, muy bien.

¿Y te acuerdas del nombre de algún pueblo

o de alguna playa por la que hayáis pasado?

Irún. Ya, mi amor, Irún.

Pero Irún es en España. Dijiste que estabais en Francia.

Sí.

A ver, fíjate bien, Iván, mira a tu alrededor.

¿Seguro que no ves a nadie?

No, no veo a nadie.

Vamos a jugar al veo veo, ¿vale?

¿Te acuerdas? Venga, empieza.

Venga, Iván, cariño, te toca. Empieza tú, veo veo.

Veo veo. ¿Qué ves?

Una cosita. ¿Y qué cosita es?

Una cosita que empieza por "ma".

¿Por "ma"? ¿Estás viendo el mar?

Oye, mi amor, no te acerques a la orilla.

Prométeme que no te vas a meter hasta que llegue papá.

Vale. ¿Sí?

Vale, mira, estoy con la abuela,

que tiene un montón de ganas de hablar contigo,

te voy a pasar con ella.

No cuelgues y no te metas en el agua, ¿eh?

Vale. Te quiero.

Hola, cariño.

A ver...

¿Sí?

Natalia, hola, mira, soy Elena, la ex de Ramón.

Natalia, ¿hola? Sí, sí, dime.

Sí, mira, perdona que te llame, es muy urgente.

¿Tú estás con Ramón y con Iván? Eh... No.

¿Y sabes dónde están ellos ahora? Se iban de viaje a...

Sí, se iban de viaje al País Vasco y luego iban a Francia.

¿No estás con ellos? Es importante,

es por Iván, no tiene nada que...

Hija, quiere hablar contigo.

Pero ¿no has quedado con ellos estos días?

¿O sabes dónde puedo localizarlos ahora?

No, hace días que no hablo con él.

¿Y sabes si han ido con Dani o con algún amigo?

No te sé decir, diría que no, ¿pasa algo?

Es Iván, que no encuentra a su padre.

Si se te ocurre alguna manera de ponerte en contacto, me avisas.

Sí, tranquila. Gracias.

Si me llama, yo te aviso. -Sí, cariño,

ahora te paso con mamá. Venga, un besito.

¿Con quién hablabas? Mamá, llama a la policía.

Es una amiga de Ramón. Llama a la policía.

Hola, mi amor. ¿Mamá?

Cariño, a ver, tranquilo, ya estoy aquí.

Vamos a estar hablando hasta que papá llegue

y papá va a llegar enseguida, así que no te preocupes.

Vale. Te voy a mandar un mensaje.

Necesito que me digas si te llega, es muy importante.

Y otra cosa, esta mañana, a ver, cuando habéis ido de la caravana

a la playa, eh...

¿Había más coches aparcados en el parking?

¿Habéis ido caminando con más gente?

¿Has encontrado otros niños, otras familias?

No me acuerdo.

Mi amor, ¿te estás quedando sin batería?

¿Puedes ver las rayitas del teléfono?

En la pila de arriba, ¿cuántas rayas te quedan?

Espera.

Queda una. -Ahora están en Francia.

¿Te ha llegado el mensaje, Iván? No.

Te voy a pasar con la abuela otra vez, ¿vale? No te preocupes.

Ahora hablamos, te quiero. Se está quedando sin batería.

¿Qué dices? ¿Hola? ¿Hola?

Hola, sí, ¿con quién hablo? Resulta que mi hijo está solo

en una playa de Francia. No sé exactamente dónde,

me parece que es por Hendaya, o por San Juan de Luz,

pero no lo tengo muy claro.

Su hijo no sabe en qué playa está, ¿verdad?

Mire, mi hijo tiene seis años, va con su padre en caravana

y ayer durmieron en Hendaya. Pero, bueno, su padre no está,

dice que no le ve, me ha llamado desde su teléfono,

se está quedando sin batería y creo que no tienen datos

porque está en Francia. Entiendo, un segundito, señora.

¿Se puede localizar la llamada, por favor?

Eh, lo primero,

¿el padre no le ha dicho la playa en la que está ni la zona?

Le he dicho que no, si no, no le estaría llamando.

¿Desde qué teléfono le está llamando su hijo?

Sí, desde el teléfono de su padre. ¿Se lo digo?

Un segundito, sí, facilíteme el teléfono.

El 696... Sí, un segundo.

696... 68 10 15.

¿Se puede localizar la llamada?

Eh... Un momentito, señora, no se retire, por favor.

¿Qué pasa, mamá? Se ha cortado.

¿Oiga? ¿Oiga?

Sí, ya estoy con usted de nuevo.

Oiga, mire, a ver,

resulta que a mi hijo se le ha cortado el teléfono.

¿Puede mandar un coche para acá o algo?

En todo caso, debería usted venir a poner una denuncia.

¿Tengo que ir yo allí? Sí.

Igual no me he explicado bien.

A ver, espere un momento, resulta que, le explico,

mi hijo está solo en una playa, tiene seis años, ¿vale?

Me parece que es Francia y su padre no está,

igual le ha pasado algo porque debería estar, ¿entiende?

Es invierno, en tres horas se hace de noche,

¿hay forma de localizar la llamada? He dado un teléfono.

Sí, señora... ¿No se puede localizar la llamada?

No se puede localizar la llamada...

Yo ya voy luego allí y pongo la denuncia,

pero ¿podemos ir adelantando?

Mire, ayer durmieron en Hendaya. Debe de estar cerca, no sé.

Podemos llamar a la policía de allí,

para que empiecen a buscar.

Es un niño, está aterrado. Está solo. ¿Oiga?

Ya le digo que las cosas no se hacen así.

Debe venir a poner una denuncia.

La única posibilidad que me da es ir a poner una denuncia.

Es la única solución que me da. Cálmese.

¡Sois de gran ayuda! ¿Qué pasa?

¿Lo estás llamando? Sale el contestador.

¿Por qué se ha cortado? No lo sé, hija.

Pero ¿qué te han dicho? ¿Tienes que ir...?

No me han dicho nada.

¿Pero tienes que poner en la comisaría una denuncia?

Joder... ¿Qué hacemos?

¿Dónde están las llaves del coche, mamá?

Me voy a ir a buscarlo.

¿Te vas?

Pero, hija...

¿A Francia?

Pero...

Tú quédate, Iván sabe el teléfono de casa.

A ver, hija, pero si no sabes dónde está.

Mamá, aquí no me voy a quedar. Si lo supieras...

Tendrías que estar informada de estas cosas, hija, que no...

¡No estoy informada de estas cosas, cállate!

(Teléfono)

¡El teléfono!

¡Iván! ¡Iván!

Mi amor, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?

(LLORA) No lo sé...

Tranquilo, ¿vale? Tranquilo, no pasa nada.

Mamá está aquí, respira, mi amor,

deja de llorar que si no, no te entiendo.

Tranquilo, ¿vale?

Mi amor, es muy importante que no se te corte el teléfono.

Vale, dime cómo tienes la batería.

(LLORA) ¿Por qué no viene papá?

Mi amor, papá está a punto de llegar,

solo tienes que tener un poco de paciencia,

lo estás haciendo muy bien.

Cariño, necesito que me digas exactamente

cómo es la playa en la que estás, ¿vale?

Desde donde estás, ¿ves el final de la playa?

(LLORANDO) No.

Vale, y si miras hacia los lados,

¿te acuerdas que un día hablamos de la derecha y de la izquierda?

Sí. ¿Sí? Venga, a la izquierda,

¿qué es lo que ves? ¿Ves árboles? ¿Qué ves?

Hay rocas.

Rocas, muy bien. ¿Y a la derecha, qué hay?

Arena.

Vale, mi amor, entonces,

si andas por la arena, no sabes qué te puedes encontrar,

Dile algún bar... ¿Algún bar o alguna casa, cariño?

¿Hay algo así cerca? A ver, Iván, esta mañana,

cuando has ido desde el parking a la playa con papá,

¿has pasado por delante de alguna casa o algún bar?

Piénsalo bien. No.

¿Que no qué? Que no hay nada. No hay nada.

Mi amor, tranquilo, mi amor.

A ver, no pasa nada, ¿sabes qué vas a hacer?

Vas a andar, ¿vale?

No, hija, no...

Vas a andar hacia la derecha. Hija...

Hacia la arena, siempre en la misma dirección.

Es mejor que se quede quieto. Es lo mejor, hazme caso, de verdad.

Tiene que encontrar a alguien, se está quedando sin batería.

Mamá... Que hay un señor. Sí, mi amor, sí.

¿Hay un señor dónde? ¿Hay un señor?

Ahí.

Pero ¿cómo es el señor?

No sé.

Bueno, pero ¿está solo o está con alguien?

Está solo.

Vale, ¿y qué está haciendo?

Está haciendo pis.

¿Te ha visto, Iván?

Sí. Me está mirando.

Me está diciendo que me acerque.

Mamá, no quiero ir.

Quieto, mi amor.

A ver, es un extraño, ¿eh? Tranquilo. No pasa nada.

Estás hablando con mamá, no pasa nada.

Viene hacia mí. Me está diciendo que me acerque.

¿Qué hago? Corre.

¡Corre! Iván, corre. ¿Por qué?

Mi amor, tú corres muy bien, lo vas a hacer muy bien.

¿Tienes que correr todo lo rápido que puedas, ¿me oyes?

¿Por qué? Cuando ese señor no te vea,

asegúrate de que no te ve y te escondes, ¿vale?

Mi amor, ¿estás corriendo? ¡Corre! ¿Estás corriendo?

¿Qué pasa?

Iván, dime algo, por favor.

Iván, por favor, dime que estás bien.

Cariño...

Cariño...

Mi amor...

Iván, dime algo.

Cariño... (SUSURRA) Mamá, estoy escondido.

¿Dónde estás escondido?

Debajo de un tronco.

¿Y el señor?

Me está buscando.

No hagas ruido.

No hables, no hagas ruido, escúchame muy atentamente.

Se me está acabando la batería.

Si ese señor te encuentra, escúchame.

Si ese señor te encuentra, tienes que decirle

que papá y mamá están ahí al lado tuyo.

¿Me oyes? Que vamos a llegar en un minuto.

Es muy importante que le digas eso, cariño.

Se me está acabando la batería. ¿Me oyes?

El señor ya está aquí. Dile lo que te he dicho, ¿vale?

Me ha visto. ¡Dile lo que te he dicho, Iván!

(HABLA EN FRANCÉS)

(Pitido)

¿Qué pasa? ¿Qué te ha dicho?

(GRITA) ¡Mamá, que no me toques!

Vamos, venga, más ritmo.

Aquí tienen.

¿Está bien así?

-Sí, gracias. -Perfecto.

Éric.

(SUSURRA) -Nada te sale bien. -Tú a lo tuyo.

(RÍE)

Que descanses. Buenas noches.

Hasta mañana, Julie. Sí.

(TELEVISIÓN) "¿Has hecho huevos?

Me encanta.

Qué buena pinta.

¿Te sirvo? -¿Son para ti?

-Es mucho.

-Ponéis en duda que las universidades han acabado.

Y después de la comida, entre los quesos y el postre,

necesitamos pensar seriamente a quién llevaremos,

porque obviamente será el alcalde de París

quien estará al frente.

-¿Guillaumet al frente? ¿Seguro?

-Déjame acabar.

Esto nos permitirá ahorrarnos un tiempo...

¿Y quién más...?

-¿Qué te parece si quedamos el lunes de la semana que viene?"

(TELEVISIÓN) "Si llama ahora, obtendrá un descuento del 20%.

Y recuerde, si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero."

(GRITAN Y RÍEN)

Mañana vamos a volver a practicar los giros.

Dani, fíjate en los puntos de apoyo.

Caroline, mejor cogida la dirección.

Muy bien la remada, Bea.

Bueno, mañana a la misma hora, ¿eh? No lleguéis tarde.

-¿Vas para casa?

-Hubert, adiós. -Adiós, Caro. Hasta mañana.

Adiós. Hasta luego, tío.

(Pájaros)

Ey, Jean, ¿cómo ha ido? Hola.

-¿Te suena? -Sí, sí, ha estado genial.

¿Vamos a comer ya? Sí, ayuda a poner la mesa,

por lo menos, anda.

-¿Qué pasa contigo?

-¿Qué pasa? -Que te pillo.

Ven aquí. -No, para. (RÍE)

-Venga. -Ey...

-¿Qué pasa?

-Siéntate, que vamos a comer.

-No me vuelvas a hacer eso.

-¿Que no haga el qué?

¿Esto? -¡Para!

-Va... -¿A que te lo hago yo a ti?

-Venga... -(RÍE)

¿Qué pasa? -¿Y el agua dónde está?

¿Solo hay una ensalada? ¿El agua? Voy.

-Para de una vez. ¿No hay segundo?

Sí, está en el horno.

¿Quieres ensalada? ¿Quieres tú?

Vale. Bueno, a mí no mucha.

Para, para.

Por lo menos un poco, venga. -Hay que comer verde.

-Come, que estás todo el día haciendo cosas y estás creciendo.

-¿Quién me robó el tenedor?

-Yo no he sido. -Ni yo.

¿No aparece?

-Mira, has manchado la servilleta.

Tú también, qué pesado.

Un poco más. No, no.

Cómetela. Que no, mamá.

Pónmela a mí. -Claro que sí.

-Pues está buenísima. -Es más verde que la de ayer.

-¿Quién quiere lo que queda? -¡Yo!

Lo siento.

Tranquila, Joseba te ha llamado. Vale.

(TELEVISIÓN) "¿Te gusta el sitio?

-Ya lo conocía. Pero me parece un poco caro.

Yo vengo mucho por aquí.

-Gracias.

-No me permito perdérmelo."

(Puerta)

(TELEVISIÓN) "Me acuerdo de todo."

¿Qué haces aquí?

Hemos acabado antes.

"Nunca me perdonaría..."

Pensaba que venías mañana.

Qué bien.

Qué rápido.

Es que vengo con frío.

(Besos)

No tendrías que conducir de noche.

Cuando vivamos en la misma casa,

ya no tendré que conducir tantos kilómetros.

Hola.

¿Servís todavía?

Sí.

Pues un café, por favor.

¿Con leche?

No, gracias. ¿Puedo sentarme?

Gracias.

Nunca había entrado aquí.

Mis padres dicen que es para turistas.

Yo no soy un turista, ¿eh?

¿Se come bien aquí?

Bueno, no está mal...

Pero ¿tú comerías aquí?

Eso es importante.

Perdona, te dejo aquí el dinero.

Sí, vale.

Gracias. Gracias.

Mira, tenía un colega que curraba los findes en un restaurante

y nos contaba las cosas que ocurrían en la cocina.

No voy entrar en detalles por no herir tu sensibilidad,

pero, vamos, que no era muy agradable.

Por lo menos el café está bueno.

¿Me pones otro?

¿Otro? Si no te importa...

Claro.

Tú no eres francesa.

Española, ¿verdad? Sí.

Pues yo he estado allí hace poco, de viaje de estudios.

Mi padre quería que fuese... Elena, voy a fumar.

Que mi padre quería que fuese a Alemania,

pero es que España me encanta.

Mi padre no tiene ni idea.

Yo me llamo Jean.

Y tú, ¿cómo te llamas?

Bueno, espera, Elena. Lo ha dicho él cuando salía.

¿Cómo estás tú?

Bien, ¿y tú?

No muy bien, pero gracias por preguntar.

¿Y cuáles son tus aficiones?

¿Nada?

A mí lo que más me gusta es comer.

Comer, escuchar música,

las chicas también.

Y el fútbol.

En ese orden.

También es que se me da mejor en ese orden.

De hecho,

no sé si te interesa,

pero el sábado jugaremos contra Biarritz.

Así que...

si quieres presenciar mi humillación pública,

puedes venir a verme a la playa central a las cinco.

El sábado...

no voy a poder.

Otra vez será. (ASIENTE)

¿Cuánto cuesta el café?

Dos cincuenta.

Hacen cinco.

Bueno.

¿Me das tu número de móvil?

(RÍE)

No tengo.

Si no me lo quieres dar, dímelo, que no voy a llorar.

Y... ¿cuál es tu dirección?

¿Cómo?

Me lo tienes que decir, para estar iguales.

(RÍE)

¿Por qué?

Tú sabes dónde vivo.

Te vi seguirme.

¿Te he incomodado?

No, no...

Lo siento.

No, no te preocupes.

La verdad es que hacía tiempo, mucho tiempo,

que no me pasaba algo así, tan guay.

Bueno...

Hasta mañana.

Mañana va a hacer bueno.

Buenos días. Buenos días, ¿qué tal?

Muy bien.

Ya está esto casi.

Los pimientos.

Yo te prometí que va a hacer sol, y va a hacer sol.

Sí, yo les hablo francés...

(HABLAN ENTRE ELLOS)

Y se pone a comer el queso así, entero.

Un queso, no sé qué era, un "reblochón"...

Se lo mete en la boca, y le empieza a caer por todo...

Enajenado, como enloquecido.

-Como con espasmos ahí, como...

Sí, sí, sí. No, no...

Esas salidas que tenía, de verlo caer...

No, no, "aita" tenía esas salidas. Era maravilloso.

Bueno, no sabías al principio, dices...

Como era tan serio...

Con ese aspecto que tenía, ahí...

-Sí, pero también tu madre, comprar tanto queso...

Bueno, ella tenía... Reservas.

¿Dónde vas? Voy al baño.

¡Elena!

Aquí.

¿Qué haces ahí?

Que me quiero ir.

¿Te ha pasado algo?

No, no... ¿Alguien te ha dicho algo?

Nerea o... Qué va, todo bien.

Prefiero estar allí.

Lo siento.

Vale, te acerco al bus.

No hace falta, puedo ir andando. No, si no me cuesta nada.

Ya les diré que han llamado del restaurante o algo.

Mañana ten el móvil, ¿eh? Venga, vamos.

Gracias.

(Gritos y vítores)

(Silbato)

(GRITA)

(Silbato)

(Silbato)

(Aplausos)

Hola.

Has venido. (ASIENTE)

¿Ya habías llegado cuando me he caído?

(RÍE) Sí...

Mierda... Joder.

Jean, ¿vienes o qué? Ya voy.

¿Te duele mucho el pie?

Pues sí, bastante. Mira.

Es horrible. (RÍE)

Pero no me queda otra.

Todos juegan descalzos.

Supongo...

que deben tener pies de hombre.

¿Y has probado a coger un lápiz con los dedos de los pies?

¿Por qué? Para fortalecerlos.

Lo haré.

Toma. ¿Vamos? Sí.

¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?

Grégory. Elena.

¿Cuál es el tuyo?

Ninguno.

¿No? No.

Te gusta el fútbol playa, ¿no?

No especialmente.

Bueno, pues no sé qué decir. (RÍE)

Papá, ¿no decías que tenías prisa? No, qué va, prisa ninguna.

¿Te vienes a tomar algo con nosotros?

Estamos allí de pícnic. No sé...

Solo un rato. Solo un rato.

Bueno, solo un rato.

Es justo ahí detrás. Guay.

Vale.

¿Estás contento? Pues sí.

Bueno, sí, es un vino con personalidad.

pero, bueno, con un buen maridaje, ¿no?

¿A que con ese queso está buenísimo, Jean?

Quieres más, ¿no? No.

Eh, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué pasa, Benji?

Muy bien, cariño. -Hola.

Y tú, ¿qué? ¿Habéis ganado? Pues sí, aunque haya jugado yo.

¿Sí? -Sí.

Hola, soy Léa. Elena.

Él es Benji.

¿Nos conocemos? Creo que no.

¿Y eres la madre de algún amigo de Jean?

-No, es una amiga de Jean.

-Ah, muy bien.

¿Y habéis visto el zepelín que ha pasado? Precioso.

-Ha pasado por ahí. No entiende nada y le jode.

¿De qué habláis? Nada, una tontería.

¿Has visto qué sociable está?

-Bueno, voy a ir a por una copa de vino.

¿Dónde hay? -Te acompaño, va. ¿Vienes?

Joder, no pueden ser más pijos.

¿Quieres uno? No.

¿Quién es esa chica? ¿Quién?

La rubia de allí.

Una puta. (RÍE) ¿Por qué la insultas?

¿Cómo llamarías a una chica

que te dice que no puede vivir sin ti

y luego se lía con otro?

Una chica normal. Eso es una gilipollez.

Todavía le gustas.

Otra gilipollez.

Joder. ¿Lo ves?

Sois de París, ¿no? Sí.

La cosa es que mis padres

han terminado comprando una casa aquí.

Y yo estoy...

Vamos, que me obligan a venir.

Pero aparte de ellos, tienes más amigos, ¿verdad?

Bueno, sí.

¿Es en serio que no tienes teléfono?

Sí tengo, pero como si no lo tuviera.

Venga ya.

Todo el mundo tiene teléfono.

O sea, hasta los mendigos tienen teléfono.

¿Y un bolígrafo?

¿Un bolígrafo? No.

Vale, tampoco te van los bolis.

No te muevas, ahora vuelvo.

Te he traído un poco de vino.

Toma. Gracias.

¿Dónde se ha metido Jean? -¿Jean? No sé.

Allí.

Está allí.

¿Has visto con quién está? -Sí.

-Tiene su gracia, qué mono que es. -Sí, lo veo, lo veo.

-Es tan tierno. ¿Tú crees que todavía le gusta?

Sí, por supuesto. Bueno...

Sí, ¿verdad? Es guapísima. Yo ya me voy.

¿Ya? Puedes venirte con nuestros amigos.

No, no, no hace falta.

Adiós. -Hasta luego.

Adiós.

Elena.

¿Nos están mirando?

Sí.

Chócala.

Hasta mañana.

Y al día siguiente, voy y, conforme me estoy acercando,

veo que están ahí los gendarmes.

¿Y eso? Claro.

Resulta... ¿Qué pasa?

Que Jean Baptiste había pillado

a otro agricultor metiéndole herbicidas en el riego.

¿Por qué?

Mucho jurar por su esposa,

pero se estaba tirando a la del otro.

A ver,

Jean Baptiste se estaba tirando a la esposa del otro agricultor.

Exactamente. Y el otro agricultor se vengó.

Buena, ¿eh? (RÍE)

Y tú, ¿qué tal? (SUSURRAN) ¿Sabéis quién es?

Bien. ¿Mucho lío esta semana?

-¿Quién? -La que está ahí.

La loca de la playa. ¿Y Olivier?

Te he hablado de ella.

-La loca de la playa. La española que perdió a su hijo.

-Ah, sí, algo he oído.

Bien.

Estaba de vacaciones con su pareja. (CHISTA)

-Creo que...

El pobre, es horrible.

No se sabe si está muerto...

¿Quieres que nos vayamos?

Pago en la barra y nos vamos.

Gracias.

Espérame fuera si quieres.

No, esta semana no puedo.

Estoy todo el día currando. ¿Cómo quieres que lo haga?

Es lo que hay. ¿Qué quieres?

Bueno, pues para la próxima sin falta.

No sé, habrá que hablar con él... Éric.

Por favor, estamos hasta arriba. Perdón.

Oye, te llamo más tarde.

Elena, toma, ayúdame con la 7, por favor, acaban de llegar.

Vale.

Elena. Enseguida vuelvo.

El pedido de la 3, porfa. Voy.

Hola. Hoy no puede ser.

Es para la 3, ¿no? Para la 3, sí.

Vale.

¿Me voy? No sé.

¿Vuelvo mañana?

¿Está bien así? Gracias.

Gracias.

¿Todo bien?

Sí, sí, pero estamos desbordados.

Me refería a ti.

¿Estás bien? Bien, sí.

Hola. Hola.

¿Estás ocupada?

Acabo de terminar.

Jean, te presento a Joseba.

Encantado. Un placer.

¿Quieres tomar algo?

Pues depende. Si te quedas, tomo algo.

Si no, no tomo nada.

Nosotros nos vamos.

A casa.

Te invitaríamos a cenar, pero estoy reventado.

Bueno, me cambio y nos vamos, ¿vale?

Vale.

Si quieres tomar algo, Julie está ahí.

¿Eres de aquí?

Eh... No.

¿Jacques?

Jean. Jean.

(SUSPIRA)

(Música)

¿Se ha ido? Sí.

Ha dicho que era un cliente habitual y se ha ido.

Bueno.

Adiós, Julie. Adiós, que vaya bien.

Hasta mañana.

¿Quién era?

Un amigo.

Bueno...

no es un amigo.

Yo también era un cliente habitual, ¿te acuerdas?

Acaba de llegar una mesa, yo me voy ya.

¿Puedes salir tú, por favor? Voy.

¿No has entrado?

No, prefería esperarte fuera.

Pero puedes entrar cuando quieras, ¿eh?

Vale.

¿Te acompaño a casa?

Sí, vale.

Pero prométeme que no volverás a esperar fuera.

Hecho.

¿Y qué has hecho hoy?

¿Hoy? Eh...

Esta mañana he hecho surf,

he ido a la playa con mi hermano.

Después he comido, me he echado la siesta,

y luego he salido por ahí

y he dado una vuelta con los colegas de siempre.

Y luego me duché, comí y aquí estoy.

¿Y no has quedado con tus amigos?

¿Esta noche?

Sí, luego.

Mola tu vida, ¿eh? No está mal.

Hay que aprovechar.

En París trabajo mucho. ¿En serio?

Bueno, no.

No, pero a ver...

lo que pasa es que ahí solo llueve.

Todo el rato. Y es mejor estar aquí.

Y tú, ¿qué has hecho hoy?

¿Yo? Sí.

Trabajar, comer,

pasear en el descanso,

volver al trabajo y ahora estoy aquí.

Y vas a cenar con...

Joseba no está. Está trabajando.

Pero ¿estáis juntos? (ASIENTE)

Vale.

No estaba seguro cuando lo vi, pero ahora ya sí.

Elena.

El otro día cuando te pregunté,

era porque...

Porque...

No sé, que...

Si necesitas hablar de algo yo... Jean, no necesito hablar de nada.

Perdón.

Vivo ahí.

Ya.

Pásalo bien.

Hasta mañana.

(TELEVISIÓN) "Según la información

facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología,

en las últimas 24 horas,

se ha producido una intrusión

de partículas de suspensión..."

SI ALGUNA VEZ LE APETECE USAR EL MOVIL

"Aunque no son perniciosas para la salud, es recomendable..."

Elena, tu amigo.

Hola. Hola.

¿Qué pasa aquí?

Es domingo, cerramos por la tarde.

¿No tienes casa o qué? Venga.

Adiós, jefa. Hasta mañana.

Qué gracioso tu amigo, ¿no?

Entonces, eso quiere decir que...

¿Estás libre? ¿Vamos a la playa?

Bueno, iba a ir a mi casa a comer.

A ver...

Te voy a llevar a un sitio que te va a encantar.

No sé...

(RÍE)

Vale. Dame cinco minutos.

Te espero fuera.

(Música)

¿Te ayudo?

No, tranquilo.

Caliento esto y comemos.

Deja tus cosas ahí.

(Microondas)

Solo hay agua. Vale.

Mi madre siempre dice

que soy un chico gordo en un cuerpo de flaco.

¿Quieres más?

¿Aún queda? Sí.

Gracias.

¿Y vives aquí todo el tiempo? Sí.

¿Con Joseba?

No, yo vivo aquí sola.

Él viene a menudo por su trabajo.

Gracias.

Yo pensaba que estos apartamentos

se alquilaban solamente en temporada de verano.

¿Conseguiste un buen alquiler?

Sí, bastante bueno.

Muy bien.

¿Y cómo es esto en invierno?

Muy solitario y muy frío.

Pues nos veremos en Navidad.

Ya no estaré aquí.

¿Te vas de aquí? ¿Cuándo?

Pronto, final de temporada.

¿Adónde? Cerca de San Sebastián.

¿Con Joseba?

Bueno, puedes conocer París y hacerme una visita.

(RÍE)

Puede ser, pero yo ya he estado allí.

¿Cuántas veces? Una vez.

¿Con Joseba?

Con un ex.

Un ex...

¿Cómo era? ¿Tienes fotos?

No tengo fotos.

¿Y si ponemos la tele?

Vale.

(TELEVISIÓN) "Ven.

-Espera. ¿Cómo te llamas?

(Tacones)

Vale, pero quítate los zapatos.

-Los osos pardos ocupan una gran variedad de hábitats,

desde semidesiertos fríos,

como sucede en el Gobi, en Mongolia,

hasta zonas costeras o la Tundra ártica,

como ocurre en Alaska.

Sin embargo, su hábitat preferido es el forestal,

por lo que se trata de uno de los mamíferos

más característicos de los extensos bosques de coníferas

de la taiga siberiana."

(Puerta)

¿Hola?

No sabía que venías.

Te he llamado.

Estábamos viendo una peli, ¿te acuerdas de Jean?

Habíamos quedado en que mirarías el móvil.

Me he olvidado.

Hola. Hola.

"Los osos pardos más pequeños, con un peso que en los machos

puede superar los 250 kilos."

Está apagado, Elena.

¿Todo bien? Bien.

Me voy.

Hasta mañana. Adiós.

Adiós. "Agur".

(Puerta)

¿Puedo apagarla? Claro.

¿Quieres café?

¿Habéis comido aquí?

(ASIENTE)

Es majo. Supongo.

Quedamos en que empezarías a mirar el móvil.

Tampoco has mirado el correo.

No he tenido mucho tiempo, la verdad.

Te han enviado un mail. Bueno, mañana lo miro.

Es importante.

¿Cómo de importante?

No sé, tranquila. Ya lo mirarás mañana.

Vale. (SUSPIRA)

Entonces, ¿todo bien, seguro?

Sí, todo bien.

Olivier. Joder, no encuentro la decoración.

Creo que está en esa caja. Sí.

Voy a usar el ordenador, ¿vale?

Claro, sin problema. Gracias.

Ahora voy. Vale, pero no tardes.

(SUSPIRA)

Pásame el celo.

Toma. Gracias, Olivier.

(Música)

(Música)

¿Bailas? Vale.

¿Qué tal? ¿Lo estás pasando bien? Sí. ¿Y tú?

¿Qué?

Que tengo ganas de que te vengas ya.

(Música)

¡Venga, vamos, a bailar!

¡Vamos!

(Música)

No tienes ni idea. -El hombre y sus ideas.

-Esa es la historia.

No me vas a decir a mí lo que tengo que decir.

Es consecuente con lo que está planteando.

Es lógico lo que dice. Dentro de su propia locura.

Tienes que aceptarlo. No lo voy a aceptar eso.

Tú puedes decir lo que quieras. -No tienes razón.

¿Quieres otra? Si yo te escucho.

Vale. ¿Vamos?

Tengo mis convicciones. ¿Queréis otra cerveza?

Sí, yo. Una, dos, tres... ¿Un chupito?

Olivier cada día es más de derechas.

Mira, tu amigo.

Hola. Hola, ¿qué tal?

Muy bien. ¿Todo bien?

Sí. Estos son mis amigos.

Encantado. Francis y Marie.

Encantado.

Os dejamos sitio para que pidáis. ¿Ya os marcháis?

Aquí hay mucho lío.

Vamos a la playa. Bueno, pues pasadlo bien.

Gracias. Gracias, hasta luego.

Hasta luego. Adiós.

Hasta luego.

(Música)

Cuatro, cinco y un chupito. Un chupito.

Dime.

Cinco cervezas y un chupito de vodka.

Aquí no hay nada que hacer. No hay tutía.

Esto va así. (RÍE)

Yo ya no estoy para estos trotes, ¿eh?

(RÍE)

Pero si bailas superbien...

¿Nos vamos ya?

Yo igual me quedo un rato. ¿Ah, sí?

¿Te importa?

No sé.

Me sorprende.

Pásalo bien.

¿Os quedáis?

Venga, hasta mañana. "Agur". Hasta mañana.

(Música)

Hola.

¿Vas borracho? Tú también.

Bueno, yo soy adulta.

Pues bien por ti. ¿Te quieres quedar?

A tus amigos no les va a hacer mucha gracia.

Pues que se jodan. Ven.

¡Esa es la pregunta!

-En serio, ¿cómo sería?

-¿Prefieres una noche bien o cien mal?

-No, no, no.

-¿Pero qué mierda es esa? ¿Qué me estás contando?

¿Vosotros preferís follar una vez y muy bien

o muchas pero fatal?

-Hombre... -A ver, eso...

-Tampoco os pongáis nerviosos, no he dicho nada del otro mundo.

-Cuantas más, mejor, ¿no? Digo yo.

-¿Qué prefieres? ¿Una vez o varias? -Estás muy guapa hoy.

-A ti te lo voy a contar. (RÍEN)

-Bueno, ¿y tú, Marie? ¿Qué prefieres? ¿Una vez o varias?

(MARIE RÍE)

Y tú, Jean, que estás ahí muy callado.

No puedo contarlas. (RÍEN)

Son demasiadas. Ya, claro.

Y tú, Caroline,

¿prefieres hacerlo una vez y hacerlo bien o varias pero fatal?

-Yo prefiero hacerlo una vez pero muy bien.

-¿No es lista o qué?

-Elena, ¿y tú qué opinas? -Venga ya...

Pues muchas veces, para acabar haciéndolo muy bien.

(RÍEN)

Ahora mismo vuelvo.

¿Adónde vas?

Bebéis vodka, ¿no? (TODOS) Sí.

Voy contigo.

¡Espera, te acompaño! -¿Dónde va?

Bienvenida.

¿Tú eres la dueña? No, soy la encargada.

Pero mandas.

Vienes de Madrid, ¿no? Sí. Ven.

¿Qué quieres beber?

¿Cuántos años tienes? ¿Yo? 39 años.

Elige.

Eh...

Tequila.

Es mejor mezcal.

Aquí.

¿Y la sal y el limón? Venga, pruébalo así.

¡Salud! ¡Salud!

Tienes que saborearlo. Sí.

(RÍEN)

Eres la ex de Jean, ¿no?

Y tú la loca de la playa. Sí.

(Ruido)

Lo sabía.

¿Qué tal? Muy bien, ¿por?

Solo por saberlo. Los demás ya se han ido.

¿Ya? Tenían frío.

He venido a buscaros.

Podemos volver solas.

Ya, pero quería saber si pillabais el bourbon.

¿Tienes? Ahí está, en las cajas.

Podías haber mandado un mensaje. Sí, pero ella no tiene teléfono.

Y a ti te dije que no te volvería a llamar.

(RÍE) ¿Puedo poner música)

Claro. Mira ahí, en el ordenador.

Oye, no pongas algo muy...

¿Muy qué? Muy tú.

(Música)

¿Te acuerdas?

Ven a bailar. No.

Que sí, ven a bailar.

¿Vienes?

Qué aburridos que sois, de verdad.

(Música)

Venga, Jean.

(Música)

(RÍE)

Bueno, voy a ver si veo a los otros.

¿Sí? ¿Segura? Sí, sí.

Pero no te preocupes. Hasta luego.

Vale.

Adiós.

¿Se ha enfadado? No te preocupes.

¿Me pones dos chupitos, por favor?

Dos chupitos.

Si tus padres supieran... ¿Si supieran qué?

Que te doy de beber.

Ellos también fueron jóvenes.

¿Y un adulto los pervirtió?

Seguro.

Siempre es así la primera vez.

¡Vamos a bañarnos! (RÍE) ¡Oye, Jean!

Jean, no, no, no... Y una cosa, espera. (RÍE)

Tío...

Jean, vas borracho...

En serio, a ver, una cosa.

No te puedes meter en el agua.

Jean, en serio... ¿Por qué?

Es peligroso. Pero ¿por qué?

Pues porque cubre mucho. Pero si hago pie, no es peligroso.

No hace falta, Jean, en serio, no hace falta.

Escúchame, Elena, por favor, confía en mí.

Solo entro un momento y salgo. Va a ser muy rápido.

Te lo prometo. Haz lo que quieras, tú mismo.

Venga, vale, ve. ¡Tú te lo pierdes!

(GRITA)

(RÍE)

¡Está helada, joder!

¡Qué fría!

(GRITA)

(Oleaje)

Dios, qué frío...

(RIENDO) Jean...

Está helada, ¿no? Está congelada.

¿Estás mejor? Sí, sí.

Venga.

¿Has entrado en calor? Sí, mucho mejor.

Toma tu móvil, ven.

¿Dónde vamos? Te voy a enseñar un truco.

Siéntate aquí. ¿Ahí?

Sí.

¿Ves?

Aquí no hace tanto viento. Sí, mejor.

¿Funciona? Sí, genial.

¿Qué haces?

Voy a poner música.

Toma.

(Música)

Es preciosa.

¿Te gusta? Sí.

¿Puedo tumbarme? Claro.

(Música)

Tu novio es viejo. Y no quiere verme ni de coña.

(RÍE) No, no...

No es viejo.

Bueno...

Es muy viejo.

¿Cuántos le echas?

No sé, ¿la misma que mi padre?

Más o menos.

¿Le quieres?

(SUSURRA) Sí.

Y él te quiere más.

Mierda...

¡Jean!

Ahora vuelvo.

¡Ya voy!

Es un poco tarde, ¿no?

¿Con quién vienes? Con Elena. Me ha acompañado.

Buenas noches. -Hola.

Hola. ¿Qué tal?

¿Esta es forma de llegar?

Pero si estoy bien.

¿Ah, sí? ¿Vas bien? -Si no te tienes. (RÍE)

-Pues no lo parece. ¿A que no?

-¿Qué?

¿Puedo ir a despedirme? Venga, date prisa.

¿Llegas muy tarde?

No, pero muy borracho sí.

Bueno...

Nos hemos pasado un poco.

Ya, pero fue genial.

¿Y tú?

¿Yo qué?

¿Te lo has pasado bien?

Mucho.

Cásate conmigo.

Jean, ¿vienes o qué?

Duerme bien.

(SUSURRA) ¡Vuelve! ¡No! No quiero que te vayas.

(RÍE)

(Coche arrancando)

Anda, pasa. Que ya se ha ido.

¿Elena?

¿Qué pasa? -¿Quieres una copa?

(Música)

Sí, brindo por eso. ¡Salud!

(Música)

¿Qué tal? Bien...

¿Quieres?

-¿Bailas con nosotros?

¿Quieres bailar?

Quería decirte que tienes algo muy especial.

Algo muy fuerte.

Joder, algo muy...

(Música)

¿Qué hora es? Es muy pronto.

¿Vamos? ¿Vienes? ¿Me das una calada?

¿Y mis amigos se han ido? Sí, hace un rato.

Vamos, me voy a fumar un peta y tiramos para Dax.

-Sí, y pillar unas cerves. -¿Tú vienes a Dax?

-¿A dónde vas? -¿Qué pasa? Está loquísima.

-Sí, y buenísima. Ven.

¿Qué?

Te necesito.

-¿Por? -¿Qué hace?

-Espera... No sé.

Ayúdame. ¿A qué?

-¡Pero rápido, eh! -Voy, voy.

Súbeme.

¿Aquí?

Sí. Un, dos... Tres.

-¿Qué hacéis ahí? -Abajo.

-¿Estás bien?

Lo siento. Perdona.

Joder, estaba ahí... (RÍE)

Qué previsora.

La vida es muy cara.

Sí que lo es.

¡Eres listilla!

Buenas días, amigos míos, soy Mattieu.

Hemos comenzado nuestra expedición matinal.

Tres días de camino, sesenta kilómetros a pie.

Promete.

Mirad el magnífico paisaje

que aparece, esta luz matinal,

tenebrosa, es muy loco.

¡Aquí está nuestro chófer!

(LOS DOS GRITAN) ¡Chófer! ¡Chófer!

(RÍEN)

Aquí está Benoît. -Qué pasa, tío.

Y una nueva amiga, Elena. Hola.

(TODOS) Hola, Elena. ¿Qué tal?

(GRITAN)

Oye, tronco, ¿en serio te ves como para conducir?

A ver, no me jodas.

-Pero si soy un chófer de Uber. -¿Un chófer de Uber?

Tenéis ahí la botella de agua...

-Oye, ¿vamos a probar la resistencia de qué?

(GRITAN) -¡Suspensión! -¡Para, tío! ¡Para!

¿Eres idiota? -¿Tu padre sabe

que conduces borracho? -Tú mira adelante.

Vamos a pasar a algo un poco más interesante.

Hola Elena, ¿cómo va la noche?

Bueno, el día. Eso, ¿cómo va el día? (RÍE)

¿Qué haces aquí en Francia si en España hace buen tiempo,

tenéis sol, el calor, la paella, las corridas de toros...?

¡A mí sí que me gustan las corridas!

-Cállate que no estoy hablando contigo.

¿Cómo nos hemos conocido?

¿Cómo has acabado tú de repente aquí con nosotros?

¿Por qué? ¿Y por qué no?

¿Cuánto queda para Dax? -Perdona, ¿cuántos años tienes?

Pues muchos para ti.

Demasiado mayor para ti. Que te calles.

Elena, tan mayor tampoco pareces. -¿Alguien me dice por dónde voy?

¿Por dónde voy? ¡Que me digas por dónde voy, tío!

¿Izquierda o derecha? -Estoy contigo, dame un momento.

-¿Izquierda o derecha? -Tranquilo, es todo recto.

-Todo recto, cruza el bosque... -Dame el móvil.

-¡No toques el teléfono! -Tronco, no me estás diciendo...

(CHISTA) Tranquilo... Oye, para.

Si no me dices por dónde voy. Aquí, por favor, para.

¿Qué? Para que me baje.

¿Quieres potar? No, no, quiero irme a casa.

¿Que no vienes? No, no, no, aquí, para.

Vamos a un after... -Elena, espérate.

En serio, que me quiero bajar.

Para ahí. Pero ¿por qué?

No pares, que está loca. ¿Me acabas de llamar loca?

Elena, por favor, por favor... Tu puta madre, loca.

(RÍE) -Llegamos en diez minutos.

Si te digo que pares, para. ¡Para ahí!

Ya has dicho que venías, así que vamos.

-Se siente, no podemos vivir sin ti.

Que sí, que sois muy monos, pero para el coche.

No le hagas caso, sigue adelante.

Para el coche. Va a estar guapísimo.

¿No vas a parar el coche? No, no...

¿No? ¿No vas a parar? Va a estar guay, Elena.

Lo vamos a pasar muy bien.

-Soy el chófer y debo cumplir con mi deber.

Ten cuidado con el coche.

No me grabes.

No me grabes. Pero si estás muy guapa.

Apaga el móvil.

Vale, vale.

¿Sí? ¿Vas a apagar el móvil?

(GRITAN) ¡Hostia, Elena! ¡Eh, eh! ¡Cierra, cierra!

¡Si te digo que pares el coche, tú lo paras!

¿Crees que estás en tu puta casa o qué?

-Vamos a calmarnos, está todo bien. Etienne, que no quiero ir.

(RÍEN) ¿Me has escuchado? No quiero ir.

-¿Quieres dejar el puto móvil?

¿Qué pasa? ¿Qué pasa? (RÍE) Lo has llamado Etienne,

Etienne soy yo.

Lo que sea, ¡para el puto coche!

¡Eres una puta mentirosa!

¡He cambiado de opinión! ¿No puedo?

¡Me cago en la hostia, he cambiado de opinión!

¡Para el puto coche! ¡Deja de grabar!

(GRITAN) ¡Que pares! ¡Me cago en la hostia!

¡Para el puto coche! Vale, vale, vale.

¡Para! ¡Eso no es parar! ¡Para, para!

(GRITANDO) ¡Para! ¡Para, hostia!

De puta madre...

(Música)

Joder, tronco, acabo de flipar.

-Hostia puta, tío. -Vaya puta loca.

(Despertador)

¿Qué tal?

¿Hay café?

¿Eh?

Buenos días.

¿Tú has desayunado? Sí.

¿No te sientas?

¿Has estado con él?

No. No me mientas, por favor.

No te miento.

He estado con...

Con los del curro.

Nos fuimos a bailar y...

Conocimos a unos en un bar. No te creo.

Pues te equivocas. ¿Ah, sí?

¿Me estoy equivocando? (ASIENTE)

No se parece a Iván, ¿no?

Es un niño.

Y no es tu hijo.

Elena, mírame.

Elena...

¿Qué piensas hacer?

¿Has pensado algo?

Yo sí.

Quiero que adelantemos el viaje y que te vengas conmigo ya.

A finales de semana puedes dejar el trabajo.

No puedo.

Le decimos hoy que lo dejas y el lunes nos vamos.

Tengo que hacer el cierre.

Lo puede hacer Patrice perfectamente.

¿Sí o no?

Acaba de desayunar, que llegas tarde.

La verdad es que es una putada. Lo sé.

¿Ha pasado algo?

Es una cuestión personal.

Sí, pero en quince días cerramos.

Me dejas tirado, Elena. Esto es un golpe bajo, en serio.

No tengo elección,

¿verdad?

Lo sentimos, de verdad.

Ya lo veo. Yo también lo siento.

Bueno...

me vuelvo al trabajo. Vale, vale, ve al trabajo.

¿Hola?

Estoy haciendo judías.

¿Te apetece?

(ASIENTE)

¿Has comprado fruta? No.

No había. ¿Ah, no?

Bueno, no había que me gustase.

Voy a ir al baño.

¿Sí?

Jean, soy Elena.

Hola.

Hola.

He ido a buscarte a la playa, ¿está todo bien?

Pues la verdad es que no. Hemos tenido movida.

¿Tus padres?

¿Por lo de ayer?

Sí, no me dejan salir de casa.

He discutido muchísimo con mi madre.

Está loca. Lo siento mucho.

De verdad.

Son gilipollas. Me dan pena.

¿Quieres que haga algo? ¿Hablo con ellos?

No, no quiero que se acerquen a ti.

(JOSEBA LLAMA A LA PUERTA) Elena.

¿Todo bien? Ya salgo.

(SUSURRA) Tengo que colgar.

Me voy en cinco días. ¿Cuándo nos vemos?

¿Te puedo llamar luego?

Es mejor que te llame yo.

Vale.

Te echo de menos.

Adiós. Adiós.

(Cisterna)

Una amiga mía los compra en la India o en China.

Exóticos, en todos lados. Es fantástica.

Se va de viaje todos los inviernos. -Me encanta. Son preciosos.

-Son geniales, y nada caros. -Allí están bien de precio, ¿no?

-Sí.

¿Qué quiere esa señora? Un café.

Yo se lo llevo. Ok.

Un café, ¿verdad? Sí, muchas gracias.

Si necesitas cualquier otra cosa, estoy ahí.

Elena, ¿verdad? Sí.

¿Tienes tiempo para tomarte un café conmigo?

Si no es mucha molestia, claro.

Sí, claro que sí. Ahora vuelvo.

Ven a buscarme en cinco minutos.

Gracias. Eres muy amable.

Luego he pensado que a lo mejor estabas ocupada,

y no te venía bien. Lo siento si... No, qué va, para nada.

Así hago un descanso.

¿Lo está pasando bien por aquí? Sí.

Sí, nos encanta este sitio.

Yo tengo que ir y venir de París, pero no importa.

Esto es tan bonito... Es increíble.

Es muy tranquilo.

Sí, es un lugar...

especial.

Sí.

Hay dos viejecitas que se visten igual,

con el mismo bañador.

¿Las ha visto alguna vez? Sí.

Se dan unos paseos, van de una punta a otra de la playa.

Siempre están ahí, sí.

¿Llevas todo el verano aquí?

No te había visto. Qué curioso.

Hay tantos turistas. Sí, muchos.

¿Cuánto tiempo hace?

¿Que vivo aquí? (ASIENTE)

Diez años.

¿Ah, sí?

¿Y cómo...? Quiero decir,

¿qué lleva a una española a vivir aquí durante diez años?

¿Por qué no?

¿Te imaginas pasando el resto de tu vida aquí?

¿Perdón?

No sé por qué te digo esto, pero...

¿Tú tienes familia?

Te he visto con mi hijo.

Y he pensado que...

tienes muy buena mano con los niños.

¿Qué pasa? ¿Que no quieres tener hijos?

Te invito al café.

¿Ya?

Sí, tengo que trabajar.

Ah... La responsabilidad. Sí, exacto.

Me encanta la gente responsable. Son de fiar.

¿Y tú?

Yo qué.

¿Tú valoras a la gente responsable?

Adiós.

Adiós.

Perdona, solo han pasado cuatro minutos, pensaba que...

¡Gracias por el café!

Es aquí, ¿no?

Eso parece.

Te espero lo que haga falta.

Hola, buenos días. Buenos días.

¿Para comer, una persona?

No, no, he quedado con alguien.

Por aquí. Gracias.

¿Qué tal?

Bien.

¿Quieres tomar algo?

Gracias por venir.

¿Desean tomar algo más?

No, gracias. Póngame otra cerveza, por favor.

¿Qué tal estás?

¿Qué haces aquí?

Pues de viaje, tenía unos días libres.

Y esta zona es muy bonita.

Además, quería verte.

¿Y sigues en Vieux-Boucau?

Sí.

Bueno, a punto de mudarme, en realidad.

En unos días.

¿Y a dónde vas?

Cerca de Donosti, a un pueblo. Ah, qué bien.

Sí.

Me voy con...

Bueno, estoy con alguien.

(SUSURRA) Y nos vamos.

Me ha ayudado mucho.

Me alegro.

De verdad.

Y aquí tiene.

Gracias.

Y entonces, ¿usted no toma nada?

Gracias.

Así que es bonito esto.

Sí.

¿Qué tal tu madre? Bien.

Pero ¿la ves mucho o no? Sí, está bien.

¿Tus padres?

Mayores.

Normal.

Bueno, vas a flipar, el otro día, bueno, hace ya un tiempo,

estuve en tu antiguo piso.

Estábamos por tu zona

y unos colegas de Nacho nos invitaron a su casa,

y era la tuya, bueno, donde vivías antes.

¿De verdad? Sí.

Y además, como Nacho no conocía tu casa,

pues de repente me vieron ahí,

pálido, me preguntaron que qué me pasaba y...

les conté que, bueno, que había estado ya antes.

No sé, fue raro.

Fue muy raro.

¿Y quiénes son?

¿Los colegas de Nacho? Sí.

Sus compañeros de reiki.

¿Cómo que de reiki?

Sí.

Nacho...

Sí, Nacho se ha vuelto un loco del reiki.

Qué cosas, ¿no?

Yo también hago un poco.

¿Tú de reiki? (RÍE)

Bueno, me hacen...

Vaya.

Pues eso, que estoy de viaje de vacaciones.

Y la verdad es que quería verte.

Ya.

Yo también estoy con alguien.

Llevamos juntos ya un par de años.

Y ella también me ha ayudado mucho.

Se lo conté todo, desde el principio.

No quería tener que volvérselo a contar,

o sea, contárselo más tarde, vamos.

Y que saliera corriendo y...

Ella se quedó...

Imagínate.

Pero después nos seguimos viendo y, bueno, no sé.

Que estamos muy bien.

Me alegro.

Tenemos un hijo.

De ocho meses.

Nos vamos ahora a Toulouse, porque Carla...

Carla se llama mi chica.

Tiene unos amigos ahí de la universidad y bueno...

Desde que nació estoy mejor.

Quería decírtelo.

¿Están aquí?

Me gustaría verla.

¿A Carla? Sí, a Carla.

Me da curiosidad.

No sé, si quieres podemos organizar algo...

Por saber qué tipo de persona puede estar con alguien como tú.

Qué tipo de ser humano puede compartir su vida contigo.

No sé, ¿quién puede enamorarse de ti?

Elena, por favor.

De un inútil,

incapaz de cuidar de su familia,

de un ser tan egoísta y tan imbécil

como para perder lo único bueno que ha hecho en su vida.

Y qué hará en su mierda de vida.

Ojalá te hubiera pasado a ti.

Como vuelvas a acercarte a mí, llamo a la policía.

Todavía puedo joderte la vida, que no se te olvide.

Vámonos.

(JADEA)

Voy al baño y preparo la cena.

(Móvil)

JEAN: ¿DÓNDE ESTÁS? RESPÓNDEME, POR FAVOR.

NECESITO HABLAR CONTIGO... HABLA CON ELLOS, POR...

Ahora vuelvo.

¿Adónde vas?

A dar una vuelta.

¿Qué pasa? Nada.

¿Es él? ¿Quién?

Ramón.

No.

¿Te acompaño?

Prefiero estar sola, si no te importa.

¿Me estás mintiendo?

No.

¿Seguro?

No tardes.

Vuelvo enseguida, ¿vale?

(Tono de llamada)

¿Sí?

Buenas noches, ¿está Jean?

¿Quién es?

Soy Elena, ¿está ahí?

¿Hola?

Mira, te tienes que ir, estamos cenando.

Me...

Me gustaría hablar con vosotros, por favor.

Te he dicho que no es un buen momento.

Déjanos cenar, por favor. Gracias.

¿Quién era?

Nadie.

Era ella, ¿no?

Está loca por ti, ¿eh? -Por favor, Benoît.

Si era para mí, ¿por qué no me lo dices?

Te he dicho que no era nadie, ¿está claro?

Benoît, ¿me pasas la ensalada, por favor?

¿Has visto * lo que ha hecho hoy?

-Es un auténtico imbécil.

-No sé qué ve la gente en él, es que es alguien...

¡Por qué nadie contesta! Jean, intenta calmarte.

¡Cálmate tú, joder! Ya está bien, se acabó.

(Timbre)

¡Elena!

¿Estás loco o qué? ¡Suéltame!

(Timbre)

¡Suéltame! ¡Sujétalo!

Quieto ahí. -Joder con esta tía.

-No le abras la puerta. -Tranquilo.

Espero que te la hayas follado ya, mamá no dejará que te acerques.

¡Joder!

Pero ¿qué haces?

¡Elena! ¿Jean?

¡Jean! ¿Qué pasa? Márchate, fuera de mi casa.

¡Fuera, es la última vez que te lo digo!

¡Entra en casa! ¡Por favor!

¿Es lo que quieres? ¿Un chaval desesperado?

Solo necesito saber que está bien. ¡Que te vayas!

Por favor. ¡Vete!

Benoît, ven. -Venga, todos dentro.

¡Benoît, ahora! -Voy.

(Gritos en la casa)

¡Que te calles te digo!

¡Cállate ya!

Vale, que ya está.

Está todo bien, ¿vale? Tranquilo.

Benti, ¿dónde vas? Vuelve a la mesa.

Elena. Tranquilo.

Fuera de nuestra casa.

Solo quiero saber si Jean está bien y después me voy.

Escúchame, como no te vayas ahora, llamo a la policía.

Jean, ¿va todo bien? No, no va bien.

Tranquilo. ¡Déjame!

¿Qué ha pasado? De acuerdo...

No te acerques. Jean está bien, ¿vale?

Y ahora te pido que te marches.

Que él me lo diga. Si Jean me dice que está bien, me voy.

Jean, ¿estás bien? Contéstame. ¡Ya está bien!

¡Esta no es tu casa!

¡Fuera de aquí!

Están locos, se les va la cabeza, me han pegado.

¿Qué dices? No es verdad.

-¡No nos vas a dejar tranquilos!

¡Dejadme hablar con ella cinco minutos!

Vamos a calmarnos.

Te lo pido por favor, márchate. -¿Lo puedo hacer a mi manera?

Yo nunca le he hecho nada malo a Jean.

¡Sal de nuestra casa, joder! -¡Que te vayas!

¡A tomar por culo, que te vayas de aquí, joder!

Que la sueltes, hijo de puta. ¡Que te vayas!

¡Déjame! ¡Fuera!

Como te acerques a mi hermano, te juro que te violo hasta matarte.

¡Fuera de aquí! ¡Que salgas, joder, zorra!

¡Fuera!

¡Que te vayas, joder!

¡Fuera de aquí!

-Ya está bien, Benoît.

Si hago esto, ¿le duele?

Sí.

¿Y así? (GIME)

Entonces, se lo acaba de hacer.

Sí, hace una hora, más o menos.

¿No?

Que se ha caído.

Bueno, vamos a hacer una radiografía

para ver si hay fractura.

Esperen aquí. Vendrán a buscarla. Gracias.

¿Por qué has dicho eso?

Hemos quedado así para que no haya más problemas.

Te has colado en su casa.

Tú no le has visto.

Es un crío. Por eso.

Déjalo en paz.

(Quejidos)

Hola.

Muy tarde, ¿no?

¿Por qué no me has despertado?

¿Quieres café?

Vale.

Pero ¿nos vamos ya?

Bueno, cuando acabemos, ¿no?

Oye, en serio, pero ¿nos vamos ya?

¿Por qué no me has despertado?

Necesitabas dormir.

Ya, pero, no sé, me gustaría despedirme.

¿Crees que no debería o...?

No sé, ¿tú que crees?

¿Les llamo?

Como quieras.

Bueno.

Vale, pues...

¿Dónde está el móvil?

Todo lo de ese cajón ya está guardado.

Toma, llama desde el mío si quieres.

Vale.

Dame.

Bueno, ya está todo.

Lo demás, en mi coche, ¿te parece?

Vamos a estar bien.

¿Seguimos?

Queda esto...

¿Coges esto que no pesa nada?

¿El qué? Esto.

(Móvil)

¿Eso es mi móvil? ¿El qué?

Lo que suena.

No lo sé.

¿Dónde está? Está guardado, no lo encontrarás.

Elena, ¿por qué no llamas luego?

¿Qué haces? Elena, por favor.

Tranquilízate.

¿Quién era?

(Tono de llamada)

¿Quién era?

¿Hola?

¿Jean?

Perdón por llamarte.

No te preocupes.

Me he escapado.

¿Cómo?

Sí, íbamos de vuelta a París, hemos parado en una gasolinera

y me he bajado sin que se den cuenta.

Bueno, ya se han dado cuenta porque no paran de llamarme.

Pero ¿sabes dónde estás?

No, es que he salido corriendo y no sé dónde estoy.

Vale.

Cálmate.

Tranquilo.

Vale, sí, sí, estoy tranquilo. ¿Qué pasa?

¿Se ha perdido?

¿Qué puedo hacer?

Ven, por favor.

¿Qué es lo que ves?

¿Hace mucho tiempo que habéis salido?

No, no, estoy a media hora.

En un bosque, pero es que no quiero salir

por si me los encuentro.

Voy a ir a buscarlo.

¿Qué prefieres, llamo a la policía o a su familia?

No, no, eso no, dile que no haga nada.

Lo único que quiero es verte. Voy a ir.

No vas a ir.

Jean, te vuelvo a llamar en un minuto,

voy a ir a buscarte pero ahora tengo que colgar.

Espera, espera, por favor.

Estoy viendo la carretera del bosque del otro día.

Vale, ve para allá.

Te llamo ahora. Vale.

Tengo que ir.

No puedes hacerlo. Sí.

Es un menor y ha desaparecido.

Hay que llamar a su familia.

Vale.

Pues llámalos.

Yo más no puedo hacer.

¿Puedes darme las llaves del coche?

Por favor.

Cuando vuelvas, yo ya no estaré.

Lo sé.

Toma.

Eh...

Gracias.

¿Cómo estás?

Bien.

Lo siento mucho.

¿Te duele? Qué va.

¿Has llamado a tus padres?

Les he dejado un mensaje.

Que no me molesten y que luego les llamo.

Luego, ¿cuándo?

No sé.

Solo quería verte una vez más para despedirme.

(HABLAN EN FRANCÉS)

¿Nos vamos?

Sí, mejor.

¿Puedo poner música? Sí.

(Música)

Entonces, ¿os ibais a París?

Sí, pero no quiero dejar de verte.

¿Vendrás a París?

¿No quieres verme?

Bueno, no creo que sea muy buena idea.

Pero necesito verte.

¿Es porque te recuerdo a tu hijo?

No quiero que me dejes solo.

No vas a estar solo.

Pero quiero estar contigo.

Tú nunca va a estar solo.

(Música)

Jean...

¿Estás bien? Sí, estoy bien.

¿Todo bien, Jean? Todo bien.

Venga, vamos a casa. -No vuelvas a hacer esto nunca más.

¿Está bien Benoît?

Sí, tranquilo.

¡Venga, vámonos, que está lloviendo!

Jean...

¿De verdad estás bien?

Tranquila, mamá, estoy bien.

¿Nos vamos?

Mamá, ¿vienes?

(Tono de llamada)

¿Sí?

¿Ramón?

Sí.

Soy Elena.

¿Puedes hablar?

Sí, claro.