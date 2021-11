Els contagis per COVID-19 van a l'alça

Els contagis per covid-19 a Catalunya van a l'alça. En els dos últims dies, hi ha hagut més de 2.000 contagis en els últims dos dies, segons informa el Departament de Salut de la Generalitat. Pel que fa als altres indicadors pandèmics, el risc de rebrot s'enfila fins als 130 punts, és el doble que la setmana passada i que no es produïa des de finals d'agost.

La corba epidèmica s'enfila de nou en vertical cap a una possible sisena ona de coronavirus a Catalunya i amb una incidència que creix en l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de rebrot potencial (EPG) ara és gairebé el triple que fa dues setmanes i el doble que fa una setmana.

La velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya és aquest dilluns d’1,54, una centèsima menys que ahir, és a dir, que cada 100 infectats contagien a una mitjana de 154 persones, per la qual cosa ja hi ha transmissió comunitària.

Segons les dades d'incidència actualitzada aquest dilluns pel Departament de Salut, avui hi ha 376 persones hospitalitzades per covid, nou més que ahir, de les que 90, dues més que la vespra, estan en l'UCI, d'elles 54 intubades i 6 connectades al ECMO (respiració extracorpòria).

La incidència acumulada de casos confirmats per PCR o test d'antígens a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) és de 52 casos, tres més que aquest diumenge, mentre que la incidència acumulada a 14 dies (IA14) se situa en els 86 casos, quatre punts més.

Des de l'inici de l'epidèmia, han mort per covid oficialment 24.049 persones, una mortalitat que comença a repuntar lleugerament amb 13 defuncions a causa del coronavirus en els últims set dies.

Els experts es resisteixen a parlar de sisena onada Els experts avisen que la pandèmia continuarà creixent i alerten que ja segueix el patró europeu, però alguns investigadors com el Daniel López-Codina del BIOCOMS, confia que el creixement de la incidència del coronavirus i la pressió hospitalària no arribi a valors molt alts ni com "els anteriors". “��️ "Seguim tenint més incògnites que coneixements".



☕ Daniel López-Codina destaca que segueix sent molt complicat fer pronòstics sobre la Covid-19 | @BIOCOMSC1 @CodinaLopez



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/LfzUviGjTy“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 15, 2021 López-Codina destaca que segueix sent molt complicat fer pronòstics sobre la Covid-19 04.27 min Daniel López-Codina: "És recomanable que el certificat covid s'estengui" Davant aquest augment de contagis sostingut des de fa diverses setmanes, el govern català es podria plantejar en la reunió del Procicat d'aquest dilluns si implanta l'obligatorietat del passaport covid per a entrar en alguns establiments o acudir a esdeveniments amb molts espectadors.

La vacunació segueix estancada La vacunació segueix sense avançar i el percentatge de població vacunada amb la pauta completa està estancat del 74,6% dels habitants de Catalunya, un 83,7% si es compten només els majors de 12 anys. A més a més, El departament de Salut comença aquest dilluns a administrar aquesta setmana les dosis de records als vacunats amb Janssen en aquelles persones que fa més de tres mesos que van rebre aquest vaccí. Els centres d'atenció primària (CAP) seran els encarregats de citar el col·lectiu, seguint l'estratègia actual de vacunació, però també es posaran en marxa noves eines a partir de finals de novembre. 01.08 min Salut comença a vacuna amb la segona dosi de reforç als vacunats de Janssen| Marga Esparza Prop de 350.000 persones van rebre el vaccí a Catalunya, que era d'una sola dosi i que segons els estudis que s'han fet, la resposta immunitària disminueix abans que amb altres vacunes a partir els tres mesos. A partir d'ara podran demanar hora per vacunar-se en a través d'una eina operativa que es posarà en marxa els dies vinents. Per una altra banda, la empresa farmacèutica HIPRA ha anunciat aquest dilluns que començarà la fase II de la seva vacuna, després de que l'Agència del Medicament Espanyola hagi aprovat el seu assaig clínic. es converitrà en la primera vacuna espanyola en aquest punt tan avançat de desenvolupament. A l'estudi participarán una 1.100 voluntaris que hagin rebut dues dosis de Pfizer. “�� La @AEMPSGOB autoriza el Ensayo Clínico Fase IIb de la vacuna #COVID19 de #HIPRA



➕ℹ️�� https://t.co/BNjb35XAoZ



✔️ Participarán unos 1.100 voluntarios que hayan recibido 2 dosis de Pfizer.



✔️ Se trata del primer ensayo fase IIb de una vacuna desarrollada en España. pic.twitter.com/Rb1uoDII2N“ — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) November 15, 2021