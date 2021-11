Parlarà i tot! Carles Sans li ha explicat a Tània Sàrrias, a Punts de vista de La 2, que estrena Per fi sol! Un nou espectacle de les anècdotes de la seva vida sent un terç d'El Tricicle. Les situacions curioses, els fets inversemblants i fins i tot histriònics que han viscut en 40 anys de vida professional. I tot, tot, tot és veritat, així que riurem de valent. Diu Sans que en gaudirem molt. Els que han pogut escoltar-lo a les preestrenes en fonen fe.

Al Punts de vista, el còmic parla de quan va deixar dret i dels primers gags amb Joan Gràcia i Paco Mir. No podien pas deixar de banda el no comiat del Tricicle, -el 'xim pum' que diu Carles Sans-, perquè la gira d'adeu als escenaris amb el Hits es va estroncar de cop, 15 dies abans d'acabar, amb els confinament.



De tota manera, els agradaria tant repetir que Gràcia, Mir i Sans no descarten reprendre l'espectacle per dir adéu de debó. A Carles Sans se li han entelat els ulls durant l'entrevista a Punts de Vista quan la Tània li ha ensenyat les primeres actuacions que conservem a l'arxiu de TVE.