Salut permet les visites amb contacte físic a les residències

El Departament de Salut i el de Drets Socials han flexibilitzat algunes de les mesures que s'apliquen a les residències per fer front a la pandèmia. En la situació epidemiològica actual, i més després de la última onada produïda per la variant Delta del Coronavirus, la prioritat segueix sent minimitzar l’entrada de la infecció dins les residències, i fer-ho recuperant al màxim la normalitat convivencial i les activitats en els centres residencials, mantenint encara mesures de prevenció i seguretat.

Noves mesures Als centres amb categoria verda i groga es permeten les visites amb contacte físic entre visitants i residents, sempre amb cita prèvia. Es recuperen també tota mena de sortides, de manera que els residents poden passar llargs períodes de temps fora dels centres. En el cas que les sortides siguin de més de tres setmanes, caldrà fer-se una prova PCR a la tornada. Una altra de les novetats és que el nombre màxim de visitants, fins ara fixat en tres, passa a ser una recomanació. Es manté un cribratge cada 15 dies per als professionals vacunats i tres a la setmana per als no vacunats. Els familiars dels residents de geriàtrics demanen tenir més contacte amb ells El nou Pla manté el registre diari de visites. Pel que fa a la durada d'aquestes, dependrà de cada centre, sempre que es garanteixin les mesures de protecció.



Els professionals externs que entrin als centres i tinguin contacte directe amb els residents hauran de fer-se un test d'antígens, independentment que tinguin o no la vacuna. S'eliminen els tests d'antígens per als familiars a les residències