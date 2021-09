Por mucha rabia que nos dé, se acabó el veraneo. Es muy habitual que durante esta época de año cometamos excesos con la comida, nos relajemos y llevemos una vida más sedentaria o que al menos descuidemos nuestra forma física. Pues eso se va a acabar con esta rutina de ejercicios que os proponemos en Saber Vivir. Si te animas a seguirla pero te parece sencilla, tranquilo que va subiendo en intensidad. Así que manos a la obra y ponte en forma con las gemelas Pin: intenta hacer cuatro series de 45 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso con cada ejercicio, o bien cuatro series de 20 repeticiones, ¿te ves capaz de conseguirlo?

Seguimos con unas flexiones asistidas apoyando las rodillas en el suelo, te recomendamos utilizar algún tipo de almohadilla o hacerlo sobre un terreno blandito para no hacerte daño durante el ejercicio. Flexiona los codos en un ángulo de 45º con el cuerpo e intenta llevar el pecho hasta el suelo en cada repetición. Y recuerda que siempre es mejor que hagas un menor número si es necesario pero bien ejecutadas .

Sin duda es uno de los ejercicios que no puede faltar en toda rutina de entrenamiento. Es uno de los básicos cuando entrenamos fuerza pero también es uno de los más completos y sencillos … Siempre que las hagamos bien. Recuerda mantener los pies separados a la anchura de los hombros, flexionar bien las rodillas y llevar la cadera hacia atrás. Fíjate bien en el vídeo cómo lo hacen Esther y Gema.

A continuación viene una serie de saltos de tijera , o ‘jumping jacks’. Estira los brazos a los lados del cuerpo y separa las piernas a la anchura de los hombros. Pega un salto para separar más las piernas hacia afuera a la vez que subes los brazos estirados hasta tenerlos por encima de la cabeza . Y después vuelve a saltar para llevar las piernas hacia su posición inicial, intentando que las rodillas no se metan hacia adentro, y bajando los brazos de nuevo a los lados del cuerpo. La idea es hacer estos saltos consecutivamente y de forma muy dinámica , toca cansarse un poco.

¡Ya queda poco para acabar!

Para hacer el escalador ponte en posición de flexiones pero con los brazos completamente estirados y el cuerpo inclinado hacia tus pies. Mantén los hombros alineados con tus muñecas y lleva consecutivamente cada una de las rodillas al pecho. Y finalmente terminamos con unos encogimientos de piernas. Túmbate boca arriba con los brazos estirados a los lados y las palmas hacia abajo, encoge las piernas hasta el pecho. Después, manteniendo la espalda pegada al suelo estira las piernas completamente hasta que formen un ángulo de 45º con la vertical y vuelve a llevar las rodillas hasta el pecho.

Si no entiendes algún ejercicio repásalo en el vídeo. Esta rutina de ejercicios es perfecta para ponerte en forma con la gemelas Pin pero ten en cuenta que es muy importante escuchar a tu cuerpo y conocer sus límites, no te fuerces y recuerda que cuando hacemos deporte es más importante ser constante y empezar a coger un buen fondo que practicarlo con más intensidad pero solo de forma puntual. Y si has podido con todos los ejercicios, ¡enhorabuena! Cuéntanoslo y comparte tu progreso por redes sociales.