(Música)

Tema: "Je vous Salue" por Mathieu Saglio.

(Aplausos)

Tema: "Amanecer" por Mathieu Saglio Quartet.

(Aplausos)

Tengo la suerte en este proyecto de contar con un cuarteto,

digamos habitual,

si no fuera por el tiempo de covid que lo complica todo.

Cuatro, bueno, tres compañeros maravillosos,

musicazos y amigos maravillosos

aquí tenemos a la percusión: Steve Shehan.

(Aplausos)

Al piano tenemos a Christian Belhomme

(Aplausos)

y ahora nos falta el cuarto elemento

el violín de Léo Ullmann

(Aplausos)

Este tema que acabamos de tocar se llamaba "Amanecer"

y ahora vamos a tocar otra composición que se llama

"Sur le chemin" En el camino.

Tema: "Sur le chemin" por Mathieu Saglio Quartet.

(Aplausos)

Vamos a tocar ahora un tema que se llama "Bolero triste"

y me gustaría invitar ahora al primer invitado de la noche

es amigo mío de hace muchos años

hemos colaborado en varias ocasiones muchas ocasiones juntos

es el acordeonista de Valencia Carlos Sanchís.

(Aplausos)

Tema: "Bolero triste" por Mathieu Saglio Quartet.

Acordeón: Carlos Sanchís.

(Aplausos)

El siguiente tema es un estreno esta noche.

¿Os acordáis que había un estándar de jazz muy famoso

que se llamaba "A nigth in Tunissia" pues yo me he imaginado

"A nigth in San Javier"

(Aplausos)

Tema: "A nigth in San Javier" por Mathieu Saglio Quartet.

(Aplausos)

Isabel Julve Bailaora.

(Aplausos)

Taconeo.

Taconeo.

(Aplausos)

Taconeo.

Música y taconeo.

(Aplausos)

Isabel Julve Bailaora.

Bueno, seguimos con las sorpresas.

Esta también es una que es casi un estreno, pero

realmente el proyecto de tocar juntos en un escenario oficial

ha sido un estreno gracias a San Javier,

porque habíamos tocado muchas veces juntos, pero

en las reuniones familiares, en Navidad, en los cumples, en verano

así que esta noche por primera vez compartimos escenario

con mi hermano Camille Saglio.

(Aplausos)

Tema: "Atman" por Mathieu Saglio Quartet.

(Aplausos)

Tema: "Caravelle" por Mathieu Saglio Quartet.

(Aplausos)

Christian Belhomme.

(Aplausos)

Bueno, viene ahora un tema también muy especial en el disco

es un tema con un título nguello en el idioma de Senegal,

se llama "Metit"

Metit quiere decir dolor.

Y la letra habla del dolor del continente africano

y de toda la gente que intenta mejorar su vida

y a veces cruza el mar, a veces lo consigue

y muchas veces no lo consigue.

En este disco canta un amigo mío senegalés

y en el estribillo los coros al lado de este gigantón africano

son las tres vocecillas de mis hijos.

Así que le tengo un cariño muy especial.

(Aplausos)

Esta noche tenemos aquí con nosotros a mi amigo de Senegal

recién vuelto después de tres meses en Dakar

aquí con nosotros Abdulaye N'Diaye.

(Aplausos)

Tema: "Metit" por Mathieu Saglio Quartet.

(Aplausos)

Gracias.

(Aplausos)

Viene ahora un tema muy sentimental

se llama "El abrazo"

y lo compuse con motivo del último abrazo que le di a mi abuelo.

Tuve la suerte de poder tocar en su habitación del hospital

cuando estaba viviendo sus últimos días

y allí estuve tocando el cello con él y con mi abuela,

una especie de conexión muy profunda.

Y a la semana siguiente, cuando se murió

yo tenía un concierto aquí en España y no podía ir a su entierro,

así que grabé este tema "El abrazo"

para que mi familia lo pudiera poner en el entierro.

La semana pasada, bueno, hace diez días se murió mi abuela

y de nuevo no he podido estar allí porque estaba confinado,

pues en teoría habríamos tocado este tema en el entierro

yo y mi hermano.

Así que esta noche va para ellos, mis abuelitos.

(Aplausos)

Tema: "El abrazo" por Mathieu Saglio Quartet.

(Aplausos)

Tema: "Irta" por Mathieu Saglio Quartet.

Tema: "Irta" por Mathieu Saglio Quartet.

Tema: "Irta" por Mathieu Saglio Quartet.

Tema: "Irta" por Mathieu Saglio Quartet.

(Aplausos)

Viene ahora el tema de despedida

en realidad es el tema que abre el disco

se llama "L'Appel du muezzin" La llamada del muecín.

Tema: "L'Appel Du Muezzin" por Mathieu Saglio Quartet.

(Castañuelas)

Tema: "L'Appel Du Muezzin" por Mathieu Saglio Quartet.

(Aplausos)

(Aplausos)

(Aplausos)