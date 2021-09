(Música)

"UN POCO MÁS LEJOS"

(OFF) Continuamos explorando de Vietnam en "Un poco más lejos".

En el episodio de hoy, "el reino de los jarrones cantantes".

Veremos cómo se fabrica una cerámica,

que es famosa en todo el mundo.

-Y, ¿quién sabe?

Puede que este jarrón llegue a una tienda cercana a tu casa...

La próxima semana.

(OFF) Después visitaremos uno de los parajes

más pintorescos de Vietnam.

La famosa Bahía de Ha-Long.

-En esta bahía hay casi 2000 pequeñas islas.

(OFF) Veremos un lugar, en el que la gente

pasa toda su vida en el agua.

-En un pueblo flotante no puedes ir al mercado, el mercado viene a ti.

(OFF) Conoceremos a los pescadores locales y a sus familias.

Y viviremos como ellos, aunque sólo sea por un día.

Cogeremos pescado...

-¡Dios mío!

(OFF) Lo cocinaremos

y lo comeremos.

-¡Vaya!

(OFF) Disfrutaremos de lugares únicos, gentes, emociones

y nos embarcaremos en una verdadera aventura.

En el episodio anterior

visitamos los alrededores de la capital vietnamita,

donde descubrimos que, cada pueblo se especializa en un oficio.

Aprendimos a preparar incienso.

Después intentamos hacer los verdaderos fideos vietnamitas.

Y por último, vimos cómo crían serpientes.

-¡No, no, no, Dios mío!

(OFF) Y los platos que preparan con ellas.

(Música)

Hoy continuaremos nuestro viaje

por las zonas más singulares de Vietnam.

Nos desplazaremos a un lugar,

donde la mayoría de los habitantes se dedican a la alfarería.

-Estoy en uno de los centros más antiguos de fabricación

de cerámica del norte de Vietnam, el pueblo de Phu Lang.

A pesar del clima, de la lluvia, la gente aún trabaja aquí.

Y fabrican un producto fantástico, con la arcilla roja local.

(OFF) Hace miles de años que se comenzó a trabajar

la alfarería en Vietnam

y aquí se produce cerámica desde hace unos seis siglos.

(Música)

El color es distintivo de la cerámica de esta zona

y se debe a la tonalidad de su arcilla.

-Este es el ingrediente más importante

y casi el único en la fabricación de la cerámica.

La traen de pueblos cercanos y la mezclan en esta máquina

Aquí tenemos el primer paso del proceso.

(Música)

(OFF) Con este sencillo equipamiento,

se desmenuza la arcilla y se va mezclando con agua.

(RUIDOS, GRITOS)

Hasta que queda una pasta homogénea.

Y aunque cuentan desde hace mucho tiempo

con la tecnología que permite fabricar cerámica con rapidez

y en grandes cantidades,

aquí casi todo el proceso se hace a mano, al estilo tradicional.

Y esta es otra característica de la producción local.

Una vez que está lista para ser procesada,

se la va amasando

(Música)

y el torno le va dando la forma deseada,

tal como lo han hecho durante tantos años.

(Música)

-Este es un simple ejemplo.

Y esta mujer sólo necesita un momento

para transformar esta pieza en una hermosa vasija

con la magia de sus manos.

(Música)

En Vietnam,

a los pueblos en los que se trabaja la alfarería

se los llama "El Reino de los Jarrones Cantantes".

Y este es uno de los lugares en los que surge la magia

y la sencilla arcilla se transforma en obras de arte.

-Las mujeres están haciendo vasijas cortadas en ángulo,

así se pueden usar como decoración y colgarlas de la pared.

¿Sabías cómo se hizo famoso este pueblo

por la fabricación de cerámica?

¿Quién os enseñó?

-Yo solo sé que se hace cerámica desde hace muchos siglos.

En esta parte del mundo la arcilla es muy buena.

Con ella se hacen toda clase de piezas hermosas.

Este oficio tan antiguo se transmite de generación en generación.

(OFF) Ella es Lien,

una de las mujeres con más experiencia

en la fabricación de cerámica.

-Y, ¿cuántos años llevas en este trabajo?

No tengo ni idea. No llevo la cuenta.

Yo sólo hago mi parte.

¿Quién te enseño a hacer vasijas?

¿Has tenido un maestro? ¿Quizá, tus padres?

-Crecí entre vasijas y jarrones.

Y ya desde niña sabía que me dedicaría a esto.

Toda mi familia está vinculada. Todas las generaciones.

No te puedo decir quién me enseñó.

Al principio, sólo ayudaba

y después empecé a trabajar por mi cuenta.

(OFF) La dinastía de ceramistas se parará con ella;

sus hijos han elegido un camino diferente.

-Viven en la ciudad.

Yo también deseo que tengan una vida distinta.

Los tiempos han cambiado y quiero que tengan una educación

y que conozcan mundo.

Me gustaría compartir mis conocimientos,

pero no va a ser con ellos.

(OFF) Esta mujer tiene 60 años,

no quiere saber nada de jubilarse

y disfrutar de su merecido descanso.

Dice que trabajará mientras pueda sentir la arcilla

con las manos.

-¿Y nos puedes decir...

cómo estás tan saludable y te manejas tan bien a tu edad?

¿Practicas algún ejercicio especial o tienes algún secreto?

-No, no tengo ningún secreto. Es solo que me encanta mi trabajo.

(OFF) Una vez se ha dado forma, se hacen los dibujos,

se le da una capa de esmalte

y se pinta a mano.

-En este pueblo se hacen diferentes piezas.

Tarros pequeños, grandes, jarrones pequeños, grandes,

pero lo más curioso que crean son...

estos cuadros.

Mirad. Son muy especiales e interesantes

porque nadie más los hace.

Este relieve se puede usar como adorno.

Cuando se seque, colorearán cada una de las partes.

Es muy hermoso.

(OFF) Este es Hoang. Crea verdaderas obras de arte cada día.

-Realiza los cuadros que elevan este pueblo a la categoría de arte.

¿Cómo crea los dibujos?

¿Alguien los diseña para usted, o tiene las imágenes en la cabeza

y las plasma aquí?

-Sobre todo, dibujo lo que me encargan.

Traslado las imágenes de fotografías a la arcilla,

como estoy haciendo ahora.

Por supuesto, lo que más me gusta es dibujar

según mi inspiración, pero casi nunca lo hago.

Me paso el día sentado, dibujando.

Tengo un trabajo muy bueno.

(OFF) -Hoang es uno de los pocos hombres de esta fábrica.

Casi todo el trabajo es realizado por mujeres.

(Música)

Se pasan todo el día creando estas bellezas en un húmedo taller.

Ponen la arcilla en esta máquina

y en las carretillas transportan enormes piezas.

-Este es el horno; el último paso del proceso en la alfarería.

Aquí introducen todo lo que han fabricado

y se convierte en algo fuerte y hermoso.

Vamos a ver qué hay dentro.

Mirad, puedo estar estirada, vaya.

El horno es enorme.

Hasta se puede caminar por el interior.

Aquí pueden cocer toda la cerámica al mismo tiempo.

Resulta muy cómodo. Y es impresionante.

Y ¿esto qué es? ¿Algún tipo de cola?

Al hornear la cerámica,

dentro hace mucho calor, se alcanzan varios miles de grados.

Así que, estas paredes son resistentes a esas temperaturas.

Vaya, da miedo.

Y prefieren usar el sistema tradicional.

Utilizan leña para hornear todo lo que producen.

Y como podéis ver, este es el resultado final.

Y, ¿quién sabe?

Puede que este jarrón llegue a una tienda cercana a tu casa...

La próxima semana.

(OFF) Después de enfriarse,

la cerámica adquiere su característico color.

En el pasado, la cerámica del pueblo de Phu Lang

se enviaba a la Corte Real de Vietnam,

pero hoy en día está a disposición de cualquier habitante del planeta.

Los turistas se llevan cientos de artículos de cerámica

a todos los rincones del mundo.

Y estas personas crean para ellos nuevas obras maestras a diario.

(Música)

Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir adelante.

Nos dirigimos a uno de los lugares más hermosos, no sólo de Vietnam,

sino de todo el mundo.

Esta es la bahía de Ha Long.

Un lugar donde,

de las aguas color esmeralda del mar de China,

emergen enormes acantilados,

rocas e islas de las más insólitas formas y tamaños.

La vista es fascinante.

Los vietnamitas tienen un dicho:

"No has visto Vietnam si no has visto la bahía de Ha Long".

La más grande de las islas se llama Cát Bà.

Antaño, aquí sólo había un sencillo pueblo de pescadores;

pero con el turismo, aparecieron edificios de cemento,

buenas carreteras y hoteles caros.

Y ahora navegan no sólo barcas de pesca,

sino barcos cargados de turistas provenientes de todo el mundo.

A pesar de esto,

muchos habitantes locales aún viven frente a sus costas,

en pueblos flotantes de pescadores y no quieren mudarse.

-Esta es la isla más grande.

Pero vamos al lugar,

donde la gente pasa toda su vida en el agua,

el pueblo flotante de Ca Biao.

Quiero ver las casas y cómo es pasar la vida en el agua.

¡Hola! Me llamo María. ¿Tú cómo te llamas?

-Tuan. -Encantada.

Vale, Tuan. Pues vamos.

(OFF) La bahía es impresionante desde cualquier ángulo,

pero lo mejor es contemplarla desde dentro,

pasando junto a estas rocas gigantes.

-En esta bahía hay unas 2000 pequeñas islas.

Y la superficie que las aloja es de unos 1500 km2.

(OFF) Esta bahía es una verdadera joya natural.

Y no sólo lo creen los vietnamitas;

en el año 2011 pasó a formar parte

de la lista de las siete maravillas naturales del mundo.

-¡Mirad! Una playa secreta.

Puedes recorrerla desnuda y no te vería nadie. Es impresionante.

Estos son barcos de pesca.

Los pescadores viven y trabajan aquí.

Sobre esta hora salen a pescar y a la vuelta lo venden.

Es una casa genial, la verdad, enorme.

El color de los barcos indica su lugar de procedencia.

Como podéis ver, cada uno es de un pueblo distinto.

Los hay en negro y rojo, en azul y rojo, de color verde...

Y así sabemos que estos barcos son de diferentes pueblos de Vietnam.

Todos vienen a vivir y a trabajar,

así que, saben de dónde son sus vecinos.

Pueden reunirse, hablar de sus pueblos.

Es muy interesante.

(OFF) Aquí todo está a merced de la naturaleza.

Y nosotros no somos una excepción.

El clima cambia nuestros planes.

-Se acerca una tormenta, así que hemos de volver a tierra.

Las olas son más grandes y nos balanceamos de un lado al otro.

(OFF) Nos vemos obligados a parar y a refugiarnos de la lluvia.

-Como esperamos que llueva,

vamos a comer en esta bonita casa ubicada sobre el agua.

Parece que está bien preparada para nosotros.

¿Oís ese sonido?

Es la lluvia; llega mi lluvia favorita.

(OFF) Este es uno de los restaurantes flotantes

que sirven el pescado recién capturado.

(GRITOS)

No probar el pescado autóctono sería un error inexcusable.

Aquí, cada uno puede elegir los ingredientes de su cena.

-Este es el señor Mintehan.

Es un pescador muy profesional

que captura una gran variedad de marisco.

Ahora nos va a mostrar qué tiene aquí.

¿Me puede decir qué es esto? ¿Puede enseñármelo?

-Vale.

-"Nau, nau". -¿Cómo se llama?

-"Nau". -¿Cómo?

"Nau". Es como una almeja enorme, con una gran concha.

Pero por dentro estará muy sabrosa.

Esto es "obgái".

Es otro molusco distinto, una caracola.

Se ve cómo respira. Se mueve.

"Simgaizón".

Es otra almeja aún más grande. Y está expulsando agua.

-"Haukagba".

-"Houkagba".

-Hau. -"Haukagba".

Esto es una ostra, mira.

Las ostras siempre son reconocibles porque la concha es muy rara.

"Sonogói". -"Sonogói".

Estas son pequeñas conchas,

que utilizan para la sopa y en algún otro plato vietnamita.

-Sí. -¡Un cangrejo!

-"Sania". -"Sania".

-"Sania", "sania".

-Cangrejo azul. -Cangrejo azul.

Es un cangrejo azul. El caso es que es muy bonito.

Así que esto es "bebe". ¿Cómo un bebé? "Bebé".

Parece una gamba. Con grandes ojos.

Vale, ¿puedo tocarlo? -Sí. "Sam, "sam".

-¿Sam? ¡Dios mío! ¿Cuánto cuesta? -Un millón.

-¿Un millón? ¿Por uno sólo? -Un millón. Sí.

¿Tienes alguno más pequeño, para que lo pueda probar? ¿Tienes?

Quiero probar esto.

No había visto nunca esta clase de animal. Es muy extraño.

-Está bueno. -¿Está bueno?

Aquí lo llaman "sam".

Que traducido sería "cangrejo herradura".

¡Dios mío! No sé dónde tiene los ojos,

pero cuando le he tocado ha empezado a moverse.

Así que, hay que tener cuidado y sujetarlo solo por la cola.

Aunque está muy afilada.

De hecho, me corté la mano cuando se me cayó.

Es muy raro. Pero que muy raro. Mirad esto.

¿Lo veis? Como los cangrejos. Esta es la parte blanda.

Creo que después de comértelo podrías usar su concha como plato.

¡Dios mío! Se está moviendo.

¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad!

No me gusta comer algo a lo que tenga miedo,

pero lo probaré porque no he visto en mi vida nada parecido.

Es muy interesante.

(OFF) Se puede probar cualquiera de ellos,

pero ahora vamos a preparar este fósil viviente.

(GRITOS)

-Este es el animal más horrible

que hemos visto saliendo de las aguas.

Voy a probarlo.

(GRITOS)

Sabe a cangrejo.

Diría que es igual que el cangrejo, pero más picante.

Está muy picante.

(OFF) Un restaurante en el agua es el mejor lugar

para esperar a que deje de llover.

(Música)

Ayer, debido a la lluvia, no pudimos ir al pueblo de pescadores.

Hoy volveremos a intentarlo,

pero en un medio de transporte diferente.

-Hay otra manera de acceder a un pueblo flotante

y es alquilando un kayak.

Así, tú decides el ritmo, la ruta

y puedes estar tanto tiempo como quieras.

Mirad, parece que hay una cueva.

-Puedes pasar.

-Es precioso.

¿Sí? -Está muy bien.

-Pues vamos.

-¡Vaya!

¡Mirad! La cantidad de conchas que hay en las rocas...

Esto es como una albufera.

Es una especie de lugar secreto. Playas ocultas.

Es como un jardín en una ciudad abarrotada,

como cuando vives en una ciudad con mucho tráfico,

aquí los barcos dan vueltas fuera

y esto es silencioso y tranquilo, no hay nadie.

Sólo tiene medio metro de profundidad.

Puede que un metro.

No es profundo.

(Música)

(OFF) Cuanto más nos acercamos al pueblo,

más pescadores nos encontramos.

-"Sintao". Buena manera de manejar un barco.

(Ladridos)

(SUSPIROS) -Qué duro.

Estoy cansada,

no sé cómo puede hacer esto con las piernas todo el día.

Es de locos.

(Ladridos)

Este hombre quiere que le veamos pescar.

-Ven, claro, atrévete. -¿Sí?

Vale, amigo. ¿Cómo te llamas? -Me llamo Nui.

-¿Nui? -Nui. Encantada de conocerte.

Soy Maria.

¿Cuántas horas llevas pescando? -Unas cuatro horas.

-Y, ¿cuántos kilos de pescado coges?

-Entre 20 y 25 kilos al día. -¿Tanto?

-De media sí, pero hoy no estoy teniendo mucha suerte.

¿Me dejas probar y echarlo al agua?

Bien. Uno, dos, tres.

¿Este es tu trabajo? ¿Con esto mantienes a tu familia?

-Sí, siempre he sido pescador.

Puede que tengas algún sueño.

¿Quizá quieras tener un barco más grande y pescar más?

-No, así está bien. No podría con algo más grande.

-¡Vamos! No eres tan mayor. ¿Tienes hijos?

-Tengo dos hijos.

-Y, ¿por qué no salen a pescar contigo? ¿Te ayudan?

-Ahora están en el colegio. Están estudiando.

-Y tus hijos, ¿quieren seguir tus pasos? ¿O sueñan con algo más?

Quizá quieran trasladarse a la ciudad y trabajar en una oficina.

-Es muy pronto para que mis hijos trabajen.

Pero, desde luego, no quieren pescar.

(Música)

-Este es un trabajo muy duro, hay que pasarse todo el día al sol,

sin parar de echar el sedal y recoger.

Parezco una verdadera pescadora vietnamita.

¿Sí? -Sí, te queda bien.

Tengo varios de estos.

¡Tienes otro!

Deja que pruebe. -Claro, toma.

Es un proceso muy tedioso.

No me gusta esperar durante mucho tiempo

sin poder ver el resultado.

(OFF) El pescador está encantado de tener compañía,

enseguida empieza a hablar de su vida.

-Nuestro amigo nos ha contado que tiene cinco esposas.

¿Por qué necesitas tantas mujeres en tu casa? ¿Por qué?

¿A qué se dedican?

-Pues, cocinan, limpian y se ocupan de los niños.

-¿Y tú vives en una casa con tus cinco mujeres?

-Sí. Todos bajo el mismo techo.

¿Y de dónde sacas el tiempo

y el dinero para hacer felices a todas tus mujeres?

-Esa es la razón por la que pesco día tras día.

Porque las quiero a todas.

-Es difícil, pero puedes hacerlo, ¿verdad?

Eres un hombre fuerte.

Bueno, muchas gracias.

Te deseo suerte para hoy

y que tengas la suficiente fuerza, energía y tiempo

para hacer feliz a toda tu familia.

¿Vale? ¿De acuerdo? Gracias.

Te devuelvo el sombrero.

-No. Puedes quedártelo. -¿De verdad?

-Te lo regalo, para ti. -Te lo dejo aquí.

No lo necesito.

Dice que es un regalo.

-Gracias por pescar conmigo.

-Es mi amigo.

-Puedes volver cuando que quieras. Ya sabes dónde encontrarme.

-Es muy pesado. Puede que quiera que me convierta en su sexta esposa.

No, no estoy de acuerdo.

Bueno, gracias. ¡Buena suerte! Adiós. -Adiós.

-Adiós.

-Espera, que te ayudo.

(Música)

(OFF) A continuación en "Un poco más lejos",

Vivir flotando.

Veremos cómo viven las familias de los pescadores.

-No hay intimidad en absoluto.

(OFF) Y participaremos en un festín de pescadores.

-Aquí tenemos pescado al horno, pescado frito, hervido...

(OFF) Y nos pondremos al timón de un barco.

-"Sintao", Vietnam.

(OFF) La bahía de Ha Long alberga varios pueblos flotantes

organizados por los pescadores locales.

Unas 1500 personas

y docenas de perros viven así, sobre el agua.

-Qué agradable. A los niños les encanta que venga gente

a visitar su pueblo y vean como viven.

Mirad, qué felicidad.

(OFF) Las casas están sobre balsas y al lado de cada una

hay una pequeña piscifactoría,

formada por pequeños estanques separados por vigas de madera.

El pescado es la principal fuente

de ingresos de los habitantes locales;

que no sólo pescan, sino que también crían peces.

(Música)

Generalmente, de esto se ocupan las mujeres.

Mientras sus maridos se van a pescar,

ellas se dedican a la la casa y a los niños.

(Música)

-Ahora veremos cómo viven estas personas,

y daremos unos caramelos a los niños en señal de agradecimiento.

Aquí caminas sobre madera en todas partes

porque estás en el agua.

Es fácil manejarse en la madera, sobre estas vigas.

Son como puentes entre los sitios donde está el pescado.

De hecho, es muy fácil. No es peligroso ni difícil.

No se balancean, son muy estables.

¡Hola! ¡Hola, pequeña!

Ya veis, está limpiando la casa. ¡Muy bien!

Esta valla es para que los niños no se caigan al agua.

Porque, aquí en este pueblo ha habido casos en los que algún niño

se ha ahogado.

De pequeñitos no saben nadar.

Así que, a veces pasan estas cosas, hay que tener cuidado.

¡Más niños!

Hola.

Hola. Tus hijos son tímidos, así que te daré los caramelos a ti.

-Muchas gracias.

-Gracias. ¿Puedo ver tu casa?

-Sin problema. -¿Sí?

Lo que tienen aquí es,

una mesa de madera con un fuego de gas.

Tienen sólo un fuego para cocinar.

Palillos, cazuelas, una tabla de cortar.

Y eso es todo.

La cocina tendrá unos cuatro metros. Es como un tercio de la casa.

El tejado es de metal.

Al tacto está muy caliente por el sol,

pero tiene agujeritos, así que cuando llueve, se mojarán.

Quizá se utiliza sólo por el sol.

(OFF) A decir verdad, hasta da miedo respirar.

Parece que la casa pueda venirse por cualquier movimiento imprevisto.

Aquí todo pende de un hilo, aunque,

contra todo pronóstico, parece funcionar.

Y esto lleva así años y años.

-Aquí secan la ropa, hay un espejo y una ventana, una ventana muy baja.

Y el lugar donde rezan.

Aquí usan el incienso, queman incienso para pedir algo.

Como siempre, todas las casas tienen un rincón de recogimiento espiritual.

Hay una pequeña nevera. Pero no estoy segura de si funciona.

Sí, funciona. Y... es todo.

Hay una sola cama, donde duerme toda la familia:

sus dos hijos, su marido y ella.

Los cuatro en la misma cama.

No hay intimidad en absoluto.

Y, por supuesto, como cualquier familia que se precie,

tienen televisión.

Y hasta una televisión de pantalla plana, que son muy caras.

(OFF) En esta casa, como en el resto de las flotantes,

no hay agua corriente ni dispositivos de aguas residuales.

-Creo que he encontrado una habitación secreta.

A ver qué hay.

Es el retrete.

Hay un agujero por donde todo lo que haces va directamente al agua.

No tienen comodidades.

Todo es muy sencillo

y veo que se lavan en el mismo lugar donde está el retrete.

(OFF) En todas las casas, el baño es parecido.

Recordemos que en los pueblos flotantes viven unas 1500 personas.

Y, por supuesto, también muchos perros.

Y por otra parte, en la bahía casi no hay corriente.

-Bueno, muchas gracias por la hospitalidad.

Vamos a la siguiente casa.

(OFF) Aquí todo el mundo vive en condiciones parecidas.

-Las casas son iguales.

Hay una habitación, donde duermen todos juntos, descansan, comen

y se relajan.

Y un espacio donde se almacena el pescado.

Así es.

(OFF) Todas las casas flotantes son incómodas.

Y todos los días, la vida de los lugareños es igual de dura.

Pero incluso aquí hay personas que viven un poco mejor.

Son las familias de los pescadores que poseen barcos de pesca.

Subiremos a uno de ellos.

-"Sintao", hola, "sintao". -Hola.

-Me llamo Maria. ¿Cómo te llamas?

-Nguyen.

¿Nguyen? Nguyen. ¿Puedo ver tu barco?

-Vamos, entra. -¿Sí?

Vemos que aquí se lavan los dientes y la cara.

Esto es el cuarto de baño.

Bien, veamos qué hay en el interior.

Hola. -Hola. Toma esto, por favor.

-Té. Muchas gracias.

Vaya, el techo es muy bajo.

Tienes que ser muy pequeño para vivir aquí.

(OFF) La tripulación está compuesta de tres personas.

Mañana se harán a la mar,

ahora se recuperan antes de volver a trabajar.

-Cuándo vais a pescar, tenéis que dormir aquí,

o dormís en casa y volvéis?

-Pescamos cinco días en el barco.

Luego volvemos, descansamos un día o dos

y nos hacemos otra vez a la mar durante cinco días.

-¿Y no echas de menos a tu familia cuando estás tanto tiempo fuera?

-Por supuesto.

Claro que echo de menos a mi familia y a mis hijos. No tengo a nadie más.

-¿Y te gusta tu trabajo?

¿O soñabas con hacer algo distinto,

como trabajar en una oficina con un ordenador?

-No, nos encanta nuestro trabajo.

Tienes que hacer aquello que te guste.

Lo nuestro es pescar y llevar un barco.

(OFF) Para mostrar lo fascinante que es,

el capitán alardea de su lugar de trabajo.

-La capitán Maria.

Mira, ¿ves?, tengo un problema. "Sintao", Vietnam.

"Iu toi iu", Vietnam.

Adelante. Adelante, Ha Long.

Estoy hablando por radio, es impresionante.

Gracias.

¿Así? -Vale, bien.

-¿Se hace...? -Túmbate para atrás.

-¿Así? -Para atrás.

¿Con las piernas? Dice que lo controla con las piernas.

-Muy bien. -¿Bien? ¿Así?

Los timoneles vietnamitas manejan el timón con las piernas,

con calma, relajados, sólo observan el mar. Sí.

Y tienes un ordenador. Así no te perderás.

Tienen GPS y no sólo ven su país; pueden ver todo el mundo.

(OFF) La conversación es interrumpida

por el dueño de una de las tiendas flotantes.

-Aquí venden agua sin sal, agua dulce, para beber.

Antes de salir,

necesitan agua potable para lavarse y cocinar.

Así que, llevan unos grandes recipientes

para poder usarla mientras están fuera de casa.

Y este hombre vende 23 cubos de agua potable.

Creo que el precio es aproximadamente de un euro,

así que cada día o cada dos días gana 23 euros.

(OFF) Mientras se preparan para hacerse a la mar,

nosotros vamos a conocer a la mujerde Nguyen.

-Me llamo Wai.

-Wai. Es un placer, yo me llamo Maria.

-Puedo, puedo. No te preocupes.

¿Este es tu hijo?Hola. "Sintao". María, me llamo Maria.

¿Tú cómo te llamas? -Luten Wing.

¿Luten Wing?

Enséñame tu casa y lo que tienes.

-Aquí hay una ventana y esto es un filtro,

que hemos comprado hace poco.

-Para el agua, ¿verdad?

Y estas son medicinas, ¿no? -Sí. Tenemos medicinas.

-¿Y esto qué es? -Para la ropa.

-¿Aquí lavas la ropa?

Y también se lavan aquí los dientes.

¿Por qué no hay espejo?

¿Dónde está el espejo? ¿Cómo os veis? ¿Cómo te ves la cara?

¿Está aquí? ¿Dónde está?

-No lo necesito. Veo mi reflejo en el agua.

No necesitan espejo.

(OFF) Y de nuevo, el cuarto de baño habitual en este pueblo.

-Y ¿a dónde va lo del retrete?

-Pues directo al agua. -Al agua. (RISAS).

Hay muy poco espacio, ella intenta tenerlo limpio.

Cada cuchillo tiene su lugar.

Todo está en su sitio.

Creo que es muy importante

que la gente aprenda a vivir en espacios pequeños.

(OFF) En esta casita, que más bien parece un bazar,

se las han apañado para tener una pequeña habitación para su hijo.

-Enséñame tu cuarto. ¿Es tu habitación?

-Sí. Aquí hago los deberes y me cambio después del colegio.

Mi colegio está en la isla de Cat Ba.

¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres ser de mayor?

¿Quieres ser pescador como tu padre,

o quieres vivir en otro lugar y hacer otra cosa?

-No, yo no quiero ser pescador. Quiero estudiar para ser policía.

-¿Quieres ser policía? ¿Por qué? ¿Por qué te atrae?

-Me gustaría... Quiero proteger a la gente y poder salvar vidas.

(OFF) En su tiempo libre alimenta a los peces

y a veces también pesca.

El muchacho presume de su captura de hoy.

-¿Y qué tenemos aquí?

¡Vaya, qué grande es! ¿Es sabroso? ¿Sí?

¿Cómo se llama? -"Casu".

Lo llaman "casu". "Casu".

¿A quién vendéis el pescado?

¿Cómo es el proceso de la venta?

Vosotros los cogéis, ¿y qué pasa después?

-Vienen los compradores.

Nos compran el pescado a nosotros y lo venden en tierra.

-¿Cuánto cuesta un kilo de esta clase de pescado?

-Nosotros lo vendemos por muy poco.

Medio euro. Pero la ciudad es mucho más caro.

(OFF) Acaba de llegar una clienta.

Se lleva el pescado más fresco, que después venderá en tierra.

-La madre nos ha invitado a cenar.

Veamos qué come habitualmente la gente que vive

en un pueblo flotante.

Este es un pescado muy sabroso; hay dos.

Hay unos cuantos cangrejos

y un pulpo.

Todo un lujo.

(OFF) Mientras prepara la cena, nosotros vamos a la tienda,

que ahora mismo se acerca a la casa.

-Estamos en el mercado flotante,

y me gustaría comprar algo para la cena, para ellos.

Vaya, muchas cosas. -Sí, tenemos mucho.

(OFF) Esta clase de tienda es,

la más práctica en un pueblo flotante.

Los vendedores buscan clientela acercándose a las casas.

Verdura, bebidas, dulces, huevos, fruta.

Todo lo que se puede encontrar en un pequeño mercado,

lo tienes aquí.

Mientras tanto, nuestra anfitriona lo tiene todo dispuesto.

Ponemos la mesa en el suelo.

Estamos a punto de saborear un banquete,

que en cualquier restaurante costaría una fortuna.

Pero aquí es la sencilla cena de los pescadores.

-Tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis platos.

Así es una verdadera cena de pescadores.

Hay una gran cantidad de marisco.

Probaremos lo que has preparado. -Claro.

Tenemos pescado al horno, pescado frito, hervido.

-¿Te gusta? -Vaya...

Está muy rico.

Siempre he querido probar el pescado en el lugar donde se pesca,

porque siempre, en Vietnam, venía de muy lejos;

pero ha sido pescado aquí, en esta parte del mar.

Y eso es muy importante.

(OFF) Es idílico cenar en uno de los lugares más hermosos del planeta,

junto a estas personas y compartir un día de sus vidas.

Ha sido inolvidable;

pero ha llegado el momento de despedirnos.

-Sé que ya eres un chico mayor,

pero aun así quiero darte unos caramelos. Muchísimas gracias.

Que te vaya bien en tus estudios y que se cumpla tu sueño.

¿Vale? Sé Bueno. Buen trabajo. -Gracias.

¡Muchísimas gracias, señora Wai! Gracias.

-¡Adiós! -¡Adiós! ¡Adiós! Wai, adiós.

(OFF) Hace algunos años, el Gobierno intentó reubicar en tierra

a todas estas personas.

Pero no podían vivir allí.

Muchos eran analfabetos

y no se adaptaban a la ciudad.

Poco a poco, los pueblos volvieron de nuevo.

Pero los hijos de los pescadores quieren otra vida mejor.

Quizá pronto, estos pueblos desaparecerán; pero por ahora,

aquí la vida sigue.

-Estas personas son muy pobres.

Pero creo que viven en un lugar tan hermoso que compensa todo.

Porque la vida no gira sólo en torno al dinero.

La vida es cómo te sientes, lo feliz que eres

y si disfrutas con las cosas que haces.

Y si a la gente de aquí le gusta pescar, y pasar días, horas o semanas

en el mar y lo aman, ¿por qué no?

Siento cierta envidia.

No tienen mucho espacio,

pero cuentan con el gran placer de vivir aquí,

en uno de los lugares más hermosos del planeta.

Mirad esta belleza.

(Música)

(OFF) En el próximo episodio de "Un poco más lejos".

Veremos cómo vivían los emperadores vietnamitas.

Conoceremos a los residentes

con más talento de la ciudad de Hue

que nos enseñarán a bordar con seda.

Después haremos cometas con las técnicas más antiguas.

-Sí. Vale. Bien.

(OFF) Y conoceremos al creador de un nuevo arte.

El "chúkchi".

-Creo que ya lo tengo.

Y, desde luego, probaremos

los platos más deliciosos que ofrece Hue.

(Música)

