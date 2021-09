15.000 persones en situació d'immunodepressió rebran la tercera dosi a Catalunya

Salut xifra en unes 15.000 les persones les que rebran la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 a Catalunya, en els propers dies. Seran les que, per la seva situació d'immunodepressió, tenen un risc elevat que es produeixi una resposta immune inadequada. El com i el quan és el què han de debatre encara el Ministeri i les Comunitats Autònomes.

PCR al quart dia

També hi ha canvis pel que fa al control dels contagis. Les proves PCR per contacte estret es faran, a partir d'ara, al quart dia, per adaptar-se a la variant delta. Les persones vacunades seguiran sense fer quarantena. I A les escoles, en cas d'un positiu a l'aula, només hauran d'aïllar-se els alumnes no vacunats, que també hauran de sotmetre's a una PCR. Als escolars vacunats se'ls farà un test ràpid d'antígens el primer dia i si surt negatiu podran tornar a classe.