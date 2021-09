La Generalitat eliminarà divendres la limitació de reunió

A partir de divendres s'eliminaran totes les restriccions que encara afecten drets fonamentals per la pandèmia del coronavirus, per la qual cosa decaurà la limitació de reunions amb un màxim de deu persones i les que afecten la llibertat de culte.

“�� El #Govern anuncia el final de les restriccions anticovid que afecten drets fonamentals a partir de divendres | @RTVECatalunya pic.twitter.com/PMyhXlQyFJ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 7, 2021

La nova resolució acaba amb la limitació de les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com en el privat, a un màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convinents. No obstant, el Govern segueix mantenint com a recomanació limitar les trobades a un màxim de deu persones.

També s’ha eliminat la limitació a un 70% de l’aforament als actes i cerimònies civils o religioses, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres. Totes dues mesures havien de comptar amb l’aval previ del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya..

Canvis en el dret de manifestació El Govern, a través d’un informe de l’Agència de Salut Pública, ha aprovat també canvis en els criteris del dret de manifestació. En relació a actualment, s’elimina l’obligatorietat de fer concentracions estàtiques sense desplaçament de la capçalera ni de la resta d’assistents, així com el tancament dels accessos al transport públic més propers. No obstant, es segueix demanant una distància d’1’5 metres entre assistents llevat que per pertanyin a la mateixa bombolla de convivència, així com mantenir un control d’aforament per adequar el número d’assistents al compliment de l’espai mínim per persona. L’informe també demana limitar l’ús de pancartes o altres objectes compartits, així com mesures d’higiene com l’ús obligatori de la mascareta o fomentar l’ús de gels hidroalcohòlics

Ampliació aforaments esportius D’altra banda, les competicions esportives que es desenvolupin a l’aire lliure en equipaments amb aforament superior a les 10.000 persones, l’aforament màxim passa d’un 30 a un 40%. A més, en instal·lacions i equipaments en espais tancats que tinguin un aforament de més de 10.000 persones, a partir d’ara es permet un màxim d’un 30% de l’aforament.