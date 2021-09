“El árbol de las hijas”

El estado de Punyab, en la India,

tiene la ratio de hombres por mujeres más alta del mundo:

1000 hombres por cada 750 mujeres.

En 2003, la India declaró ilegal la determinación del sexo fetal

por ecografía.

Sin embargo, cada 22 segundos se practica el aborto de una niña,

que se suma así a los millones de niñas abortadas

en las tres últimas décadas.

Tú sigue empujando.

¡Vamos, empuja!

(Gritos y quejidos)

(Llantos del bebé)

Cada vez que salvo a una niña, aunque solo sea a una,

me siento muy bien.

Me llena de satisfacción pensar que he salvado a una niña.

Quiere decir que he hecho una gran contribución en mi vida.

(Ruido de motor)

¿Te llamas Sundrhi? Sundrhi Devi.

¡Tú calla!

“Sundrhi Devi”. Dime cómo se llama tu marido.

Deepak Kumar.

¡Anda! ¿Tienes el valor de decirme cómo se llama tu marido?

Porque las mujeres no me suelen dar el nombre de su marido, ¿sabes?

¡Ya verás cuando diga que has dicho cómo se llama este hijo de puta!

Cuando era niña, había una ambulancia en mi ciudad.

A una mujer de nuestro barrio le empezó a doler mucho la barriga.

Se la llevaron al hospital, y allí dio a luz.

Yo me pregunté cómo se hacían los bebés; tenía mucha curiosidad.

Cuando volvió del hospital tenía un bebé en sus brazos.

En aquel entonces, yo estaba en séptimo grado.

Al año siguiente, hubo otras dos mujeres que tuvieron un bebé.

Así que le pregunté a mi madre: “¿De dónde vienen todos esos bebés?”,

y ella me dijo: “Vas a un hospital, y allí hay médicos y enfermeras,

y ellos son los que te dan el bebé”.

Y, a partir de aquel momento, quise ser enfermera.

¿Te encuentras bien, Rita? -Sí, estoy bien.

Traédmela a la consulta. -Vale.

Le voy a mandar hacer un análisis de sangre.

Llevo ya más de treinta años trayendo bebés al mundo.

Tengo tanta experiencia que mis bebés han tenido ya a sus propios bebés.

Esta aldea la he traído yo entera al mundo.

Algunas mujeres embarazadas me piden que les haga una ecografía,

porque quieren saber si el resultado va a ser bueno o malo.

Yo les pregunto a qué se refieren con eso de “bueno” y “malo”.

Me dicen que lo sé, que si es niño, ya han cumplido con su deber.

Y yo les digo: “O sea que, si es una niña, ¿supone una carga?”.

En la Aldea de los Hombres, hace décadas que no nace una niña.

Para el año 2020,

se estima que habrá 32 millones de varones solteros en la India,

una “mega tendencia” de la población mundial.

Mi hermano mayor se llama Surendar Singh,

el del medio se llama Joginder Singh, y yo me llamo Rajinder Singh.

Somos tres hermanos. Ninguno nos hemos casado.

Es porque ya solo quedan hombres. Hay demasiados hombres.

Antes no era así.

Todo empezó hace unos quince o veinte años.

En los últimos quince o veinte años, la gente ha empezado a abortar

y hacerse pruebas para conocer el sexo de sus hijos.

Si se enteran de que va a ser una chica, prefieren abortar.

Debido a eso, el número de niñas ha descendido

en comparación con el número de niños.

Y el problema no ha hecho más que agravarse

en los últimos quince o veinte años.

No sabemos si es un problema que tiene solución,

o no va a hacer más que empeorar.

El mayor de los tres ya es demasiado viejo para casarse.

Me gustaría que el primero en casarse fuera el del medio,

y luego el más pequeño.

Cuando te casas puedes fundar una familia, tener un futuro.

Pero cuando un hombre se queda soltero, se convierte en un paria;

la sociedad lo margina. Es lo que hay.

Me gusta sentarme aquí, a la sombra de este árbol.

Todo el mundo dice que es un lugar bendecido por los dioses,

dicen que es un lugar sagrado.

Me siento aquí y me pongo a fantasear,

sueño que me caso y que tengo mi propia familia.

Así podría cuidar a mis padres, y perpetuar el apellido familiar.

Y mis hermanos, también.

¿Qué más deseo?

Que el nombre de mi padre sea alabado y recordado en nuestra aldea.

Es todo lo que deseo.

Pero, para eso, me tendría que casar.

Si no, ¿cómo se va a perpetuar el apellido de mi familia?

Me preocupa la posibilidad de que se extinga el nombre de mi padre.

Sí, me preocupa.

Está en su décimo mes, ¿verdad? -Sí, eso es.

Y dime, Rajni, ¿alguna vez te falta el aire cuando estás trabajando?

Fuiste al hospital para hacerte unas pruebas, ¿todo en orden?.

Sí.

Según esto, tiene niveles bajos de líquido amniótico,

y el bebé está boca abajo. Solo un poco.

Cuida a tu nuera, y asegúrate de que no se agache,

ni cargue con nada pesado. -Vale.

Y que no suba escaleras. -No le dejaremos.

Y cuando se acueste, asegúrate de que tenga las piernas en alto,

por la posición del feto.

Y que vuelva pronto, para que le hagamos más pruebas.

¿Qué te gustaría que fuera? -Quiero que sea niño.

Dios mío, ¿pero qué tienen de tan especial los niños?

¡A ver, dime! ¿Qué es ?

Si tuviera un hijo, mi apellido y mi legado me sobrevivirían.

¿Y si fuera niña? Mira Indira Gandhi, que era hija única, sin hermanos..

Y consiguió hacerse famosa en todo el mundo.

Cuando vuelvas a casa del trabajo, te alegrarás de ver a tu bebé.

Te dará lo mismo que sea chico o chica;

lo importante es que goce de buena salud.

¡Olvídate de si es niño o niña,

y dale las gracias a Dios por bendecirte con un hijo sano!

Prerna ¡Pero qué chica más encantadora!

Es la hija de mi hermana. No es como las demás jóvenes de hoy en día.

Le estoy costeando sus estudios, como si fuera mi propia hija.

Le dije que no malgastara mi dinero, ha prometido que va a estudiar duro.

Está estudiando enfermería general y obstetricia,

y soy yo quien está corriendo con los gastos.

Mi jornada empieza a las cinco de la mañana.

A las cinco arranco, paso entre dos y tres horas aquí

y luego me voy al campo, donde recojo el heno para los animales.

Luego vuelvo del campo y doy de comer a los animales,

les doy agua, los lavo.

Mi hermano mayor no vive ya aquí

y mi hermano pequeño es el ojito derecho de mi madre, no trabaja.

o sea, que soy yo el que tiene que hacer todo el trabajo.

Pongamos que, de cinco amigos de infancia,

hay dos que se casan, y los otros tres, no.

Cuando se casan los dos, devuelve la esperanza a los demás,

porque, si ellos se han podido casar, ¿por qué no vamos a poder nosotros?

Si no te casas, no puedes tener una familia.

Así que pierdes interés por tu trabajo,

porque ¿para qué vas a trabajar si no tienes mujer e hijos a tu cargo?

De tenerlos, a lo mejor me plantearía trabajar.

Pero los hombres como yo que estamos solteros,

no sentimos la necesidad de trabajar.

Nos sentimos solos, nos distraemos, cogemos malos hábitos.

Nos da por beber y merodear en las calles en grupo.

(Cantan)

(Cantan)

Rajni, la ecografía que te hicimos ayer

ha revelado que tienes placenta previa,

es decir, tú placenta está situada en la parte inferior del útero,

y se nos ha retrasado la fecha prevista de parto.

En segundo lugar, tiene un nivel de líquido amniótico muy bajo.

Puesto que se ha retrasado el parto y la placenta está muy baja,

no vamos a poder hacer un parto normal.

Cabe la posibilidad de que se produzca un sangrado excesivo

durante el parto.

¿Te encuentras bien? -Sí.

Vamos a rellenar este formulario

para transferirla a un hospital más grande.

¿De acuerdo?

Le vamos a hacer la cesárea, pero no te preocupes,

que todo va a salir bien.

Queremos salvar a la madre y al bebé, no hay por qué preocuparse.

(Sonido teclas teléfono)

Sí, hola, llevo un buen rato llamando para pedir una ambulancia,

pero no me contestan.

Por eso he llamado directamente a Ambala.

Llámenme en diez minutos para confirmármelo. ¿De acuerdo?

Vale, llámenme en diez minutos.

¿Por qué no me contestan los de la ambulancia?

Llamo de Patreri.

Les voy a mandar a una paciente de Patreri al distrito de Ambala.

¿Por qué? ¿Por qué tengo que volver a llamar al fijo?

¡Si ya estamos hablando!

¿Por qué tengo que volver a llamar al fijo?

He estado llamando al fijo y no me han contestado.

Mire el registro de llamadas y verá que he llamado.

Y ahora, hágame el favor de mandar una ambulancia para la paciente.

La paciente se llama Rajni. Su marido se llama Neeraj.

Vale, vamos allá. Vamos.

(Suena sirena de la ambulancia)

¡Vamos!

(Sonido de sirenas y motos)

Si mi paciente está contenta, yo estoy contenta.

¡Así!

Siempre que puedo dar a luz a un bebé, me pongo muy contenta.

Dios ha sido generoso y te ha dado un hijo al cabo de cinco años.

¿Vale, cariño?

Tienes un hijo. Cuídalo, y cuídate tú también.

Siempre que alguien tiene un bebé, me siento muy bien.

Me siento muy, muy bien.

Siempre rezo para que todo el mundo tenga suerte,

y Dios les conceda un bebé.

Esto es Mangalpur.

Yo llegué aquí de recién casada, a los veintidós años.

Era una tímida jovencita.

Los primeros años de matrimonio fueron felices.

Me quedé embarazada a los cuatro o cinco años de casarnos.

Me quedé embarazada, pero tuve un aborto espontáneo.

El médico me dijo que no iba a poder volver a quedarme embarazada nunca;

aun así, probé varios tratamientos.

Al final, las cosas se torcieron entre mi marido y yo.

Empezamos a discutir todo el rato,

y yo acabé por convencerme de que ya no quería estar con él.

Él ha terminado volviendo a casarse.

Está feliz con su nueva familia, y yo estoy feliz con mi vida.

Ahora tiene dos hijos.

En cuanto a mí, tengo a una aldea entera que me quiere y me respeta.

Estoy bien.

Me casé a los doce o trece años.

Quiero una nuera que sea buena y cariñosa,

y que me haga todas las tareas del hogar. Eso estaría bien.

Antes, cuando nacía una niña, la tiraban a la basura,

por miedo a que la violaran.

Luego, dejaron de nacer niñas, porque las empezaron a abortar.

Así que ya nadie tuvo niñas;

hace décadas que nadie tiene hijas aquí.

La gente empezó a comprar esposas.

De no ser por esta falta de mujeres, nadie lo haría.

Pero la situación es tan mala que cada cual hace lo que puede

para salvar a su familia.

Yo le he dicho a mis hijos que se compren una esposa,

pero no quieren: les preocupa el “qué dirán”.

Pero hay que salvar nuestro apellido.

Tarde o temprano, van a tener que sentar cabeza.

Así que ¿por qué se resisten?

Pero ellos no quieren, por mucho que yo les dé mi visto bueno.

Dicen que no se quieren comprar una esposa.

Cuando alguien se compra una esposa, la comunidad te margina.

No quieren a nadie de una casta inferior; no quieren forasteras.

Creen que nos debemos casar entre nosotros,

y que, si un hombre no encuentra esposa, tiene que morir solo.

Son las suegras las que increpan a las mujeres,

y les preguntan: “¿Por qué no tienes un niño?”.

No te puedes casar, sin más, con alguien de fuera de la comunidad.

Los vecinos van a acabar enterándose, y lo van a ir contando por ahí.

“Fulanito se ha comprado a una mujer de una comunidad pobre”.

La gente se mete contigo, y se burla de la chica.

Las cosas se pueden poner muy feas. Aparte de eso, no hay mayor problema.

Pero, si nos negamos a comprarnos una esposa, no podemos casarnos.

Estamos condenados a vivir solos, a llevar una vida de soledad.

Mi esposa se llama Pinky.

Es de Delhi,

y ha estudiado hasta décimo grado.

Tiene veinte años.

Mira, aquí, en Haryana, no podemos casarnos.

Y, si no te puedes casar, ¿qué otra opción te queda?

Pues vas, y te buscas a una mujer de fuera.

Yo me había cansado ya de buscar y buscar aquí;

hasta que, un día, un tío mío, que vive en Rohtak,

me dijo que tenía un vecino corredor de bolsa.

Ese tío mío se había casado en Delhi, por cierto.

El caso es que mi tío habló consu vecino, y este le dijo:

“¡Que nos mande una foto! Hay chicas buenas por aquí.

Voy a ver lo que puedo hacer”.

Así que le mandé una foto mía al móvil,

y los dos tuvieron una conversación.

Luego, fui con mi abuelo, a conocerlo, y a conocer a Pinky.

Nada más verla, dije que sí,

porque tenía la estatura ideal para mí, y me pareció maja.

Al cabo de un mes, me sonó el teléfono por la noche:

“Si quieres casarte, vente mañana”.

A la mañana siguiente, a las siete, le dije a mi familia:

“Vamos a Delhi a conocer a Pinky. Si os gusta, decid que sí .

Y, si no, decid que no”.

Quedaron contentos con Pinky.

Todo el mundo estaba contento, así que nos casamos.

No te preocupes del qué dirán. El mundo es así.

Hagas lo que hagas siempre habrá alguien al que le parecerá mal.

¿A ti qué más te da que se burlen de ti?

Todo el mundo se busca a una prometida fuera de su comunidad.

Sujeta la planta. ¿No quieres sujetar la planta? Ven, sujétala.

Vamos. Échale más tierra.

Ya está plantado.

Si le echas más tierra, quedará más recto.

No te olvides de cuidarlo.

Póntelo.

Hoy hemos celebrado el cumpleaños de mi hija.

Hemos plantado diez árboles:

dos los plantamos en la casa y el resto los plantamos en el jardín.

Me alegro mucho de haber tenido una hija.

¡Las niñas siempre traen buena suerte!

Dharhara es distinta a otras aldeas.

En otros lados, a veces, se ve como una carga cuando nace una niña.

Tanto es así que a veces ni se les permite vivir.

La razón principal por la que se las considera como una carga

es que, cuando nacen, lo primero en lo que piensa un padre es:

“¿Cómo vamos a hacer para reunir el dinero de la dote?”.

Pero las chicas no son una carga.

Y, en ese sentido, en Dharhara, tenemos una mentalidad diferente.

Así ha sido en los últimos trescientos años,

y así va a ser en los próximos trescientos años.

Aquí consideramos que las chicas son un tesoro, que hay que cuidarlas.

El mismo mango que plantamos cuando nacen les sirve de sustento;

les dará una forma de ganarse la vida.

Nuestra mayor alegría es plantar árboles para nuestras hijas.

Vemos a las niñas como avatares de la diosa Laksmí,

una diosa que brinda prosperidad.

Aquí no queremos niños, sino niñas, las vemos como seres especiales.

Consideramos que las mujeres son nuestras diosas.

No las vemos nunca como una carga.

Plantamos el retoño de mango en un jardín vacío.

Venimos durante todo el año para regarlo y cuidarlo,

hasta que se convierte en un árbol fuerte, que da fruta.

Al principio, los primeros cuatro años,

ganamos en torno a las mil rupias.

A lo largo de un período de cinco, diez, veinte años,

el precio va en aumento.

Si el árbol tiene quince años,

el valor asciende a unas cinco mil rupias.

Es la cantidad mínima que se gana al cabo del año;

el máximo es aún mayor.

El dinero que obtenemos del árbol lo utilizaremos para pagarle

los estudios y los gastos de la boda a nuestra hija.

¿Conque este es tu quinto embarazo? -Sí.

¿Y qué va a ser? ¿qué queréis,chico?

Nos vendría muy bien tener un niño.

Antes de nada, dime, ¿por qué quieres tener un niño?

Las chicas se acaban yendo de casa,

así que hay que tener un hijo, por lo menos,

para que se ocupe de la casa.

Pero si ya tenéis un niño.

Es que, el pobre chico, nos tenemos que ocupar nosotros de él.

¿Qué es lo que le pasa? -No puede andar, tiene ya siete años.

¿Tiene una discapacidad? -Sí, señora.

Le tenemos que dar de comer.

¿Y ese es el motivo? -Sí, señora.

Tenemos que limpiarlo y todo.

¿Y cuántos niños tenéis? -Tenemos dos niñas.

¿Y cuántos niños? -Solo uno.

¿Y tu marido tiene hermanos? -Es hijo único.

Tu marido es hijo único y tenéis un hijo discapacitado.

¿Así que esta vez? -Esta vez, estamos convencidos,

de que Dios se va a apiadar de nosotros.

Os deseo lo mismo. -Le rezo para que sea un chico sano.

Es lo que desea todo el mundo. -Sí, señora.

El resto está en manos de Dios. -Sí.

Todo el mundo dice que hay que tener por lo menos un hijo.

A la gente le encanta cotillear.

A mí, siempre me lo preguntan: “¿Por qué no tienes hijos?”.

¿Qué más da lo que digan los demás? Haz lo que tú consideres oportuno.

Aun así, las mujeres de la aldea van a hablar de mí.

No te preocupes, la gente cree que nosotras solo servimos para una cosa,

Para tener más y más críos, que somos máquinas de parir,

y tenemos que quedarnos en casa hasta que somos demasiado viejas

para seguir pariendo.

Una cosa te digo, todos esperamos que Dios atienda a tus plegarias.

Yo le rezo para que te escuche.

Primero, que des a luz sin complicaciones.

En segundo lugar, que el bebé nazca sano.

En tercer lugar, que se te conceda tu deseo de tener un niño.

Y por último, no hagas caso del qué dirán.

¿Qué haces? -Nada.

¿Ya estás otra vez con el WhatsApp? Deja el móvil de una vez.

-¡Solo dos minutos! ¿“dos minutos”? Me tienes frita.

¿Dónde está tu libro? -Estaba descansando, está aquí.

Que lo tengas a mano no quiere decir que estés estudiando.

¡Pero si estaba estudiando! -¿Qué estabas estudiando?

A ver, cuéntame una cosa que hayas aprendido.

Este tiempo perdido no lo vas a recuperar nunca.

En la vida hay más cosas aparte de WhatsApp.

Siempre te va a quedar tiempo para reír, comer y jugar.

Pero ahora, lo que te toca es estudiar.

Sin educación, no hay vida, ¿sabes?

Si tienes estudios, más tarde, cuando tengas una familia,

tus hijos también podrán estudiar.

Mami, ¿qué es esto? -A ver.

¿Es, una placenta o un corazón? -Es una placenta.

Mira: este es el bebé, y esto es el cordón umbilical,

que está conectado a la placenta.

A veces la placenta no sale se conoce como; "retención de placenta"

El útero se contrae, y la paciente requiere cuidados especiales.

A veces, la presión de la vejiga impide que salga la placenta.

Se puede probar a poner un catéter para vaciar la vejiga.

Luego se aplica presión desde arriba, se tira suavemente, para ver si sale.

Nunca se puede tirar fuerte de la placenta, se puede desgarrar.

puede provocar una fuerte hemorragia, e, incluso, la muerte de la madre.

Voy abajo. No me hagas volver a obligarte a estudiar.

Cuando acabes, baja a cenar, ahora quédate aquí y sigue estudiando.

Como vuelva a ver que estás conectada a WhatsApp...

Anda, dame el teléfono. -Ya lo apago.

¡Que me des el teléfono! -Te lo prometo, no lo voy a usar.

¡Ya veremos!

(Gritos de niño)

(Gritos de niño)

Harshu, ¿quién va a venir a casa?

Va a venir un bebé a casa, ¿a que sí?

Bebé. -Eso es.

Ahora ve a jugar.

Vamos a ponerte las sandalias. Ponte de pie.

Espera. Hace mucho sol. Hace mucho sol aquí.

Estoy un poco tensa, a la espera de que nazca el bebé.

Ojalá Dios nos conceda un niño.

Nuestra tercera fue una niña.

Fue una decepción, aunque la queremos.

Este niño era normal al nacer,

pero se puso enfermo a los quince o veinte días de nacer.

Hemos probado toda clase de tratamientos pero no han funcionado.

Ella ya tenía una hija.

Al cabo de seis o siete años, todo el mundo en la aldea decían,

que deberían probar suerte otra vez.

Y mihijo ni siquiera quería intentarlo.

Estaba contento con los hijos que tenía.

#“Poshmpa bhai poshmpa”. ¿Qué hizo el cartero? #

Ahora, Harshu está en la cárcel.

Debería haber, por lo menos, un chico en casa;

porque si no, ¿quién se va a ocupar de las tierras, y de la casa?

¡Las perderíamos!

¿Quién se va a quedar, si no, con nuestras propiedades?

Si tuviéramos un nieto, las heredaría él.

Aquí tenemos una cultura con una larga tradición.

Hay que perpetuar el apellido familiar de generación en generación,

y, para ello, es necesario tener un hijo varón.

Nadie quiere que su familia se extinga.

Todo hombre desea tener hijos.

Mi madre solo tenía hermanas; eran tres.

No tenían hermanos varones.

Así que la propiedad se dividió entre las tres hermanas.

Ahora no tenemos a nadie que se ocupe de ella.

Cuando falleció mi madre, la gente le saqueó todo.

Y todo porque, en la familia, solo había mujeres.

Se lo llevaron todo. No dejaron nada.

No me comas la cabeza. He tenido un día largo.

¿Y eso? ¿Qué has estado haciendo hoy?

¿Te acuerdas de que aquella mujer que te comenté que estaba embarazada?

Pues estuve en su casa.

Había doce mujeres con ella.

Y dije: “Sea cual sea el resultado, todo saldrá bien”.

¿Y sabes lo que me dijeron? “El primogénito tiene que ser niño”.

Y yo dije: “¿Cómo? ¿Que el primogénito tiene que ser niño?”.

Y les dije: “Si solo queréis tener niños, ¿quién va a tener a las niñas?

¿Cómo vamos a sobrevivir si no nacen niñas?”.

Dime una cosa. “¿Cómo vamos a salir adelante si no nacen niñas?”.

¿Por qué te metes donde no te llaman?

Que piensen lo que les dé la gana.

No discutas con ellas. -Claro que discuto.

¿O es que tú no eres mi hija? -Tendría que haber sido un niño.

¿Para qué sirven los niños?

Cuando llego a casa, me haces el té, me haces la cena, me miras con amor.

Y no sé yo si un niño haría todas esas cosas por mí.

Sé que mi hija me va a ayudar en la casa.

Comida, agua, ropa, calzado. ¡Todo está siempre listo!

¿Saben lo que dice mucha gente? que en nuestra familia no hay hombres.

Pero yo les digo: “Y eso ¿qué más da? Yo tengo a mi madre”.

Dicen que el cabeza de familia es el hombre,

y yo les digo que, en esta casa, la que manda es mi madre.

El hombre suele ser el cabeza de familia,

pero, aquí, la que lo hace todo es mi madre.

Sea como sea, “tú eres mi hijo, tú eres mi hija”.

¿No has oído nunca esa canción,

#“Tú eres mi hijo, tú eres mi hija?”#

Es lo que me digo yo. ¡No hagas caso de lo que dicen los demás!

Ya está, ¿está bien -Vale, suficiente.

Te quiero más de lo que querría ningún hijo.

-Sí, lo se. Y ahora, ve a prepararme un té.

(Su hija canta)

Veo que te has hecho algo. -Vamos a darte un cambio de look.

Sí, llévame contigo.

Si alguien me ve salir del “salmón de belleza”, voy a ser el hazmerreír!

¡Se dice “salón de belleza”, no “salmón”!

Deberías afeitarte también.

Deberías acicalarte. ¡Hueles a mierda!

Si quieres ser un buen partido, un chico estiloso,

tienes que estar como un pincel.

¿Qué quieres, que me lije la barba? -A lo mejor sí que deberías.

Mira,¡mira lo guapo que estoy yo!

Ponte las pilas, nunca sabes dónde va a conocer uno a una chica.

¿Y por qué no lo llevas a que lo afeiten para qeu esté guapo.

¡No tiene tiempo! Se pasa todo el día trabajando en medio del estiércol.

Claro, alguien tiene que hacer todo el trabajo aquí.

Hola a todos. -Hola.

¿Estáis todos bien? -Sí, muy bien.

¡Nosotras estamos aquí!

¿Es que no nos merecemos un saludo?

Neelam, tú llevas mucho tiempo trabajando en nuestra aldea, ¿no?

Sí, unos treinta y cuatro años. -Sí, muy bien.

¿Y por qué vas a casa de la gente y te entrometes en su vida,

diciéndoles si deben tener un niño o una niña?

¿Crees que me entrometo en la vida de la gente?

Es lo que tengo entendido.

Lo que le digo a todo el mundo es que da lo mismo tener un niño o una niña,

nuestra prioridad es la salud de la madre y del bebé,

si Dios quiere, lo demás es secundario.

La gente me intenta sobornar, y me ofrece miles y miles de rupias.

Dices que me entrometo en la vida de la gente,

pero son ellos los que acuden a mí, y hasta me intentan sobornar.

¿Qué tipo de sobornos?

Para que haga ecografías ilegales y saber el sexo.

Bueno, no les puedes culpar. -¿Cómo que no?

Tener una niña conlleva muchos gastos.

Lo mismo se puede decir de tener un niño.

Las chicas se acaban yendo de casa. -O, ¿tener un niño no genera gastos?

El día en que nace una hija, el padre tiene doble responsabilidad.

Tenemos que reunir la dote. -Claro.

Pero cuando se os casa un hijo, la recuperáis.

Es el problema que tenemos, como sociedad:

que a las chicas se las considera una carga y a los chicos, una fuerza.

He visto casos de familias enteras de clase media

que salen del hospital llorando a lágrima viva.

Las mujeres rompen a llorar como si fuera el fin.

Pero, como padres con hijas, es normal que estemos preocupados.

Nos duele cuando montan escenas porque se quieren casar por amor,

en vez de con los chicos que les hemos buscado nosotros.

Pero esas cosas pasan cuando son mayores, y se portan mal.

¡Matadlas cuando sean mayores, si eso, es diferente.

¿Por qué matarlas cuando aún son bebés, cuando son fetos?

¡Nadie está hablando de matar niñas! -Te estoy hablando de feticidio.

Escuchad lo que pasa; de cada cien niñas que nacen,

a lo mejor hay dos que tienen algún tipo de problema.

Se niegan a escucharte, ni siquiera lo intentan.

Vamos al despacho a trabajar un poco.

¿Por qué se niegan a escuchar? -Se acabó lo que se daba, hasta aquí.

Que decidan ellos si quieren tener a su hija o no.

La cuestión es que no debería haber una diferencia,

entre tener un niño y tener una niña.

A veces, en las familias, hay discusiones.

Cuando una mujer se queda embarazada, tiene una conversación con su suegra,

su madre y su marido: “¿Y si fuera niña?”.

Entonces dicen: “Vamos a ver a Neelam y nos lo dirá”.

Cuando las ecografías eran legales,

ayudábamos a la gente y se las hacíamos.

Yo era parte del sistema.

He llevado a cabo muchas ecografías y muchos abortos.

Pero tan solo ayudaba a la gente que ya tenía muchas hijas.

He realizado ecografías. Mentiría si dijera lo contrario.

Pero un día pasó algo.

Le hice la prueba a una mujer a la que estaba atendiendo.

Fue un punto de inflexión en mi vida.

Desde entonces, y han pasado veinticinco años,

ya no he vuelto a practicar un solo aborto.

Fue un caso que me marcó mucho.

Es algo que me persigue desde entonces;

aún hoy lo tengo presente.

El caso es que aquella mujer se enteró de que estaba embarazada

en el cuarto mes.

Ya antes, había tenido menstruación irregular,

y, además, había habido una muerte en la familia;

en fin, le estaban pasando toda clase de cosas.

Estaba a punto de entrar en el quinto mes, pero insistió en abortar.

La intenté convencer de que era demasiado tarde,

pero la pareja se mantuvo en sus trece.

No me hicieron caso; querían abortar.

Y cuando por fin llevamos a cabo el aborto,

para mí fue algo definitivo, decidí parar.

Ahora tampoco hago ecografías para averiguar el sexo del bebé.

Estaba dispuesta a adoptar yo misma a esa niña,

con tal de que los padres no la abortaran.

Todavía se me saltan las lágrimas cuando pienso en ese bebé.

El bebé salió vivo. Era una niña.

Quería llorar pero no podía abrir la boca.

Y cuando la ausculté era como si me estuviera diciendo,

con los latidos de su corazón: “¡Llévame a casa, por favor!”.

Pero yo no podía hacer nada, ¡nada de nada!

No estaba en mi mano hacer nada. ¡Ojalá la hubiera salvado!

Pero no hice nada.

Y eso es precisamente lo que quiero cambiar.

Es mi razón de ser.

En el momento, no pude hacer nada al respecto, pero hoy sí puedo.

¡Es mi deber!

(sonido de sirena)

Una paciente, Menka, me trajo los resultados de una ecografía,

y vi que tenía un bajo nivel de líquido amniótico.

Me dijo que quería dar a luz, le dije que su estado no era normal

y que mejor fuéramos a Ambala, para que la viese un médico.

Cuando hablamos con el médico, nos sugirió que la ingresáramos aquí.

¿Menka? No te preocupes. Estoy aquí, contigo, ¿vale?

No te estreses. Todo va a salir bien, ¿de acuerdo?

(Gemidos de dolor)

Llegado el momento, tú solo empuja, con todas tus fuerzas.

Empuja con todas tus fuerzas.

¡Vamos empuja, empuja con todas tus fuerzas!

Eso es, ¡muy bien! ¡No pares, empuja!

(Gemidos de dolor)

Rézale a Dios y da a luz a tu bebé. Sé fuerte.

¡Empuja con todas tus fuerzas, empuja! ¡Muy bien, muy bien!

¡Empuja, empuja! ¡Empuja con todas tus fuerzas!

Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.

Muy bien, muy bien, muy bien.

Muy bien, muy bien, muy bien.

(Llantos de bebé)

Aquí tienes, cariño. Aquí está tu hijo. Está sano.

Y lo importante es que esté sano, ¿verdad?

(De fondo, Relajante música instrumental)

(De fondo, Relajante música instrumental)

(Canción)

(Canción)

(Canción)

No plantamos los árboles solo por nosotros.

También lo hacemos por el planeta. Es bueno para todos.

(Relajante música instrumental de fondo)

(Relajante música instrumental de fondo)

He decidido que no lo voy a hacer. No me puedo casar con una forastera.

Si tú no te casas con una forastera, no creo que yo pueda hacerlo.

Pero, si no lo hacemos, no vamos a poder hacer nada.

Se acabó lo que se daba.

Que Dios te bendiga, cariño, y que vivas muchos años.

Me voy a jubilar dentro de unos meses.

Estoy feliz; es una suerte poderse jubilar.

Pero he estado treinta y seis años trabajando en este campo.

Para mí, ya no es ni un trabajo.

Es como estar en casa, y todas son como mis hijas.

El trabajo es como una religión.

Sin trabajo no somos nada.

¿Qué voy a hacer, ahora que voy a estar ociosa?

Cocinar, fregar platos, hacer la colada.

En fin, cosas que ya hago de todas maneras.

No hay nada como el trabajo, seguiré trabajando mientras pueda.

Cuando me jubile quiero que tome el relevo alguien de mi familia.

Eso e lo que me gustaría y ya sé quién va a ser.

Toma, sujeta. Vuélala más alto.

Más alto, más alto. Y no la sueltes, ¿vale?

Tira, tira. En cuanto descienda, tiras.

Aparta. -¿Me subo al tejado o qué?

(Relajante música instrumental de fondo)

(Relajante música instrumental de fondo)