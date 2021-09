La Generalitat eliminarà divendres la limitació de reunió

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat aquest dimarts que s'eliminaran totes les restriccions que encara afecten drets fonamentals per la pandèmia del coronavirus, per la qual cosa decaurà la limitació de reunions amb un màxim de deu persones i les que afecten la llibertat de culte a partir d'aquest divendres.

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha explicat que el Procicat està acordant la "lletra petita" de la resolució que s'aprovarà el divendres, i que recollirà l'eliminació d'aquestes restriccions. Malgrat tot, ha deixat entreveure que també es permetrà incrementar els aforaments dels esdeveniments esportius.

Encara no l’oci nocturn

Plaja ha deixat clarque encara no es donen les condicions “malauradament” que permetin abordar la reobertura de l’oci nocturn amb seguretat. En aquest sentit ha apuntat que el fet que les UCI puguin baixar del centenar de crítics ingressats és un dels punts importants a tenir en compte abans de prendre una decisió al respecte.

“�� El Govern manté que "malauradament" encara no es donen les circumstàncies per permetre la reobertura de l'oci nocturn | @RTVECatalunya pic.twitter.com/dxICsJVBxr“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 7, 2021

La portaveu del Govern també ha manifestat que hi ha vacunes a la disposició de tots els sectors de la població que encara no ho hagin fet: "Per responsabilitat individual i col·lectiva, vacunem-nos", ha reclamat.